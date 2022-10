Netflix fot. Mbridge, Depositphotos

Netflix oficjalnie rozpocznie pobieranie opłat za udostępnianie haseł na początku 2023 roku, poinformowała firma w liście do akcjonariuszy. Obecnie posiadacz konta może dodać do niego maksymalnie pięć profili. Profile te staną się subkontami, za które będzie trzeba płacić od początku 2023 roku.

Pomimo natychmiastowego sprzeciwu, który rozległ się, gdy Netflix ogłosił wprowadzenie pilotażowego programu udostępniania haseł, firma zapowiedziała, że kontynuuje swój plan „zarabiania na udostępnianiu konta”, czyli ni mniej ni więcej zmuszania subskrybentów do uiszczenia dodatkowej opłaty za udostępnianie konta użytkownikom poza domem.

Firma powiedziała, że da użytkownikom, którzy pożyczają konto od kogoś innego, możliwość przeniesienia istniejących informacji o profilu – w tym historii przeglądania i spersonalizowanych rekomendacji – na własne konto. Abonenci, którzy chcą nadal dzielić się z rodziną lub znajomymi spoza gospodarstwa domowego, będą również mieli możliwość płacenia za „subkonta” dla dodatkowych członków.

Netflix zezwoli teraz tylko na jedno „domowe” konto, a dodatkowe "domy" będą musiały płacić za korzystanie z tego samego konta. Nadal można będzie korzystać z konta Netflika poza fizycznym domem – na tablecie, laptopie lub telefonie – ale technicznie będzie to jedno konto, do którego możesz dodawać subkonta.

Platforma streamingowa wdrożyła już ten model w Argentynie, na Dominikanie, w Hondurasie, Salwadorze i Gwatemali. Klienci w tych krajach płacą dodatkowe 2,99 USD miesięcznie, aby dodać kolejne domy do swojego konta. Netflix nie sprecyzował, czy koszt będzie taki sam dla US, ale wiadomo, że opłaty będą obowiązywać od początku 2023 r. Członkowie z planami podstawowymi mogą dodać jeden dodatkowy dom, plany standardowe mogą dodać do dwóch dodatkowych domów, a plany premium mogą dodać do trzech dodatkowych domów.

Decyzja nie może być zaskoczeniem, bo Netflix od dawna już sugerował wprowadzenie takiego rozwiązania. Zdecydował się na nie w ostateczności, po latach stosunkowo liberalnego podejścia do tej, jakby nie było, wątpliwej praktyki, dopiero wtedy gdy liczba jego subskrybentów spadła po raz pierwszy od dekady, wywołując panikę. Analitycy z Wall Street spodziewali się wtedy, że firma ogłosi wzrost (prognozowano wzrost o około 2,5 miliona nowych klientów) podczas gdy okazało się, że więcej użytkowników zrezygnowało niż dołączyło do usługi.

Na całym świecie Netflix ma 222 miliony subskrybentów: w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 75 mln z wszystkich 142 mln gospodarstw domowych ma abonament na Netfliksie. Po uwzględnieniu udostępniania haseł, które według Netflixa stanowią 30 mln dodatkowych gospodarstw domowych korzystających z usługi w Ameryce Północnej, jest jasne, że firma desperacko walczy o nowe rejestracje z szybko kurczącej się puli osób bez subskrypcji. Oprócz opłat za współdzielenie haseł Netflix planuje w przyszłym miesiącu uruchomić tańsze subskrypcje wspierane reklamami.

Dominacja Netflixa w streamingu wideo – nie wspominając o latach niesłabnącego wzrostu liczby subskrybentów – zmusiła prawie wszystkie największe firmy medialne w Hollywood do przeznaczenia miliardów dolarów na własne usługi przesyłania strumieniowego. Te tak zwane wojny strumieniowe przyniosły falę nowych usług, w tym Disney Plus, HBO Max, Peacock, Paramount Plus i Apple TV Plus. Teraz jednak liczba opcji przesyłania strumieniowego sprawiła, że rynek stał się trudniejszy, również dla Netfliksa. Platforma realizuje więc strategie, które przez lata odrzucała.