Martyna Wojciechowska, dziennikarka, podróżniczka i pisarka, została ambasadorką marki karm dla zwierząt Carnilove. Wraz ze swoimi kotami, Szarym i Białym, będzie promować markę w Social Media. Pierwsze, wspólnie stworzone materiały, sukcesywnie będą pojawiały się na kanałach brandu Carnilove, jak i u samej autorki.

Martyna Wojciechowska, znana w szerokim gronie pasjonatów podróży, a także osób zainteresowanych jej działalnością dziennikarską, społeczną i reporterską, rozpoczęła współpracę z marką Carnilove z początkiem bieżącego roku. Misja marki, oparta na poszanowaniu historycznej ciągłości współzamieszkiwania człowieka oraz towarzyszących mu zwierząt, doskonale odpowiada jej założeniom.

- Jestem zachwycona tym, że od marki Carnilove otrzymałam list, który był skierowany nie na moje ręce, a bezpośrednio na kocie łapki. Ja byłam jedynie asystentką, która miała go odczytać Szaremu i Białemu. Koty były zadowolone nie tylko z samej treści, ale także dołączonych do całości smakołyków i karmy, które od razu przypadły im do gustu - mówi Martyna Wojciechowska o początku współpracy.