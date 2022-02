LEGO i Real Madryt we wspólnym projekcie. Legendarny stadion zbudowano z klocków

Spektakularny stadion piłkarski Realu Madryt z klocków LEGO każdy będzie mógł zbudować w domu. Obie marki połączyły siły, cze efektem będzie gradka dla fanów hiszpańskiej drużyny.

Grupa LEGO składa hołd jednej z najpopularniejszych drużyn piłki nożnej na świecie i prezentuje stadion Santiago Bernabéu – replikę siedziby klubu Real Madryt.

Premiera zestawu LEGO Real Madryt – Stadion Santiago Bernabéu zbiega się ze 120. rocznicą założenia klubu i 75. rocznicą otwarcia kultowego stadionu. Model składa się z ponad 5800 elementów i został zaprojektowany dla drużyny Real Madryt i fanów LEGO jako okaz symbolizujący wielką dumę odczuwaną przez kibiców oglądających mecz na stadionie Santiago Bernabéu.

Interaktywny stadion zawiera wiele wiernie odwzorowanych detali oddających charakter pierwowzoru, które dostrzec można z bliskiej i dalszej perspektywy. Poprzez takie rozwiązania, jak podnoszony dach czy możliwość rozłożenia modelu na pół, budujący ma wgląd do całej konstrukcji i jej szczegółów – począwszy od boiska ze wzorem trawy, przez kultowe cztery wieże obiektu, po bramki, tunel, lożę dla zawodników, tablicę wyników, banery, naklejki, klatki schodowe oraz oczywiście herb Realu Madryt.

Zestaw składa się z 5 876 elementów, jego wysokość to 14 cm, szerokość 44 cm, a długość 38 cm.

- Real Madryt to jeden z najważniejszych klubów piłki nożnej w historii, dlatego odtworzenie stadionu Santiago Bernabéu z klocków LEGO było dla nas niezwykle satysfakcjonującym doświadczeniem. Kluczowymi czynnikami w tym projekcie stały się autentyczność i odzwierciedlenie skali – tak, aby budujący mogli poczuć atmosferę tego olśniewającego i ogromnego stadionu. To zestaw, który pozwala budującym przenieść uwielbianą siedzibę klubu Real Madryt do własnego domu na długie lata - skomentował Milan Madge projektant Grupy LEGO.