Lidl Polska do końca 2021 roku wyeliminuje czarny plastik

sklep, zakupy, fot. Victoria Borodinova, pixabay

Lidl Polska podejmuje działania zgodne z przyszłymi trendami, wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym. W ramach strategii REset Plastic, firma zamierza do końca 2025 roku osiągnąć cel stosowania w opakowaniach marek własnych ok. 20% plastiku pochodzącego z recyklingu. Ponadto Lidl postawił sobie za cel wyeliminowanie czarnego plastiku z opakowań marek własnych do końca 2021 roku, a tym samym znaczne zwiększenie możliwości recyklingu swoich opakowań.

- To kolejny krok w naszej strategii w sprawie odpadów plastikowych. Poza unikaniem stosowania i redukcją plastiku, wyeliminowanie czarnego plastiku zwiększy nasze możliwości recyklingu. Co więcej, wykorzystanie recyklatów jest jasnym sygnałem dla rynku, że poważnie podchodzimy do gospodarki o obiegu zamkniętym – powiedział Piotr Rogowski, Członek Zarządu ds. Zakupów, Lidl Polska.

Lidl Polska zapowiedział już w 2018 roku, że zredukuje własne wykorzystanie plastiku o 20% do 2025 roku i sprawi, że 100% opakowań marki własnej będzie można w maksymalnym stopniu poddać recyklingowi.

Poprzez kompleksowy pakiet działań Lidl Polska wspiera strategię REset Plastic Grupy Schwarz, której celem jest zmniejszenie zużycia plastiku i pomoc w zamknięciu obiegów na wszystkich rynkach, na których działa firma.

Działania Lidl Polska mające na celu redukcję plastiku

• W 2019 roku, czyli dwa lata wcześniej niż było to wymagane przez Ustawodawcę, Lidl Polska zrezygnował z jednorazowych naczyń plastikowych

• Wszystkie oferowane przez Lidl Polska torby plastikowe są wielokrotnego użytku i są wykonane w 80% z surowców z recyklingu i w 100% nadają się do recyklingu. Zachowanie najwyższych standardów produkcji toreb potwierdza certyfikat Blue Angel

• Sieć wprowadziła do oferty woreczki wielokrotnego użytku na świeże owoce i warzywa

• BIO owoce i warzywa znakowane są naturalnym światłem, dzięki czemu nie są oferowane w opakowaniach. Informacje o tym, że są to BIO owoce i warzywa znajdziemy bezpośrednio na skórce;

• Firma wykorzystuje plastik z recyklingu – dotychczas w ofercie dostępne były m.in. artykuły gospodarstwa domowego stworzone w co najmniej w 95% z tworzyw pochodzących z recyklingu, a w 2020 roku premierę miała linia obuwia – Crivit Ocean Bound Plastic, do produkcji której również wykorzystano recyklingowany plastik,

• Detergent marki W5, w formie rozpuszczalnych tabletek, dzięki któremu możemy zminimalizować produkcję niepotrzebnego plastiku