wyszukiwanie obrazem, ecommerce, fot. Castorama

Wedle raportu opublikowanego przez firmę konsultingową PwC, polski rynek e-handlu jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie; eksperci przewidują, że do 2027 roku osiągnie wartość wynoszącą 187 mld zł, rosnąc aż o 13% w skali rocznej.

Jednym z kluczowych dla branży ecommerce czynników jest sprawnie działająca logistyka. Szczególne miejsce w tej szeroko pojętej usłudze zajmuje końcowy proces dostawy, zwany w sektorze ostatnią milą.

Droga produktu z fabryki do rąk klienta jest jednak pełna (nie tylko) transportowych zwrotów akcji i wygląda nieco inaczej w przypadku sklepów stacjonarnych oraz sklepów internetowych.

W logistyce ecommerce etap końcowy mający miejsce pomiędzy opuszczeniem magazynu, transportem, a dostarczeniem produktu do klienta, nazywany jest last mile delivery lub final mile delivery. W rzeczywistości jest to jeden z najważniejszych etapów procesu zakupowego wpływający bezpośrednio na doświadczenia klienta oraz jednocześnie jedna z najdroższych i najbardziej czasochłonnych części zarządzania łańcuchem dostaw.

Jak wynika z opublikowanych przez wspomnianą wcześniej firmę PwC w grudniu 2021 r. badań dotyczących opinii e-konsumentów w skali globalnej, sprawna obsługa dostawy przesyłki jest nadal jednym z najważniejszych czynników dla internautów przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu zakupów online (na co wskazała ponad połowa respondentów). Z kolei z danych zebranych przez Transport Intelligence wynika, że w 2021 roku aż 53% kosztów logistycznych po stronie sprzedawców było generowanych właśnie na ostatniej mili.

Wyzwania związane z ostatnią milą dodatkowo komplikują rosnące oczekiwania klientów, szczególnie te dotyczące bezpośrednio czasu dostawy oraz możliwości wybrania jej miejsca docelowego. Z analiz Last Mile Experts wynika, że konsumenci wymagają dostawy zrealizowanej jeszcze tego samego lub następnego dnia najpóźniej, dostawy dokonanej w konkretnym przedziale czasowym oraz możliwości skorzystania z alternatywnych punktów dostawy (tzw. OOH) - czyli, mówiąc prościej, z punktów PUDO i paczkomatów. Ważne jest również, by zapewnić kupującym możliwie szeroki wybór firm kurierskich na końcu realizacji procesu zakupowego (już na samym koszyku) oraz udostępnienie możliwości przekierowania zamówionej paczki znajdującej się w doręczeniu.

Kupujący online kładą też duży nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska. Wedle badań przeprowadzonych przez Trivium Packaging opublikowanych w raporcie 2021 Global Buying Green Report, aż 83% z nich jest gotowych zapłacić więcej za ekologiczne rozwiązania w Ecommerce. Dotyczy to oczywiście nie tylko składu danego produktu i materiału opakowania, w które został on zapakowany – lecz również kwestii związanych z dostawami i transportem. Jest to jeden z czynników wpływających również na popularność tzw. parcel lockers – dane przytaczane przez InPost w firmowej strategii ESG wskazują, że dzięki wybraniu paczkomatów zamiast tradycyjnych przesyłek kurierskich można zmniejszyć ślad węglowy aż o 75%.

Na powodzenie całej operacji dotyczącej dostawy ostatniej mili, a więc również na zagwarantowanie wysokiego poziomu zadowolenia klientów z poziomu realizacji usługi, wpływa szereg czynników, takich jak:

liczba zamówień znajdujących się w realizacji - dotyczy to nie tylko do całkowitej liczby zamówień złożonych w sklepie internetowym, ale także do liczby zamówień zbieranych i pakowanych dziennie. Oczywiście na te wartości składają się również inne czynniki, np. wielkość asortymentu sklepu ecommerce, a także to, czy realizacja zamówień odbywa się wewnętrznie, czy z pomocą zewnętrznego operatora;

częstotliwość odbiorów - podobnie jak w przypadku liczby zamówień, na częstotliwość odbiorów wpływa kilka elementów. Bardzo często, w przypadku dużych magazynów czy sklepów internetowych, paczki mogą być podejmowane przez kurierów nawet kilka razy dziennie, co przyspiesza ostatni etap dostawy do klienta kocowego.

lokalizacja magazynu - wiele zależy również od lokalizacji magazynu i jego bliskości do miejsc dostaw. Magazyny mogą znajdować się w rejonach miejskich lub podmiejskich, a także na terenach wiejskich. Od ich dostępności zależeć będzie to, jak szybko paczki będą podejmowane i ile czasu zajmie im dotarcie do miejsca docelowego.

Patryk Szubiczuk

Chief Logistics Officer

Linker Cloud