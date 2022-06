Meta aktualizuje Reelsy. Czy nowe funkcje pomogą "ożywić" format?

Facebook | fot. Glen Carrie | Unsplash.

Kontynuując pogoń za TikTok, Meta ogłosiła dzisiaj serię aktualizacji Reels na Facebooku i Instagramie: przede wszystkim funkcję synchronizacji dźwięku na rolkach Facebooka i obsługi dłuższych, 90-sek. rolek na Instagramie. Firma wprowadziła również kilka bardziej kreatywnych narzędzi, narzędzi audio, szablonów i innych opcji, aby zwiększyć zaangażowanie Reels, ponieważ wpływ TikTok – i potencjał do zarabiania pieniędzy – wciąż rośnie.

Na początek Meta chce jednak wykorzystać już istniejące funkcje zaprojektowane dla relacji na Instagramie i wprowadzić je do Reels. Wśród nich są naklejki z ankietą, quizem i suwakiem emoji. Będą one również dostępne jako funkcje Reels.

Kolejną nową funkcją rolek na Instagramie jest możliwość importowania własnego dźwięku. Ta opcja pozwoli użytkownikom dodawać komentarz lub dźwięk w tle z dowolnego filmu przechowywanego na rolce aparatu o długości co najmniej pięciu sekund.

Ponadto Instagram wprowadza szablony, nowe narzędzie, które umożliwi użytkownikom tworzenie nowych rolek przy użyciu tej samej struktury, którą właśnie obejrzeli. Zostało to zauważone podczas testów w kwietniu i jest nieco podobne do opcji szablonów TikToka, która jest prostszym sposobem na rozpoczęcie tworzenia wideo. Dzięki szablonom Reels użytkownicy mogą pobrać zarówno sekwencję audio, jak i klip. Pomaga to użytkownikom odtworzyć bardziej złożone formaty, po prostu dodając własne treści i przycinając klipy.

Facebook Reels również zyskuje nowe funkcje. Jednym z kluczowych dodatków jest uruchomienie Sound Sync, narzędzia, które automatycznie synchronizuje klipy wideo użytkowników z ulubioną ścieżką. Synchronizacja wideo z dźwiękami jest cechą charakterystyczną TikToka i technologii, którą firma rozwijała przez lata o kolejne kreatywne efekty związane z muzyką, takie jak wizualizacje, animacje i interaktywność.

Facebook Reels umożliwi dodawanie głosów do wideo

Kilka innych funkcji jest skierowanych do bardziej profesjonalnych twórców, takich jak komputerowe narzędzia do przycinania wideo, które ułatwią twórcom, którzy publikują długie, nagrane lub na żywo filmy, testowanie innych formatów, takich jak Rolki. Będą mogli na przykład przekształcić swoje treści w Facebook Reels za pomocą Studia twórców. Tymczasem twórcy wideo z gier zyskają narzędzia, które pozwolą im generować krótkie, pionowe bębny bezpośrednio z treści na żywo, z podwójnymi widokami zarówno dla rozgrywki, jak i kamery twórcy.

Twórcy będą teraz mogli tworzyć, edytować i planować swoje rolki na Facebooku z poziomu pulpitu.

Facebook będzie również promować sugerowane Reels w innych formatach, w tym Watch i Groups. Chce w ten sposób przyspieszyć proces odkrywania nowych treści i pomóc twórcom uzyskać poszerzać zasięgi, nie omieszkał jednak przypomnieć, że oferta dotyczy jedynie oryginalnych treści.

Czy zmiany "ożywią" Reelsy?

Reelsy są zwykle zdominowane przez nudne lub przestarzałe trendy, takie jak na przykład wideo osób wypróbowujących filtry, losowe filmy przesłane z telefonów użytkowników, zwierzęta i nieinspirowane klipy z podróży. Zdarza się nawet, że twórcy Reels po prostu pozują do aparatu, ale nie mają nic do powiedzenia. Taka taktyka, która mogła pomóc w budowaniu zasięgów, gdy Instagram był aplikacją zorientowaną na piękne zdjęcia, w czasach "autentyczności" TikToka się jednak zupełnie nie sprawdza.

Twórcy, pomimo tych problemów, nadal jednak polegać na ogromnym, miliardowych zasięgach Mety. Tyle tylko, że to może nie wystarczyć. Ogólne wrażenie przeglądania Reelsów jest bowiem zupełnie inne niż na TikToka, gdzie królują komentarze, spostrzeżenia, vlogi i nieoczekiwane, ale wysoce spersonalizowane odkrycia.