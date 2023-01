Julia Wieniawa, ambasadorka, fot. Body Chief

Rok 2023 to początek nowego rozdziału dla Body Chief. Marka zajmująca się cateringiem dietetycznym rozszerza dotychczasową współpracę z Julią Wieniawą, która zostaje jej oficjalną ambasadorką. Kluczowe elementy łączące firmę z artystką to aktywny, zdrowy styl życia i troska o ekologię.

Body Chief to czołowy gracz na rynku diet pudełkowych. Firma pochodzi z Poznania. Została założona w 2014 roku przez sportowca Marcina Mazurka. Jest pierwszą marką cateringu dietetycznego, która na tak szeroką skalę zdobyła zaufanie klientów, codziennie dowożąc catering do ponad 1200 miast w kraju i za granicą. Jej filozofią jest hasło Body Chief. Not a diet. Lifestyle. Cel działalności brandu zatem to nie tylko dostarczanie jedzenia w pudełkach. To także przekazywanie pasji do zdrowego stylu życia i edukacja klientów w tym zakresie, udowodniając przy tym, że zdrowa dieta może dawać prawdziwą, przyjemność jedzenia. Takie podejście pozwoliło marce zbudować świadomą społeczność, która silnie się utożsamia z jej wartościami. Body Chief wyróżnia się też swoim unikalnym podejściem do ekologii. Świadomie buduje strategię zrównoważonego i transparentnego biznesu z szacunkiem do środowiska naturalnego.

W strategii marketingowej firmy duże znaczenie odgrywa współpraca z cenionymi gwiazdami, sportowcami i influecerami. Wśród nich są m.in. Magda Gessler, Kuba Wojewódzki, Mateusz Gamrot, Borys Mańkowski czy Dorota Gardias i Magda Pieczonka. W 2022 roku Julia Wieniawa natomiast promowała dietę Intermittent Fasting (IF), którą na co dzień sama stosuje. Teraz Body Chief poszerza swoje działania z Wieniawą. Od stycznia 2023 roku gwiazda zostaje oficjalną ambasadorką marki.

Aktywuj dietę w Twoim stylu

Julia Wieniawa to jedna z najbardziej cenionych i popularnych artystek młodego pokolenia. Jest aktorką, piosenkarką oraz influnecerką, której konto na Instagramie obserwuje ponad 2 miliony osób. Prowadzi aktywny, zdrowy tryb życia, regularnie ćwiczy i uprawia jogę. Z ogromną starannością dba o swoją dietę. W swoim codziennym życiu przykłada też szczególną wagę do ekologicznych rozwiązań - zarówno w domu, w pracy, jak i podczas czasu wolnego.

Hasło przewodnie kampanii z Julią Wieniawą brzmi Aktywuj dietę w Twoim stylu. Aktywuj Body Chief. Komunikaty kierowane są do osób, które żyją w ciągłym pędzie, a każdy dzień przynosi im wiele wyzwań. Praca, dom oraz pasje i sport - doba ma przecież tylko 24 godziny, trudno pogodzić tyle działań z odpowiednio zbilansowanym, dostosowanym do potrzeb odżywianiem. Dlatego idealnym rozwiązaniem dla nich jest catering dietetyczny BC, który pozwoli im odetchnąć, bo zdejmie obowiązek robienia zakupów, planowania posiłków i ich przygotowywania.

Ekologiczna działalność

BC daje możliwość aktywowania usługi i wybrania odżywania w swoim stylu. Bo dostarcza aż 21 różnorodnych diet, gdzie każdy może znaleźć coś zgodnego ze swoimi potrzebami i preferencjami smakowymi. Do tego BC swoje działania prowadzi w duchu eko - catering pakuje wyłącznie w torby z papieru ekologicznego, których proces wytworzenia jest bardziej przyjazny środowisku. Pojemniki z posiłkami są z naturalnego, biodegradowalnego materiału - celulozy. Warto zauważyć też, że początek roku to doskonały czas dla wielu osób na nowe postanowienia i wyznaczanie sobie celów, w których Body Chief pragnie uczestniczyć i je wspierać.

- Bardzo cieszymy się, że Julia Wieniawa stawia na Body Chief, wskazując tym samym, że mamy wiele wspólnych wartości. To dla nas ogromny powód do dumy, ale też doskonałe potwierdzenie, że dostarczamy świetną jakość naszych produktów połączoną z najlepszym smakiem, które razem sprawdzają się podczas każdej sytuacji w życiu. Ponadto codziennie udowadniamy, że aktywny tryb życia może, a nawet powinien iść w parze ze świadomymi wyborami jedzeniowymi i w trosce o środowisko naturalne - zauważa Marcin Mazurek, twórca i prezes Body Chief.

Komunikacja opierać się będzie na silnych działaniach 360°, które zakładają obecność Julii Wieniawy w telewizyjnych spotach reklamowych oraz w przestrzeni digitalowej (w tym na social mediach). Materiały promocyjne pojawią się również na nośnikach OOH w przestrzeni miejskiej oraz w warszawskim metrze. Całość kampanii domyka kampania radiowa.

- BC wyznajemy te same wartości zarówno pod względem poszanowania organizmu, jak i naszej planety. Imponuje mi to co, robi firma w zakresie ekologicznych rozwiązań, szczególnie w kontekście jednostkowego ograniczania plastiku aż o 90% - podkreśla Julia Wieniawa, aktorka, piosenkarka i influencerka.

Spot został zrealizowany z niezależną agencją GoldenSubmarine.