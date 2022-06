Meta ogłasza kolejne narzędzia dla twórców

Dima Solomin on Unsplash

Mark Zuckerberg ogłosił dzisiaj, że firma udostępnia twórcom więcej sposobów zarabiania na Facebooku i Instagramie, a także rozszerza niektóre z obecnych narzędzi do zarabiania na większą liczbę twórców. Zuckerberg powiedział również, że - by dać więcej pieniędzy bezpośrednio twórcom - Meta zamierza bezpłatnie udostępniać im wybrane usługi, takie jak choćby subskrypcje fanów, do 2024 roku. Firma wcześniej zapowiedziała, że ​​zamierza to zrobić do 2023 roku.

Meta testuje też wyznaczone miejsce na Instagramie, w którym twórcy mogą być odkrywani i opłacani za treści. Firma zdaje sobie sprawę z tego, że ​​rynek twórców pozwala twórcom i markom pracować w zupełnie nowych modelach i wychodzi im na przeciw, udostępniając np. bezpośrednia platformą kontaktową. Gdy marka znajdzie twórcę, z którym chce nawiązać partnerstwo, może wysłać do niego projekt ze szczegółami, w tym informacjami o oczekiwanych i proponowanym budżecie, zwyczajnie, na DM. Będzie tam folder wiadomości partnerskich, w którym twórcy i marki filtrujący oferty i projekty.

Podejście Mety do ekonomii twórców nie jest oryginalne, bo TikTok działa całkiem podobnie, pozwalając markom odkrywać najlepsze osobowości TikTok w swoich kampaniach marketingowych. Nie ma więc wątpliwości, że to cześć szerszej ofensywy mającej odebrać TikTokowi, który rozrasta się imponująco, choćby część bazy użytkowników. Meta chce również wprowadzić subskrypcje, aby umożliwić twórcom sprzedawania dostępów do zamkniętych grup na Facebooku.

Od przyszłego tygodnia twórcy z USA mogą też ubiegać się o program bonusowy Facebook Reels Play. Możliwość obejmuje tych, którzy tworzyli więcej niż pięć rolek i osiągnęli łącznie co najmniej 100 000 wyświetleń w ciągu ostatnich 30 dni. Aby kwalifikować się do udziału w programie, twórcy muszą spełniać "Zasady monetyzacji partnerów Meta" i "Zasady zarabiania na treściach". I choć brzmi to restrykcyjnie, przed tym aktualizacją. program był dostępny tylko na zaproszenie. Spotkał się jednak z na tyle dużym zainteresowaniem, że zdecydowano o jego rozszerzeniu.

Zuckerberg ogłosił też, że Meta otworzy Facebook Stars, czyli wirtualne przedmioty, które pozwalają fanom wyrażać poparcie dla ulubionych twórców (ale tylko tych kwalifikujących się do "gwiazdkowania"). Od tego tygodnia twórcy, którzy mają co najmniej 1000 obserwujących w ciągu ostatnich 60 dni, będą mogli dołączyć do programu. Twórcy muszą znajdować się w regionie, w którym dostępne są gwiazdki, a także muszą spełniać Zasady zarabiania partnerów Meta oraz Zasady zarabiania na treściach. Meta powraca również do Stars Fest, miesięcznego święta od 15 czerwca do 15 lipca, które ma na celu wyróżnienie twórców Stars.

Ekonomia twórców przybiera na sile

Brak narzędzi do samodzielnego zarabiania przez rozwiązania internetowe wypracowane treści ukierunkowanych na rozwiązanie rozwiązania, rozwiązanie mobilne, rozwiązanie oparte i wypracowane rozwiązania oparte na reklamach. Teraz, gdy model reklamowy krytykowany jest szerzej, konkurencja atakuje coraz lepiej, sytuacja się teraz zmienia.

Platformy takie jak Patronite, Patreon, ale i Clubhouse czy OnlyFans wyrosły na obietnicach zapewnienia użytkownikom większego udziału w wypracowywanej przez nich wartości, pozwalając na to tzw. „bezpośrednią monetyzację” Zamiast sprzedawać reklamy, twórcy mogą otrzymywać wynagrodzenie od swoich indywidualnych widzów, którzy kupują subskrypcje, wysyłają napiwki czy po prostu wspierają nowe projekty. Taki model monetyzacji pozwala nawet tym twórcom, którym daleko do gwiazdorskiego statusu, na spieniężanie swojej aktywności.

W ramach tzw. gospodarki twórców powstały już przeróżne modele biznesowe. Są platformy oparte na subskrypcji, takie jak Patreon, Substack i Buy Me a Coffee, które pobierają procent dochodów użytkowników w zamian za ich aktywność; a także rynki nie wymienialnych tokenów (NFT), takie jak Foundation, Rarible i SuperRare, które pozwalają sprzedawać obiekty sztuki cyfrowej w zamian za prowizje. Na Twitchu, gdzie użytkownicy mogą transmitować na żywo treści, widzowie mogą uzyskać bezpłatny dostęp do strumieni wideo, z opcją wysyłania napiwków do gospodarzy.

Giganci, do tej pry skoncentrowani na reklamie, też zauważyli zmianę. Instagram udostępnił Super Follow, która ma pozwalać użytkownikom pobierać opłaty od obserwujących, dając im dostęp do dodatkowych treści, drobne opłaty mają być zaszyte również w Spaces (kopia Clubhouse'a), gdzie twórcy będą mogli sprzedawać bilety do swoich pokoi. Twitter ruszył z Blue, czyli subskrypcyjną wersją swojej platformy wzbogaconą o dodatkowe, premium-funkcje. TikTok uruchomił z kolei Fundusz Twórców, aby płacić swoim użytkownikom bezpośrednio za popularne treści. Snapchat uruchomił podobny program o nazwie Spotlight, który oferuje twórcom miliony dolarów wynagrodzenia miesięcznie, a w zeszłym tygodniu Facebook, który jest właścicielem Instagrama, ogłosił, że do 2022 r. wypłaci użytkownikom na swoich platformach ponad miliard dolarów.

A to i tak niejedyna droga. Twórcy, którzy sami stali się marką już teraz nie są "skazani" na współpracę z innymi brandami, a w przyszłości mogą także uniezależniać się od konkretnych platform. Będą bowiem mieli własne, na których będą mogli sprzedawać eBooki, szkolenia, kursy, spersonalizowane wideo, czy inne produkty. Na razie to jednak pieśń przyszłości. Większość użytkowników nadal musi polegać na zewnętrznych mediach, takich jak Facebook, Instagram czy YouTube, bo póki co nikt nie znajduje danej osoby na Patreon; tam idzie się później jeśli w ogóle.