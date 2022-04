Monitorowanie stanu zdrowia przez urządzenia ubieralne. Kto z nich korzysta i dlaczego?

ruch, bieganie, kobieta, fot. StockSnap, pixabay

W 2021 roku, w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią, Polacy jeszcze bardziej zainteresowali się śledzeniem swojego stanu zdrowia za pomocą urządzeń ubieralnych. Według badania Kantar „Aktywność fizyczna i korzystanie z urządzeń ubieralnych wśród Polaków”, przeprowadzonego na zlecenie marki Fitbit, 39% Polaków korzysta lub korzystało już z urządzeń ubieralnych. Co więcej, 75% ankietowanych odczuwa jeszcze większą potrzebę posiadania danych do monitorowania swojego zdrowia. Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2021 roku na reprezentatywnej grupie Polaków i Polek.

Polki i Polacy bardziej aktywni

Aż 41 % badanych deklaruje, że od początku pandemii w 2020 roku, ich nastawienie do zdrowia uległo zmianie. W miarę jak świat przystosowuje się do nowej normy życia, ludzie uczą się być aktywni uprawiając różne sporty, takie jak bieganie czy pływanie. Wiele osób uczęszcza na siłownię, chodzi na długie spacery lub dojeżdża do pracy rowerem.

Jeśli chodzi o częstotliwość aktywności fizycznej to aż 63% Polaków uprawia aktywność fizyczną raz w tygodniu. Jest też spora grupa Polaków i Polek (29% badanych), która przez cały okres pandemii pozostawała aktywna i uprawiała sport nawet trzy razy w tygodniu. Spośród tej grupy najbardziej aktywni są Polacy(-lki) w wieku 18-29 lat (37%).

Jednocześnie prawie 40% badanych przyznało, że ćwiczy tylko 2-3 razy w miesiącu lub rzadziej, a prawie co piąty Polak(-lka) nie ćwiczy w ogóle. Częścią winy za ten stan rzeczy obarczyć można obawę przed zakażeniem we współdzielonych salach do ćwiczeń, brak wiedzy jak zacząć przygodę ze sportami lub choroby uniemożliwiające podjęcie aktywności fizycznej, w tym także te wynikające z siedzącego trybu życia, wzmożonego przez pracę zdalną.

Respondenci przyznają jednak, że jednym z największych problemów z utrzymaniem lub rozpoczęciem regularnej aktywności jest brak motywacji do ruchu. Tu, jak pokazuje badanie, z pomocą przychodzą urządzenia ubieralne. Dla 1/3 badanych powodem rozpoczęcia przygody ze smartwatchem, czy trackerem była właśnie potrzeba stałej motywacji do ruchu.

Pandemia zmieniła nasze nawyki i przyzwyczajenia

Dla niektórych są to zmiany na lepsze, inni nie są z nich zadowoleni. Ponad 1/4 badanych deklaruje, że od czasu rozpoczęcia pandemii koronawirusa ćwiczy częściej. Jednocześnie niemal tyle samo respondentów wskazuje, że aktualnie dużo rzadziej wykonuje aktywność fizyczną (27%). Częściej aktywność fizyczną podejmują kobiety (29%), osoby w wieku 18-29 lat (44%), natomiast ten sam poziom aktywności co przed pandemią częściej deklarują mężczyźni (43%) i respondenci w wieku 40-49 lat (46%). Takie proporcje mogą wynikać z powracających fal epidemii i kwarantann. Powodują one zacieranie rytmu życia sprzed pandemii. Uczymy się funkcjonowania w nowej rzeczywistości, w której ciężko jest jednak utrzymać konsekwencję w działaniu. Zmieniające się warunki powodują pogorszenie kondycji — zarówno fizycznej jak i psychicznej. Prawie połowa badanych przyznaje, że ograniczenie ruchu w trakcie pandemii wpłynęło negatywnie na ich ogólne samopoczucie.

Uważne podejście do życia i większa świadomość ciała mogą pozytywnie wpłynąć na samopoczucie. Wyniki badania wskazują również na potrzebę większej kontroli nad naszym zdrowiem. Aż 29% Polaków(-lek) zaczęło używać smartwatchy i trackerów wyposażonych w funkcje monitorowania zdrowia i kondycji organizmu właśnie w czasie pandemii.

