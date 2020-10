Lead generation. Jak skutecznie pozyskiwać leady?

mail | fot. Laura Stanley | Pexels

Generowanie leadów staje się priorytetem dla marketerów, a - w obliczy perturbacji ekonomicznych związnaych z pandemią - stanie się jeszcze ważniejsze. Jak je pozyskiwać i jak oceniać ich wartość?

Leady zwykle dzielimy na:

Kwalifikowane marketingowo (MQL)

To osoby, które zostały zaangażowane przez działania zespołu marketingowego, ale nie są gotowe do rozmowy ze sprzedawcą.

Osoby, które podjęły działania, które wyraźnie wskazują na ich zainteresowanie zakupem produktu kub usługi.

Lead generation to część metodologii inbound marketingu i polega na przyciąganiu odbiorców i przekształcania ich w potencjalnych klientów. Proces można podzielić na kilka etapów:

Pierwszy, odwiedzający odkrywa daną firmę za pośrednictwem jednego z kanałów marketingowych, takiego jak witryna internetowa, blog lub strona w mediach społecznościowych.

Drugi, gdy reaguje na jej wezwanie do działania (CTA) i przenosi się na landing page zaprojektowany do przechwytywania informacji o potencjalnych klientach w zamian za np. e-book lub dostęp do kursu. (Oferta musi mieć dostateczną postrzeganą wartość dla odwiedzającego, aby mógł podać swoje dane osobowe w zamian za dostęp do nich) i wypełnia formularz.

By skłonić klienta do przejścia na landing page, można skorzystać z szeregu kanałów takich jak, content marketing, e-mail marketing, reklamy PPC, itd., ale każdy rządzi się swoimi prawami. E-mail sprawdzi się w przypadku osób, które znają Twoją markę i produkt lub usługę, bo wcześniej muszą zasubskrybować Twoją listę, a media społecznościowe pomogą Ci dotrzeć do tych, którzy jeszcze o Tobie nie słyszeli. To jednak dopiero początek.

W dobie przyjaznego użytkownikowi UX ważne jest, aby zachęcić go tym, co masz najlepszego do zaoferowania. Aby to zrobić, musisz pobudzić w nim chęć zostania leadem, np. zainteresować go elementem swojej oferty, artykułu, bądź dać mu inny ciekawy content w zamian za pozostawienie adresu email. Dobrym tego przykładem jest e-book ze studium przypadku, które zachęci do pozostawienia danych kontaktowych. Od tak zdobytego leada dzieli Cię już tylko krok do zaproponowania mu podobnych rozwiązań. Warto też pamiętać o ustawieniu całej ścieżki follow-upów po ściągnięciu case study po to, aby odpowiednio ogrzać zdobytego leada.

Ważne jest też, żeby analizować ruch na stronie. W raportach Google Analytics można zauważyć, że część ruchu zostaje niestety porzucona. Korzystając z odpowiednich narzędzi, takich jak Revhunter, możemy odzyskać część porzuconego ruchu z powrotem na stronę i spróbować ponownie zachęcić użytkowników do pozostawienia adresu e-mail. Takie narzędzia do odzyskiwania ruchu pomagają optymalizować koszt pozyskania leada.

Będąc przy analizach, warto wspomnieć o mierzeniu źródła leada i testowaniu pomysłów na pozyskanie go w oparciu o analizę efektów. Sprawdzaj, czy wraz z ilością za źródłem leada idzie jego jakość. Źródło leada możesz zmierzyć nawet w świecie offline przypisując odpowiedni kod rabatowy do wydarzenia czy sklepu. Spotykając potencjalnego klienta w świecie rzeczywistym, jesteś w stanie przy pomocy, np. narzędzi SARE, zachęcić go do pozostawienia adresu e-mail na tablecie, na którym Twój kontakt złoży również podpis pod danymi, tak aby wszystko było jednocześnie zgodne z RODO. Wówczas takie dane wpadają automatycznie do systemu e-mailowego, w którym uruchamiana jest wcześniej ustalona komunikacja. Zanim Twój kontakt wyjdzie ze sklepu, otrzyma już ofertę na następne zakupy ze zniżką, czy to w sklepie stacjonarnym, czy w sklepie online.

A jak już pieczołowicie zdobyłeś swoją bazę, wykorzystaj ją nie tylko do celów sprzedażowych. Jeżeli klient jest zadowolony z obecnej współpracy, z pewnością poleci Cię swoim znajomym. Jeżeli masz obawy, czy Twoi użytkownicy są tak samo zadowoleni z Ciebie, jak Ty z nich, wyślij do nich ankietę, żeby sprawdzić, co sądzą o Twoich produktach. Ankieta powinna być krótka i zawierać w sobie zachętę, np. kod rabatowy na oferowane produkty lub usługi.