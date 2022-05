LEGO stworzyło zestaw wzorowany na obrazie Vincenta van Gogha

Vincent van Gogh, LEGO Ideas, fot. LEGO

W hołdzie jednemu z najsłynniejszych obrazów Vincenta van Gogha, Grupa LEGO przedstawia zestaw LEGO Ideas „Gwiaździsta noc” – zaprojektowany przez Trumana Chenga, 25-letniego fana LEGO z Hongkongu, w ramach inicjatywy LEGO Ideas oraz we współpracy z nowojorskim Museum of Modern Art.

Kultowy obraz Vincenta van Gogha został odzwierciedlony w formie klocków LEGO w trójwymiarowy sposób – z wiernym oddaniem pełnych ekspresji pociągnięć i uderzeń pędzlem, a także bogatej kolorystyki. „Gwieździsta noc”, zainspirowana widokiem z okna klasztoru Saint-Paul de Mausole w Saint-Rémy we Francji, gdzie artysta spędził dwanaście miesięcy, należy do jednych z najbardziej znanych postimpresjonistycznych dzieł na świecie. Od 1935 roku, kiedy to obraz po raz pierwszy pojawił się w zbiorach nowojorskiego Museum of Modern Art (MoMA), jest ulubionym punktem wizyty dla odwiedzających.

Miłośnicy sztuki mogą teraz zamienić palety z farbami na klocki LEGO i odtworzyć jedno z najbardziej rozpoznawalnych na świecie arcydzieł. Od migotliwych gwiazd i hipnotycznego księżyca, aż po śpiącą prowansalską wioskę poniżej – obraz van Gogha został spektakularnie ożywiony w zestawie, który w swej konstrukcji odzwierciedla wirujące pociągnięcia pędzla artysty.

W celu uhonorowania wybitnego artysty w zestawie nie zabrakło minifigurki van Gogha z pędzlem, paletą, sztalugą i miniaturą obrazu na wydrukowanej płytce, które można przymocować za pomocą ramienia, by pokazać, jak artysta maluje scenę. Pełen detali model można ustawić w pozycji stojącej lub powiesić na ścianie.

Zestaw stworzony przez fana LEGO

Oryginalna koncepcja Trumana Chenga, doktoranta i fana LEGO, powstała w trakcie zabawy klockami LEGO. Autor projektu zorientował się, że układanie ich w przypadkowych odstępach przypomina pociągnięcia pędzla van Gogha. Jak wspomina o swoim procesie twórczym: "Wymyślanie sztuczek i technik, aby oddać wygląd oryginalnego obrazu, było niesamowitą zabawą" i dodaje: „Pociągnięcia pędzlem rozchodzą się w wielu kierunkach na księżycu i w wirującej chmurze, dlatego niezbędnym było kreatywne wykorzystanie klamry i elementów zaciskowych”.

Po otrzymaniu 10 000 głosów od społeczności fanów LEGO, projekt Trumana został zakwalifikowany do oceny przez Grupę LEGO.

- To, co sprawia, że „Gwiaździsta noc” jest tak zniewalająca, to ekspresyjna praca pędzla i jaskrawe kolory, które opowiadają o wiecznym dążeniu ludzkości do doskonałości. Projekt Trumana był arcydziełem samym w sobie – pokazał, jak wiele różnych elementów i technik LEGO można wykorzystać do odtworzenia kultowego obrazu van Gogha. W Grupie LEGO chcemy inspirować świat do kreatywności, dlatego jesteśmy niezwykle dumni, że udało nam się powołać do życia ten zestaw we współpracy z tak kultową instytucją jak MoMA, pozwalając fanom na artystyczną zabawę klockami oraz stworzenie i wystawienie własnego arcydzieła - mówił Federico Begher, Dyrektor Globalnego Marketingu LEGO.

Zestaw pojawi się w sprzedaży 25 maja wyłącznie dla uczestników programu VIP-owskiego LEGO i członków MoMA. Dla wszystkich będzie dostępny od 1 czerwca w sklepach LEGO oraz w MoMA Design Store w Nowym Jorku, a także online.

- W MoMA celebrujemy możliwość łączenia sztuki z odbiorcami. Jesteśmy podekscytowani, że możemy być częścią nowego sposobu doświadczania dzieła van Gogha, a także inicjowania twórczego impulsu u ludzi w każdym wieku – skomentowała Sarah Suzuki, Zastępca Dyrektora, Museum of Modern Art w Nowym Jorku.

Software house - jak wybrać?