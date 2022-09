Magda Gessler, AleRabat, fot. LTTM

Magda Gessler podjęła współpracę z marką AleRabat.com, która oferuje kody rabatowe i cashback za zakupy online. Za dobór i koordynację współpracy z gwiazdą, kreację i kompleksową realizację kampanii odpowiada agencja LifeTube (Grupa LTTM).

Magda Gessler to popularna polska restauratorka i jedna z najbardziej znanych osobowości telewizyjnych. Jest prowadzącą programu “Kuchenne Rewolucje” oraz jurorką w programie kulinarnym “MasterChef”. Podjęła współpracę z marką AleRabat, która oferuje atrakcyjne rabaty i cashback za zakupy online. W reklamach kampanii gwiazda pokazała, że bezkompromisowo podchodzi nie tylko do kuchni, ale również do zakupów internetowych, gdzie korzysta z najatrakcyjniejszych rabatów. Spoty reklamowe, w których wystąpiła restauratorka, emitowane są w mediach społecznościowych takich jak Facebook czy YouTube.

- Z Alerabat.com współpracujemy ponad dwa lata. Do tej pory odpowiadaliśmy za dobór Influencerów oraz realizację kampanii na rynek polski i rynki zagraniczne. Tym razem poszliśmy z klientem o krok dalej i zaproponowaliśmy kampanię z jedną z największych osobowości telewizyjnych w Polsce. Magda jest znana nie tylko jako autorytet kulinarny, wyróżnia się także niesamowitym stylem, dlatego idealnie wpasowuje się w produkt klienta - mówi Izabela Malinowska, International Team Leader w LTTM.

AleRabat to wtyczka, która pomaga oszczędzać na zakupach internetowych. Użytkownicy, dzięki aplikacji, otrzymują dostęp do tysięcy kodów rabatowych, a od niedawna również do cashbacku, który pozwala odzyskać część kwoty wydanej na zakupy. Celem akcji promocyjnej jest pokazanie widzom działanie wtyczki, a także przedstawienie korzyści wynikających z jej używania.

Za realizację odpowiada LifeTube, największa w Europie Środkowo-Wschodniej grupą świadczącą usługi z zakresu wideo i influencer marketingu. Agencja będąca częścią Grupy LTTM była odpowiedzialna także za kreację, dobór oraz współpracę z gwiazdą kampanii.