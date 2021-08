Majka Jeżowska wraz z siecią Carrefour zachęca do zaprezentowania swojej różnorodności

Majka Jeżowska, fot. Carrefour

Carrefour zainicjował na TikToku zabawę i konkurs #SzkołaCarrefour. Młodzi mogą zaprezentować w nich swój indywidualny, jedyny w swoim rodzaju styl, wpisując się w przesłanie tegorocznej kampanii Carrefour, jakim jest pochwała różnorodności. Wraz ze śpiewającą Majką Jeżowską marka zaprasza uczniów, by w nowym roku szkolnym celebrowali swoją wyjątkowość.

Sieć handlowa Carrefour mówi do młodych ludzi za pośrednictwem popularnej platformy TikTok. Challenge #SzkołaCarrefoura polega na nagraniu własnego video do nowej wersji kultowego przeboju Majki Jeżowskiej „Szkoła Modna Różnorodna (Wszystkie dzieci 2)”. W videoclipie do tego utworu oraz w zaproszeniu do Challenge wystąpiła sama artystka – Majka Jeżowska, dla której temat różnorodności jest bliski i ważny. Video można zobaczyć na YT i FB marki Carrefour. TikTokowe wyzwanie #SzkołaCarrefoura wspierają także popularni influencerzy m.in: Alxyni, Pysia67, Witkowski.

#SzkołaCarrefoura Challenge na Tik Toku trwa od 22 sierpnia, a zwycięzcy zostaną wyłonieni do 17 września.

Teledysk oraz video promujące Challenge wyprodukowała Agencja Saatchi&Saatchi. Za postprodukcję odpowiada Prodigious Publicis Production. Koncept strategiczny, idea kreatywna oraz materiały do kampanii zostały przygotowane przez agencję Saatchi & Saatchi.