Młodsi(-dsze) (52 proc.), osoby, które codziennie podejmują aktywność fizyczną, i które czują większą potrzebę kontroli nad własnym zdrowiem oraz ci, którzy w czasie pandemii rozwinęli zdrowe nawyki – częściej podejmowali aktywność fizyczną właśnie dzięki urządzeniom ubieralnym. Ogółem, aż 39 proc. respondentów(-tek) było bardziej aktywnych, dzięki korzystaniu z tego typu urządzeń, a aż 38 proc. zauważyło wyraźną pozytywną zmianę w samopoczuciu po rozpoczęciu korzystania z nich.

Dlaczego Polacy korzystają z technologii wearables?

Najczęstszym powodem zakupu smartwatchy i trackerów jest troska o własne zdrowie (27%). 23% sięga po nie za względu na możliwość korzystania z zaawansowanych funkcjonalności, takich jak EKG czy pulsoksymetr. Na drugim miejscu znalazła się motywacja do ruchu (26%), a pośrednio także możliwość analizy aktywności fizycznej.

Respondenci(-ntki) wskazali(-ły) również, że poza monitorowaniem zdrowia, cenią urządzenia ubieralne za wygodę użytkowania, w tym integrację ze smartfonem i wyświetlanie powiadomień (19%) oraz - choć może brzmi to prozaicznie - za pełną funkcjonalność zegarka na rękę (17 proc.). Użytkownicy(-czki) smartwatchów/trackerów korzystają z nich również w celu dokonywania płatności mobilnych (25%), ze względu na możliwości połączenia ze słuchawkami (18%), uruchomienia nawigacji (18%), czy zainstalowania innych aplikacji zewnętrznych (15%).

Jak się okazuje nie tylko nasze indywidualne potrzeby sprawiają, że coraz częściej sięgamy po urządzenia ubieralne.

- W najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących prewencji chorób układu krążenia, opublikowanych w połowie 2021 roku, podkreślono, że należy rozważyć wykorzystanie urządzeń ubieralnych w celu poprawy uczestnictwa w aktywności fizycznej. Po raz pierwszy zalecenie to zostało tak mocno wyartykułowane - wspomina prof. Łukasz Małek, kardiolog sportowy.

Dzięki aplikacjom podłączonym do urządzenia można zdobyć wiedzę o tym, jak rozpocząć aktywność fizyczną, jak ją rozsądnie zaplanować i realizować oraz do jakich celów dążyć. Po drugie, urządzenia typu wearables zwiększają motywację do osiągania celów, obiektywnie pokazując, czy je osiągamy, i stale wpływając na ich realizację poprzez system wsparcia i nagród. Po trzecie, urządzenia ubieralne zwiększają poczucie bezpieczeństwa aktywności fizycznej, dając możliwość monitorowania szeregu parametrów zdrowotnych, takich jak tętno spoczynkowe, przybliżone tętno podczas wysiłku, jakość snu, temperatura skóry czy nasycenie krwi tlenem.

Oprócz motywacji, poczucia bezpieczeństwa i większej wiedzy na temat naszego ciała, urządzenia ubieralne pozwalają na indywidualizację naszych potrzeb, np. poprzez wyznaczanie własnych celów i mierzenie wyników z uwzględnieniem możliwości naszego organizmu.

- Mamy ten przywilej, że żyjemy w czasach, w których mamy łatwy dostęp do zaawansowanych możliwości technologicznych pozwalających na głębsze zrozumienie naszych parametrów biologicznych. Oznacza to, że technologia wearables pomaga nam dokładniej identyfikować sekwencje lub wzorce w naszej biologii fizycznej i przedstawiać je w łatwym do zrozumienia formacie. Te spostrzeżenia mogą stać się podstawą skomplikowanych badań medycznych lub zapoczątkować znaczące przemiany fizyczne. Co więcej, analiza takich pojęć jak sen czy zmiany wskaźników stresu, które do tej pory były dla większości z nas pojęciami abstrakcyjnymi, stały się łatwo dostępne dzięki urządzeniom ubieralnym - powiedziała Alexandra Pahomi, Marketing Manager Central Europe w Fitbit.