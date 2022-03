Kamil Grześkowiak jako Spotify Programmatic Lead w Httpool Polska

Kamil Grześkowiak Regional Spotify Programmatic Lead, Httpool Polska

Do Httpool Polska dołącza Kamil Grześkowiak, przechodząc z agencji Sales and More. Wzmocni zespół dedykowany platformie Spotify. Obejmuje stanowisko Regional Spotify Programmatic Lead, będzie odpowiedzialny za 17 rynków europejskich.

Kamil Grześkowiak ma 15-letnie doświadczenie w branży. Do Httpool Polska przechodzi bezpośrednio z agencji Sales and More SA, gdzie przez ostatnie 5 lat pracował jako Programmatic Media Manager. Wcześniej pracował m.in. w firmie Amnet, początkowo na stanowisku New Business Specialist, następnie Account Executive, a finalnie jako Senior Programmatic Specialist.

W Httpool objął stanowisko Regional Spotify Programmatic Lead i będzie odpowiadać za 17 rynków, w tym m. in. Polskę, kraje bałtyckie, Czechy, Słowację, Węgry i kraje bałkańskie. Podlegać będzie Annie Górce, która pełni funkcję Spotify Partner Director, odpowiadając za 38 rynków na świecie.

W zakres jego obowiązków i kompetencji wejdą m.in.: budowanie relacji z kluczowymi partnerami biznesowymi – zarówno agencyjnymi, jak i bezpośrednimi, zwiększanie przychodów w obszarze reklam programmatic na platformie Spotify, działania konsultacyjne i edukacyjne, jak również koordynacja działań regionalnych dla kluczowych międzynarodowych klientów Httpool.

- Kamil, jako doświadczony specjalista z 15-letnim doświadczeniem, wniesie wiele do naszego zespołu. Skoncentruje się przede wszystkim na sprzedaży kampanii programatycznych, edukacji rynku na temat oferty reklamowej Spotify, jak i inspirowaniu klientów tak by odkrywali nowe możliwości, które pomogą usprawniać ich biznes i podnosić ROI z działań komunikacyjnych, w tym przypadku prowadzonych z pomocą platformy Spotify – mówi Justyna Duszyńska, CEO, Httpool Polska.

Kamil Grześkowiak jest absolwentem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (Wydział Zarządzania, kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi).

Httpool jest częścią Aleph Group i największym na świecie globalnym partnerem reklamowym czołowych platform social mediowych, m.in.: Twitter, TikTok, Facebook, Spotify, LinkedIn, Snapchat, Warner Music, Outbrain czy Brainly - reprezentuje je w ponad 30 krajach, będąc na części rynków Europy i Azji ich wyłącznym partnerem reklamowym. Firmy należące do Aleph Group reprezentują łącznie 25 najważniejszych platform społecznościowych na ponad 70 rynkach na świecie. Zajmuje się sprzedażą digitalowych rozwiązań marketingowych, które wspierają reklamodawców w dotarciu do ich odbiorców w maksymalnie efektywny sposób. Firma ma siedzibę główną w Wielkiej Brytanii, a regionalne biura firmy znajdują się w Europie Środkowej, krajach skandynawskich, krajach bałtyckich, Bałkanach, Rosji i WNP oraz w regionie Azji i Pacyfiku.