cała Polska po sąsiedzku, fot. OLX

Ubiegły rok postawił przed nami wiele wyzwań, ale wyzwolił też pokłady pomysłowości i kreatywności. Skłonił do tego, że zaczęliśmy poszukiwać nowych rozwiązań, dzięki którym mogliśmy utrzymać dotychczasowy standard życia. Szukaliśmy również nowych dróg dojścia do tych rozwiązań. Jak wynika z danych OLX, jedną z nich, była nasza duża aktywność – jako kupujących oraz sprzedających – w internecie.

72 miliony ogłoszeń

Planowanie, kontrolowanie oraz optymalizacja budżetu – to rozwiązania, które w ubiegłym roku wdrożyło w życie wielu Polaków. A ponieważ nasz optymizm związany ze zwiększonymi przychodami był raczej ostrożny, to zwróciliśmy się w stronę racjonalnych i przemyślanych zakupów, które jak wynika z podsumowania największego serwisu ogłoszeniowego w Polsce, bardzo chętnie realizowaliśmy online. Każdego dnia, kategorie związane z dobrami codziennego użytku na OLX, odwiedzało 2,2 miliona unikalnych użytkowników. Taka aktywność nie dziwi, jeśli spojrzymy na badania EY Future Consumer Index. Wynika z nich, że już w połowie ubiegłego roku 59 proc. respondentów deklarowało, że próbuje oszczędzać, a prawie połowa, że wydaje mniej na artykuły drugiej potrzeby, których zakup planowaliśmy w sieci, doceniając atrakcyjne ceny, ale też wygodę . Potwierdzeniem tych deklaracji mogą być wyniki badania, zrealizowanego przez Mobile Institute dla Izby Gospodarki Elektronicznej, zgodnie z którymi, aż 78 proc. internautów w jakimś stopniu przeniosło zakupy do sieci. Skoro zaś do sieci przenieśli się kupujący, to naturalne było, uaktywnienie się też sprzedających. Jaki był tego efekt? W 2022 roku w samych tylko kategoriach związanych z przedmiotami codziennego użytku dodano ponad 72 miliony ogłoszeń.

- W ubiegłym roku rynek e-commerce zarejestrował dwucyfrowy wzrost. To potwierdzanie deklaracji, które składali konsumenci w badaniach realizowanych na przestrzeni roku. Rzeczywiście w poszukiwaniu oszczędności zwróciliśmy się w kierunku zakupów online. Obok argumentów finansowych, istotnym była i jest ich wygoda, zarówno dla tych, którzy kupują, jak i tych, którzy sprzedają Aby zwiększyć tę wygodę, w drugiej połowie 2022 r., wprowadziliśmy model płatności "Zapłać, jeśli sprzedasz" – rozwiązanie, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Pozwala ono na wystawienie ogłoszeń bez opłat i rozliczenie w trybie prowizyjnym dopiero po zrealizowanej sprzedaży. Umożliwia także sprzedaż wielu przedmiotów z Przesyłką OLX w ramach jednego ogłoszenia. Oznacza to, że po pierwszej i kolejnej sprzedaży, Przesyłka OLX nie zniknie z ogłoszenia – mówi Mateusz Bochat, Senior Category Manager OLX.

Czego najczęściej szukaliśmy na OLX?

72 miliony nowych ogłoszeń w kategoriach związanych z przedmiotami codziennego użytku w ciągu roku oznacza, że statystycznie każdego dnia na platformie pojawiało się prawie 200 tysięcy nowych ofert. Było zatem w czym wybierać. I okazję tę wykorzystali kupujący. A czego poszukiwali? Z danych OLX wynika, że w rankingu popularności najchętniej wyszukiwanych przedmiotów niepodzielnie królował smartfon, zwłaszcza ten, na którym producent umieścił nadgryzione jabłko. Tuż za nim znajdowało się… drewno kominkowe, drobny sprzęt AGD oraz konsole. Analizując aktywność kupujących, nie sposób robić tego w oderwaniu od sezonowości.

