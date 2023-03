Ruszyła nowa odsłona kampanii polskiego producenta rowerów KROSS. Marka rozpoczyna sezon po raz kolejny motywując do aktywnego spędzania wolnego czasu i dbania o kondycję, a przy okazji przeżywania emocji na rowerze. W dobie inflacji oraz wysokich cen paliw, to właśnie rower ma szansę stać się głównym środkiem transportu podczas codziennych dojazdów oraz świetnym sposobem na weekendowe i wakacyjne wyjazdy. Kreacje przedstawiają pasjonatów rowerów na rowerach górskich, gravelach oraz rowerach miejskich. Również po raz kolejny KROSS dużą uwagę w komunikacji poświęca innowacyjnej kategorii EBIKE.

Kolejna odsłona kampanii KROSS „Nic nie musisz, wszystko możesz" rusza wraz z początkiem sezonu rowerowego. Polski producent zachęca Polaków do przeżywania prawdziwych emocji związanych ze sportem rowerowym oraz zadbania o zdrowie i kondycję. Przygotowane kreacje pokazują, że dzięki aktywności czujemy się lepiej, mamy więcej energii, a rower jest świetnym sposobem na realizację swoich pasji a także codzienne dojazdy, w tym uniknięcie korków i kłopotów z parkowaniem. Firma udowadnia, że w dobie drogiego paliwa oraz inflacji, polska marka KROSS dba o zdrowie Polaków oraz ekologię, proponując łatwo dostępne rowery dla każdego.

- KROSS demokratyzuje dostęp do najwyższej jakości rowerów górskich, miejskich i gravelowych oraz coraz częściej wybieranych przez klientów – rowerów elektrycznych. KROSS to sport, wyzwania i emocje, ale także radość z jazdy i swoboda korzystania z ekologicznego i taniego w opozycji do samochodu środka transportu. Te atrybuty naszej marki konsekwentnie komunikujemy w najnowszej odsłonie kampanii „KROSS. NIC NIE MUSISZ, WSZYSTKO MOŻESZ", prezentując szerokie portfolio modeli rowerów KROSS – zarówno konwencjonalnych, jak również e-bike'ów – mówi Iwona Stępniak, Dyrektor Marketingu KROSS.