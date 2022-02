Oreo Batman. Producent ciastek i wytwórnia filmów we wspólnym projekcie

Oreo, ciastka, markizy, fot. mooss, pixabay

Nowe ciastka Oreo Batman to efekt współpracy marki z wytwórnią filmową Warner Bros oraz premiery nowego filmu „The Batman”. W ramach współpracy powstały unikatowe ciastka z emblematem Batmana, który widnieje zarówno na produkcie, jak i na limitowanym opakowaniu.

Ciąg dalszy przygód super bohatera z Gotham City

Popularność serii filmów o Batmanie, a co za tym idzie przywiązanie widzów do produkcji jest znaczące. Jako trzeci najlepiej sprzedający się film Warner Bros na całym świecie, Batman to kultowa postać w popkulturze. Po raz pierwszy w jego rolę wcieli się Robert Pattinson, którego będziemy mogli zobaczyć na ekranie na początku marca tego roku.

Nowy emblemat na ciastkach Oreo

W ramach współpracy Oreo z filmem Batman konsumenci i fani obu marek będą mogli zakupić ulubione ciastka w zupełnie nowym wydaniu. Charakterystyczna podobizna Batmana w masce ukaże się zarówno na samych ciastkach Oreo Original, jak i na ich opakowaniu. Limitowana edycja Oreo dostępna jest w sklepach od początku 2022 roku.

Konkurs ze świata Batmana

W ramach współpracy przez Oreo zorganizowany został konkursu nawiązujący do obu marek. Aby wziąć w nim udział, należy kupić dowolne opakowanie Oreo, zarejestrować paragon na stronie oraz zagrać w grę konkursową. Na osoby, które z sukcesem rozwiążą zadanie konkursowe w najkrótszym czasie, czekają wyjątkowe nagrody, w tym wyjazd do Londynu organizowany przez Oreo. Zwycięzca będzie miał okazję obejrzeć ekskluzywną projekcję filmu w londyńskiej siedzibie Warner Bros, zjeść posiłek w restauracji stylizowanej na film „The Batman”, a także zobaczyć oryginalny Batmobil! Na resztę wygranych czekają projektory Philips, plakaty z autografem reżysera filmu Batman, bilety do kina oraz gadżety związane z kultową postacią. Oprócz tego, strona konkursowa skrywa w sobie niespodzianki w jaskini Batmana. Na wszystkich graczy czekają dodatkowe atrakcje w postaci zagadek i ciekawostek związanych z superbohaterem.

Wsparcie marketingowe

W ramach kampanii 360 Oreo stworzyło dedykowane ciastka z emblematem Batmana oraz dedykowane opakowania. Dodatkowo, zaplanowano specjalne działania PR związane ze wsparciem w social mediach, a także współpracę z kinami z dedykowaną kopią i sampling. Wsparcie kampanii będzie miało miejsce także w digitalu poprzez promocję limitowanych produktów i zachęcanie do wzięcia udziału w konkursie.

Za kreacje kampanii odpowiada agencja Publicis. Strategią i zakupem mediów zajął się dom mediowy Mindshare. Za przygotowanie grafik odpowiada agencja mediowa Publicis oraz agencja reklamowa Carla Zuri. Działania PR prowadzi agencja Big Picture.