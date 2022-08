kuchnia, kucharz, restauracja, jedzenie, fot. Free-photos, pixabay

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez BravoKupony, osiem pozycji w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kuchni w Polsce zamawianej poza domem i na wynos, należy do kuchni europejskiej lub paneuropejskiej. Z raportu wynika również, że Sosnowiec można uznać za gastronomiczną stolicę Polski, ponieważ oferuje największy wybór i największą różnorodność popularnych kuchni na kilometr kwadratowy. Warszawa w tym zestawieniu uplasowała się na siódmym miejscu.

Nowe badanie przeprowadzone przez platformę umożliwiającą oszczędzanie online, prezentuje ranking jedzenia na wynos i jedzenia na mieście w Polsce oparty na analizie danych z serwisu Tripadvisor w 25 największych miastach Polski, a także zmiany w popycie online na poszczególne typy kuchni w ciągu ostatnich 12 miesięcy na podstawie danych wyszukiwania w Google.

Według nowych danych Polacy preferują dania pochodzące z bliższych regionów, zarówno przy zamawianiu dań na wynos, jak również jedząc na mieście, przy czym kuchnie polska, europejska i środkowoeuropejska stanowią ponad połowę (55%) pierwszej dziesiątki najpopularniejszych kuchni. Zamiłowanie do kuchni włoskiej i jej popularność są w Polsce nadal bardzo duże, a kuchnia włoska i pizza stanowią blisko jedną piątą (17,9%) pierwszej dziesiątki rankingu.

10 najpopularniejszych kuchni w Polsce

1. Europejska

2. Polska

3. Włoska

4. Pizza

5. Dania barowe

6. Kawiarnie

7. Dania w pubach

8. Azjatycka

9. Środkowoeuropejska

10. Amerykańska

Kuchnie domowe dominują

W konkursie popularności w Polsce dominują kuchnie europejskie i paneuropejskie, zajmując w badaniu osiem miejsc w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kuchni. Pozostałe dwa miejsca przypadły kuchni amerykańskiej i azjatyckiej, które łącznie mają mniej niż 10% udziału w pierwszej dziesiątce.

Niezależnie od tego, czy mowa o jedzeniu na wynos czy na mieście, kuchnie europejska, polska i włoska plasują się w pierwszej trójce, jeśli chodzi o wybór Polaków, i stanowią łącznie dwie trzecie (66%) wyborów w najpopularniejszej dziesiątce.

Nowe trendy kulinarne

Gdy mowa o jedzeniu na wynos, kuchnia azjatycka i japońska są bardziej popularną opcją wśród Polaków niż w przypadku jedzenia na mieście, stanowiąc blisko jedną piątą (17,9%) pierwszej dziesiątki rankingu kuchni na wynos, choć w ogóle nie pojawiają się one w pierwszej dziesiątce w rankingu jedzenia na mieście. Dane pokazują, że lokale z daniami na wynos oferujące te bardziej odważne opcje są tak samo popularne, jak te, które serwują polskie dania na wynos, i mają ponad 800 wyników na stronie Tripadvisor.

Z drugiej jednak strony, mimo że w badaniu liczba restauracji oferujących dania kuchni uzbeckiej była bardzo niewielka, w ciągu ostatniego roku wzrosło zainteresowanie potrawami z tego regionu. Liczba miesięcznych wyszukiwań online w kwietniu 2022 r. osiągnęła najwyższy poziom, 720, w porównaniu do zaledwie 110 wyszukiwań rok wcześniej. Według liczby wyszukiwań w Google między czerwcem 2021 a kwietniem 2022 była to najszybciej zdobywająca popularność kuchnia w Polsce ze średnim miesięcznym wzrostem na poziomie 13% i rywalizująca jedynie z kuchnią Fusion, która w tym samym okresie odnotowała średni miesięczny wzrost o 12% .

Top 10 kulinarnych miast Polski

1. Sosnowiec

2. Kraków

3. Katowice

4. Białystok

5. Lublin

6. Gdynia

7. Warszawa

8. Wrocław

9. Poznań

10. Gdańsk

Sosnowiec to bezkonkurencyjna gastronomiczna stolica Polski, dzięki największej liczbie restauracji i lokali z daniami na wynos na km2. Pomimo swojej niewielkiej powierzchni (91,6 km2) w porównaniu ze stolicą, Warszawą (517,2 km2), Sosnowiec stał się liderem rankingu z ponad 16 lokalami przypadającymi na każdy kilometr kwadratowy – to prawie dwa razy więcej niż w przypadku wicemistrza, Krakowa. Niezależnie od tego, czy chodzi o trzy ulubione typy kuchni - europejską, polską i włoską - czy też o bardziej odważne wschodnioazjatyckie dania na wynos, to niewielkie miasto ma wiele opcji dla polskich smakoszy.

