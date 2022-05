Meta chce płacić twórcom za oryginalne Reelsy

Facebook | fot. Glen Carrie | Unsplash.

Meta, która zapowiedziała niedawno, że oryginalne treści publikowane w Reels będą traktowane priorytetowo, teraz chce za nie płacić twórcom. A wszystko po to, by odeprzeć rosnące zagrożenie ze strony TikToka.

Meta ogłosiła w tym tygodniu, że rozda dodatkowe bonusy twórcom Reels, którzy publikują oryginalne treści na Facebooku. Firma ostrzegła, że zmiana w wypłatach może spowodować, że niektórzy twórcy stracą pieniądze, podczas gdy inni zyskają w porównaniu z wcześniejszymi wynikami. Wprowadziła również nową zachętę o nazwie „Wyzwania”, która umożliwia twórcom Facebook Reels zarabianie do 4000 dolarów miesięcznie za osiągnięcie określonych celów.

Co miesiąc twórcy będą mogli brać udział w szeregu kolejnych, skumulowanych wyzwań, które wzajemnie się na siebie nakładają. Na przykład twórca może najpierw zarobić 20 USD, gdy co najmniej pięć jego rolek osiągnie 100 odtworzeń. Gdy osiągną ten cel, zostanie odblokowany kolejny — na przykład zarobienie 100 USD, gdy 20 bębnów osiągnie 500 gier każdy. Postęp ten będzie kontynuowany przez 30 dni, a następnie zresetowany na początku następnego miesiąca, aby rozpocząć nowy zestaw wyzwań.

Obecnie tylko wybrani twórcy zostali zaproszeni do programu Reels Bonus, ale firma planuje przetestować różne programy motywacyjne i dostosować ceny wypłat, gdy dowie się więcej. Zauważa również, że rozpoczęto wprowadzanie nakładek reklamowych w Reels na Facebooku, gdzie w testach bierze udział szersze grono twórców.

Reels, nasz najnowszy format wideo, jest obecnie największym motorem wzrostu zaangażowania na Instagramie. Nasz pakiet rozwiązań wideo jest używany zarówno przez twórców, jak i wydawców, aby opowiadać odbiorcom wciągające historie na dużą skalę. mówił Nada Stirratt, Meta VP, Americas.

Meta ogłosiła również, że jej wirtualny system napiwków, Stars, rozszerzył testy na Facebooku, a wkrótce twórcy z Instagrama będą mogli przesyłać swoje Rolki do Facebooka. W ramach tego rozszerzenia Meta przetestuje również możliwość zarabiania przez twórców na reklamach w swoich crosspostowanych rolkach. Obecnie Meta zarabia na reklamach nakładkowych z udziałem w przychodach wynoszącym 55% dla twórcy i 45% dla Facebooka. To nieco więcej niż udział 50/50, który TikTok ogłosił w tym tygodniu wraz z uruchomieniem programu TikTok Pulse. Chociaż Pulse to inny rodzaj produktu reklamowego, jest to obecnie pierwsza i jedyna propozycja udziału w przychodach z reklam dla twórców TikToka. Ale ponieważ reklamy na Facebooku wciąż są droższe niż reklamy na TikToku, trudno powiedzieć, która propozycja będzie korzystniejsza dla twórców.

Ponad 45% kont na Instagramie lubi, komentuje lub udostępnia Reels co najmniej raz w tygodniu. Twórcy wszystkich typów skłaniają się do Reels i wykorzystują je jako sposób na zaangażowanie nowych odbiorców i nawiązanie kontaktu z fanami. Wspieramy ich narzędziami do zarabiania, zarówno poprzez programy premiowe dotyczące udziału w przychodach z reklam, jak i wsparcie fanów. powiedziała Sheryl Sandberg.



W 2021 po raz pierwszy użytkownicy spędzili więcej czasu na TikToku niż na Facebooku, wynikało z nowego raportu App Annie. Czas spędzony w TikTok miał wzrosnąć o 325% rok do roku, co dało TikTokowi miejsce w pierwszej piątce pod względem czasu spędzonego w aplikacji. TikTok jest też prymusem, jeśli chodzi o przychody, zajmując drugie miejsce w rankingu aplikacji niezwiązanych z grami pod względem wydatków konsumenckich. Podczas gdy wiele aplikacji społecznościowych zarabia na tylko lub wyłącznie reklamach, TikTok zarabia i na reklamach, i na e-commerce, umożliwiając użytkownikom kupowanie towarów cyfrowych.

Biorąc pod uwagę modus operandi Facebooka, wzrost TikTok wydaje się zasługiwać na szczególną uwagę. Facebook wcześniej neutralizował konkurencję przez przejęcia (przejął Instagrama i WhatsAppa), a jeśli to się nie udawało, sięgał po inne środki - rozwój Snapchata stłumił poprzez skopiowanie głównej funkcji, czyli Stories. Z TikTokiem to się jednak nie uda, bo jego sukces to nie kwestia pojedynczych funkcjonalności, ale algorytmów polecających, które nie zamykają użytkowników w kręgach ich własnych znajomych.