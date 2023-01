najpopularniejsze audiobooki, fot. Audioteka

Audioteka udostępnia swoim użytkownikom ponad 25 000 audiobooków, audycji i podcastów – to miliony godzin historii do wysłuchania. Mimo to słuchacze bez problemu odnajdują w bibliotece serwisu interesujące ich tytuły, a ich preferencje mają odzwierciedlenie w statystykach popularności poszczególnych produkcji i gatunków. Czego słuchali Polacy w 2022 roku?

Remigiusz Mróz w czołówce

Polacy kochają kryminały. Wśród najczęściej słuchanych audiobooków, to właśnie ten gatunek gościł na podium zestawień miesięcznych, pojawiając się na nim ponad 20 razy w ciągu całego roku. Niekwestionowanym królem kryminałów w 2022 r. był Remigiusz Mróz, goszczący niemal w każdym miesięcznym zestawieniu popularności, niejednokrotnie z więcej niż jedną pozycją. W gusta słuchaczy trafiły szczególnie: Behawiorysta, czytany przez Jacka Rozenka; Skazanie, w którym słyszeliśmy Karolinę Gorczycę; Nie ufaj mu z głosami Agnieszki Więdłochy, Antoniego Pawlickiego i Grzegorza Damięckiego.

Pomimo, że na początku zeszłego roku użytkownicy wybierali raczej produkcje fantasy (Diuna, seria o Harry’m Potterze), a w okresie wakacyjnym popularnością cieszyły się luźniejsze i komediowe tytuły (Wspólnota mieszkaniowa, Siekierki), zainteresowanie tytułami Mroza nie malało.

Superprodukcje na czele

Zagranicznym autorem, cieszącym się w minionym roku największą popularnością wśród słuchaczy Audioteki, był Ken Follett, którego dzieła aż 11 razy pojawiały się w zestawieniach najchętniej słuchanych audiobooków. Najczęściej wybieranym tytułem autora była superprodukcja Świat bez końca, która pojawiała się 1/3 rankingów najchętniej słuchanych dzieł. Do pracy przy wersji audio kontynuacji Filarów Ziemi, jednej z najpopularniejszych sag historycznych w dziejach literatury, Audioteka zaprosiła ponad 100 aktorów, w tym m.in.: Krzysztofa Gosztyłę, Aleksandrę Hamkało, Danutę Stenkę i Marcina Bosaka. Wynikiem ponad rocznego przygotowywania materiału jest 50 godzin docenionej przez użytkowników, wciągającej opowieści.

Warto zaznaczyć, że w minionym roku słuchacze przywiązywali wagę nie tylko do rozpoznawalności danego autora i swoich preferencji odnośnie gatunku, ale również do jakości realizacji. Dużą popularnością cieszyły się więc zrealizowane z rozmachem superprodukcje oparte na klasykach literatury, takich jak m.in.: Mistrz i Małgorzata (z udziałem Andrzeja Chyry i Magdaleny Różczki), Bracia Karamazow (w głównych rolach m.in. Bartłomiej Błaszczyński i Dariusz Chojnacki), czy Wichrowe wzgórza (z głosami Michała Żurawskiego i Marii Sobocińskiej). Pomimo kilkudziesięciu tysięcy tytułów dostępnych w swej bibliotece, to właśnie produkcje stworzone przez Audiotekę spotkały się z najlepszym przyjęciem wśród słuchaczy, regularnie znajdując się na podium najchętniej słuchanych audiobooków w danym miesiącu.