Kross przekazuje jednoślady. Nagrody za odnalezienie rowerów Mai Włoszczowskiej powędrowały do dzieci

Polski producent rowerów KROSS w uzgodnieniu z Policją oraz fundacją wspierającą rodziny poległych policjantów, przekazał właśnie dzieciom – podopiecznym fundacji, 12 rowerów wraz z kompletami oświetlenia i kaskami. To finał głośnej sprawy, w której złodziej pod koniec października ukradł 3 bezcenne rowery mistrzyni olimpijskiej Mai Włoszczowskiej, na których zdobywała swoje trofea.

W trakcie poszukiwań producent rowerów KROSS, zadeklarował nagrodę pieniężną, a następnie po ich szybkim odnalezieniu zaproponował, że nagrodzi policjantów rowerami za ich wzorowe i sprawne działanie. Tuż przed świętami polski producent rowerów, w uzgodnieniu z policjantami i fundacją, spełnił swoją obietnicę.

Spotkanie podopiecznych policyjnej fundacji zorganizowano w komendzie wojewódzkiej we Wrocławiu. Dzieci wiedziały jedynie, że to przedświąteczna wizyta, więc prezenty w postaci 12 rowerów okazały się wielką niespodzianką. Jednoślady w odpowiednich rozmiarach, w większości modele górskie, zostały dodatkowo wyposażone w oświetlenie, dołączono do nich także kaski, które zapewnią bezpieczeństwo. Zdumienie i radość na twarzach podopiecznych fundacji były bezcenne.

- Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim policjantom za odnalezienie rowerów Mai Włoszczowskiej w tak krótkim czasie. W ramach tego podziękowania, zgodnie z zapowiedziami, firma KROSS w porozumieniu z funkcjonariuszami, przekazała rowery na szczytny cel, czyli dla dzieci – podopiecznych fundacji wspierającej rodziny poległych policjantów. Cieszę się, że tak miły prezent udało się przekazać tuż przed świętami i mam nadzieję, że sprawi on dzieciom mnóstwo radości – mówił Kornel Osicki, Team Manager zespołu Mai Włoszczowskiej KROSS ORLEN Cycling Team.

Kradzież rowerów Mai Włoszczowskiej

Pod koniec października, podczas kradzieży w komórkach lokatorskich w Jeleniej Górze, rodzinnej miejscowości Mai Włoszczowskiej okazało się, że zginęły także 3 rowery mistrzyni. Jedyne takie na rynku, nie do podrobienia, na których słynna kolarka sięgała po swoje najważniejsze osiągnięcia. Tysiące internautów włączyły się w akcję informacyjną, a producent rowerów KROSS i jednocześnie sponsor drużyny KROSS ORLEN Cycling Team, w której barwach startowała dotąd kolarka, zadeklarował 30 000 złotych nagrody za pomoc w odnalezieniu rowerów.

Gdy okazało się, że jeleniogórscy policjanci w ciągu kilkunastu godzin namierzyli złodzieja, zatrzymali go i odzyskali rowery, KROSS postanowił nagrodzić funkcjonariuszy przekazując im rowery o wartości deklarowanej nagrody. Ostatecznie w uzgodnieniu z policjantami zdecydowano, że rowery zostaną przekazane podopiecznym fundacji działającej na rzecz rodzin poległych policjantów.

Obdarowani podopieczni fundacji nie kryli szczęścia przyznając, że mimo zimowych warunków wypróbują rowery i już planują rowerowe wyprawy. Na miejscu oprócz podopiecznych fundacji, przedstawiciela KROSS i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, obecni byli także funkcjonariusze, którzy odzyskali skradzione rowery oraz ich przełożony, Komendant Policji z Jeleniej Góry. Ze względów zdrowotnych, w spotkaniu nie mogła wziąć udziału Maja Włoszczowska.