Nie zdziwi nikogo fakt, że ostatni kwartał ubiegłego roku to dynamiczny wzrost kategorii ogrzewanie. Miesięcznie ponad 100 tysięcy razy w wyszukiwarki wpisywane były hasła takie jak: wspomniane wcześniej drewno kominkowe, pellet, czy ekogroszek. Wraz z początkiem zimy zaczęliśmy również poszukiwać ubrań dla najmłodszych, głównie kombinezonów (ponad 90 tysięcy wyszukiwań w miesiącu). Wydaje się, że wtedy też zaczęliśmy przygotowywać się do ferii, ponieważ rekord wyszukiwań w tym okresie, w kategorii Dla Dzieci, odnotowało hasło „spodnie narciarskie”. Jeśli już przy tej kategorii jesteśmy. „Evergreen’y” w niej to: LEGO, zabawki popularnych marek oraz Kuchnia dla dzieci. Zaskoczeniem może być natomiast fakt, że wiosną wielu z nas chciało sprezentować najmłodszym, a pewnie i starszym, trampolinę, bo to ona królowała w tym czasie wśród przedmiotów wyszukiwanych w tej kategorii.

Które kategorie rozwijały się najmocniej?

W samym tylko 2022 roku ogłoszenia na platformie dodało 4.5 miliona użytkowników. Najwięcej z nich trafiało do kategorii Moda oraz Dla Dzieci, natomiast największe wzrosty od strony podażowej zanotowały kategorie będące obecnie częścią Zdrowia i Urody (ponad 20% r/r) oraz kategorie Dom i Ogród, oraz Sport i Hobby (w obu przypadkach +11% r/r). Wśród najczęściej wystawianych przedmiotów w 2022 r. na OLX znajdowały się: sukienki, podręczniki szkolne, kurtki, spodnie i gry na konsolę.

Nie tylko z oszczędności

Re-commerce, czyli sprzedaż produktów z drugiej ręki, rozwija się obecnie bardzo dynamicznie i dotyczy niemal każdej kategorii. Jak wynika z danych firmy badawczej Kantar, konsumenci, którzy kupują używane produkty, poszukują w ten sposób głównie oszczędności. Prawie połowa badanych zwraca też uwagę na to, że jest to doskonały sposób, aby ograniczyć marnotrawstwo. Konsumenci jednak coraz większą uwagę będą zwracali na stan przedmiotu, jego cenę, użyteczność oraz gwarancję.

Z drugiej strony – sprzedawanie używanych przedmiotów może być doskonałym sposobem na podreperowanie domowego budżetu, a nawet sposobem na biznes. Obecnie na OLX przedmioty ze statusem „używane” stanowią 2/3 wszystkich nowo dodawanych ogłoszeń. Ich największy udział odnotowują kategorie takie jak: Muzyka i Edukacja (80 proc.), Dla Dzieci (77 proc.), Elektronika (75 proc.) oraz Moda, gdzie stanowią one prawie 60 proc. ofert.

Bezpieczeństwo transakcji

Zwiększenie bezpieczeństwa oraz wygoda transakcji to, jak wynika z danych OLX, magnes przyciągający zarówno kupujących, jak i sprzedających. Potwierdzają to statystyki serwisu. Usługa Przesyłka OLX, w ramach której transakcje są objęte Pakietem Ochronnym, zabezpieczającym wpłacone za przedmiot pieniądze w przypadku, gdy paczka jest pusta lub znajduje się w niej inny niż zakupiony przedmiot, cieszyła się rosnącym powodzeniem. W 2022 r. liczba transakcji w ramach usługi wzrosła o 1/3 w porównaniu z rokiem 2021. A liczba sprzedawców o 1/4. Największy udział w sprzedaży miały kategorie Dla Dzieci oraz Moda, choć największy wzrost można było zaobserwować w Domu i Ogrodzie (+144%), Sporcie i Hobby (+91%) oraz w Elektronice (+71%). Większy udział tych ostatnich kategorii sprawił, że średnia wartość zakupionego przedmiotu wzrosła rok do roku o ponad 30%.

