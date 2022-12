Kiedy media społecznościowe zostały zalane przez selfie generowane przez sztuczną inteligencję, szybko stało się jasne, że Lensa - aplikacja, która przerabia "zwykłe" zdjęcia na stylizowane autoportrety - znalazła się na szczytach rankingów popularności. I żadne nawoływania do ostrożności w kwestii czy to prywatności, czy to potencjalnych konsekwencji dla artystów nie powstrzymują ludzi przed oglądaniem samych siebie w zmultiplikowanej wersji.

Zabawa trwa w najlepsze od co najmniej tygodnia. Z jednej strony to nic dziwnego, bo szał na "artystyczne" AI wybucha co jakiś czas, by przypomnieć choćby zamieszanie, jakie sześć lat temy wywołała Prisma - pierwsze AI-owe narzędzie do przerabiania grafik - pochodzące zresztą z tej samej "stajni" co Lensa. W przypadku Lensy jednak - i jest to dość znamienne - nie wahamy się wysupłać z kieszeni prawie 4 dolarów tylko po to, by zobaczyć, jak będziemy prezentować się w stylizacji np. anime (a potem oczywiście, podzielić co pochlebniejszą wariacją na Instagramie).

Jak działa Lensa? Z poziomu użytkownika - prosto. Wystarczy udostępnić aplikacji 10-20 selfie, poczekać na ich przeprocesowanie i cieszyć się wynikami w postaci galerii autoportretów przygotowanych w różnych stylach. Magia dzieje się "pod spodem". Lensa jest zbudowana na darmowym generatorze obrazów typu open source firmy Stable Diffusion i sama działa jako pośrednik. Sam Stable Diffusion jest darmowy i wiele osób bawi się nim np. w celach badawczych, ale Lensa i inne podobne usługi — Avatar AI i Profilepicture.AI, żeby wymienić tylko kilka — zdołały oprzeć na nim bardzo sprytny model biznesowy. Bo nie dość, że ludzie płacą za wygenerowanie autoportretów, to jeszcze - za każdym razem, kiedy udostępniają aplikacji swoje zdjęcia - pomagają jej w nauce. I godzą się na, akceptując regulamin.

Stable Diffusion i tak został już pierwotnie przeszkolony, analizując ok. 2,3 miliarda obrazów z ALTami, które są dostępne w sieci. Uczył się na obrazach ze Smugmug i Flickrz, ilustracjach z DeviantArt i ArtStation, serwisów takich jak Getty i Shutterstock (zanim niektóre tego zabroniły) oraz z Pinteresta, czyli - ni mniej ni więcej - na pracach innych artystów, którzy swoje prace udostępniają w sieci, nawet jeśli ci, nie wyrazili na to zgody.

Jak rozwój AI wpłynie na branżę kreatywna? Jesteśmy na najwcześniejszym etapie zmagania się z tym zagadnieniem, ale już wiadomo, że jest o czym rozmawiać, tym bardziej, że niektóre modele wykorzystujące Stable Diffussion posuwają się jeszcze dalej niż Lensa. Jeszcze przed niedawną aktualizacją, Stable Diffusion Version 2, każdy mógł stworzyć szablon zaprojektowany tak, aby naśladować odrębny styl wizualny konkretnego artysty i tworzyć nowe obrazy w nieskończoność w tempie, z którym żaden człowiek nie byłby w stanie konkurować.

To bynajmniej nie pierwsza kontrowersja związana z grafiką AI, jaką widzieliśmy w ostatnich miesiącach. Była już sztuki AI zdobywająca pierwszą nagrodę w konkursie artystycznym, był zakaz Getty'ego dot. tworzenia obrazów generowanych przez AI ze swojej biblioteki z powodu obaw o prawa autorskie i ludzi używających narzędzi do kopiowania stylów określonych artystów, a ostatnio nawet Adobe niedawno zaoferowało wiadomość dla twórców zaniepokojonych rozwojem sztuki sztucznej inteligencji.