Konsumpcja mediów digitalowych przez pokolenie Y i Z. Oto wyniki badania

Około 29 procent respondentów wybiera połączenie telewizji linearnej i serwisów streamingowych, a 20 procent badanych używa tylko usługi SVOD. Takie wnioski płynął z raportu przygotowanego przez Mediaplus Warsaw we współpracy Mediaplus Strategist Insights wraz z Instytutem Badawczym Facit Research. Przeanalizowano w nim zwyczaje pokoleń Y oraz Z, nazywanych Digital Natives, dotyczące konsumpcji mediów. Badanie dowodzi również, że reklamodawcy kierujący swój przekaz do obu tych grup powinni pamiętać o lepszym dopasowaniu komunikatu do odbiorcy, który konsumuje media legalnie i w związku z tym stawia im większe wymagania.

Zwyczaje Digital Natives w liczbach

Jak wskazuje badanie, około 29 procent osób wybiera połączenie telewizji linearnej i serwisów streamingowych, a ⅕ wybiera wyłącznie usługi subskrypcji video na żądanie. Fani TV stanowili zaskakująco mało, bo zaledwie około 9 procent digitalowych użytkowników. Prawie połowa Generacji Z i 36 procent Generacji Y “przełącza” się na smartfony, laptopy i tablety podczas przerw reklamowych. 15 procent internautów deklaruje też, że zdarza im się szukać dodatkowych informacji o markach, które widzą na pierwszym ekranie (czyli w telewizji). Tylko 17 procent Gen. Z i 21 procent Gen. Y przełącza program podczas reklam. Warto podkreślić, że już co 5 użytkownik ogląda telewizję na małym ekranie swojego smartfona.

Różnice i podobieństwa

W świetle przeprowadzonego badania zasadnicza różnica między dwoma grupami (Gen. Y oraz Gen. Z) dotyczy ekspresji w social mediach i platform, z których korzystają. Młodsze pokolenie Z stawia na Snapchata i Instagram, gdzie relacjonuje swoje życie bez obawy przed utratą prywatności. Generacja Z preferuje Facebooka i Instagram, gdzie kontaktuje się ze swoją “interaktywną siecią” na własnych warunkach, bardziej pasywnie, częściej konsumując przekaz niż go tworząc.

Tolerancja reklam

Obie grupy deklarują niską tolerancję reklam na platformach płatnych. Konsumenci akceptują przekaz sprzedażowy tylko na pasku przy menu strony. Oczekują odcięcia od “spamu” po opłaceniu dostępu do treści.

Nowa rzeczywistość

Przymusowa izolacja na pewno zmieniła codzienne zwyczaj obu badanych grup. Konieczność przeniesienia całego życia do digitalu może odwrócić trend pasywnej konsumpcji social mediów, aktywizując bardziej oporne “Z”-tki.

Pewne tendencje pozostaną jednak bez zmian. Z pewnością nie odwróci się skłonność młodych ludzi do multiscreeningu. Być może wzrośnie ona nawet ze względu na chęć połączenia konsumpcji newsów i bycia w stałym kontakcie ze znajomymi. Wymagania co do lepiej dopasowanych treści i reklam także nie znikną. Przez tłok w sieci po stronie reklamodawców odbiorcy mogą być coraz bardziej zmęczeni przekazem sprzedażowym na każdym kroku. Dlatego dziś szczególnie ważne jest przygotowanie komunikatu wyróżniającego się na tle innych i uszanowanie przestrzeni, gdzie, po opłaceniu tej możliwości, użytkownik nie chce być nim atakowany.

W badaniu wzięło udział 1630 użytkowników digitalu w przedziale wiekowym od 16 do 29 lat. Igreki, zwane również “Millennialsami” mieszczą się w przedziale od 23 do 29. Przypisuje im się takie cechy jak: pewność siebie, otwartość na nowe wyzwania i zmiany, brak potrzeby szukania autorytetów. Pokoleniem Z lub “Post-Millenialsami” określa się osoby w wieku 16-22 lat, które nie pamiętają życia sprzed ery Internetu. To grono uważa się za bezpośrednie w kontaktach z ludźmi, szczególnie zainteresowane social mediami i technologiami.

