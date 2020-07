P&G chce osiągnąć neutralność emisyjną w ciągu 10 lat

ekologia, drzewo, fot. thommas68, pixabay

Procter & Gamble zobowiązała się, że w ciągu najbliższej dekady prowadzone przez nią działania operacyjne będą neutralne emisyjnie. Firma osiągnie ten cel dzięki różnorodnym działaniom interwencyjnym, zapewniającym ochronę, poprawę i rekultywację środowiska naturalnego. Koncern uznaje, że kolejna dekada stanowi dla świata kluczowy okres przyspieszenia postępu w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W związku z tym, P&G wykracza poza swoje obecne, wynikające z celów ustanowionych przez SBT (Science Based Target Initiative) ambicje zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 50%, poszerzając portfolio wdrażanych naturalnych rozwiązań klimatycznych. Pozwoli to firmie zbilansować pozostałą część emisji i utrzymać neutralność węglową w ciągu najbliższych 10 lat. Według obecnych szacunków, w latach 2020-2030 koncern będzie musiał skompensować około 30 milionów ton dwutlenku węgla.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych pozostaje priorytetem P&G. Spółka jest na dobrej drodze do obniżenia o 50% emisji gazów cieplarnianych i zakupu 100% energii ze źródeł odnawialnych - do czego zobowiązała się w swojej strategii zrównoważonego rozwoju „Ambicja 2030”. Ponadto, P&G będzie kontynuować projekty w obszarze energii wiatrowej, słonecznej i geotermalnej, które mają przyspieszyć tempo całkowitego przejścia na korzystanie ze źródeł odnawialnych. Wysiłki firmy są zgodne z tym, co z naukowego punktu widzenia jest konieczne, aby możliwie skutecznie ograniczyć globalny wzrost temperatury. Niezbędne działania będą wykraczać długo poza rok 2030. Z przyczyn technologicznych, części emisji nie uda się jednak wyeliminować do 2030 r. Inwestując w naturalne rozwiązania klimatyczne, firma przyspieszy pozytywny wpływ swoich działań już w perspektywie najbliższych 10 lat.

– Zmiany klimatyczne są faktem, a my musimy podjąć natychmiastowe działania. Ograniczając nasz ślad węglowy i inwestując w naturalne rozwiązania klimatyczne, w ciągu dekady nasze działania operacyjne będą neutralne pod względem emisji, dzięki czemu przyczynimy się do ochrony najbardziej narażonych ekosystemów i społeczności na całym świecie – powiedział David Taylor, Prezes Zarządu i CEO P&G.

Naturalne rozwiązania klimatyczne

P&G wraz ze swoimi partnerami, Conservation International i World Wildlife Fund (WWF), będą identyfikować i finansować realizację szeregu projektów, które mają na celu ochronę, poprawę i rekultywację najważniejszych ekosystemów, takich jak lasy, tereny podmokłe, łąki i torfowiska. Oprócz zdolności do sekwestracji większej ilości dwutlenku węgla, istotnym aspektem naturalnych rozwiązań klimatycznych są dodatkowe korzyści środowiskowe i społeczno-ekonomiczne, które mogą dzięki nim powstać. Poza ochroną i wspieraniem przyrody, naturalne rozwiązania klimatyczne mogą także poprawiać jakość życia lokalnych społeczności. Wraz z realizacją działań w tym zakresie, P&G będzie identyfikować, mierzyć i komunikować publicznie dodatkowe korzyści płynące z realizowanych inwestycji w środowisko naturalne.

Wśród wytypowanych przez P&G projektów są:

• Philippines Palawan Protection Project we współpracy z Conservation International – inicjatywa stworzona w celu ochrony, poprawy oraz rekultywacji lasów namorzynowych i najważniejszych ekosystemów Palawanu (Filipiny). Palawan to wyspa, która znajduje się na czwartym miejscu wśród „niezastąpionych” obszarów, na których żyją zagrożone bezpowrotnym wyginięciem unikalne gatunki zwierząt.

• Atlantic Forest Restoration Planning we współpracy z WWF - planowana rekultywacja puszczy atlantyckiej na wschodnim wybrzeżu Brazylii, która w istotny sposób wpłynie na tamtejsze ekosystemy, zbiorniki wodne, a także przyniesie szereg dodatkowych korzyści, w tym poprawę bezpieczeństwa żywnościowego w regionie.

• Evergreen Alliance we współpracy z Arbor Day Foundation - wspólna inicjatywa realizowana z udziałem korporacji, lokalnych społeczności i obywateli, którzy podejmują kluczowe działania zmierzające do zachowania przyrody zagrożonej przez zmiany klimatyczne - nasadzenia na obszarach zniszczonych wskutek pożarów i rozwój terenów leśnych w Północnej Kalifornii i w Niemczech.

- Natura musi stać się najważniejszym punktem każdej strategii walki z kryzysem klimatycznym. Badania wskazują, że realizacja celów klimatycznych jest możliwa wyłącznie, jeśli będziemy chronić i odnawiać ekosystemy obfitujące w dwutlenek węgla, a także ulepszać metody gospodarowania nimi. Odpowiednio przeprowadzone, działania te mogą przynieść jedną trzecią niezbędnej w ciągu najbliższej dekady redukcji emisji, a także zaowocują poprawą życia społeczności na pierwszej linii frontu walki ze zmianami klimatycznymi - komentuje dr M. Sanjayan, CEO Conservation International.

- Z P&G współpracujemy od 10 lat, realizując programy na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym i ochrony terenów leśnych, ponieważ zakres działalności koncernu pozwala mu realizować działania o znaczącej skali. Co ważne, P&G podejmuje działania, które nie tylko ograniczają ślad węglowy własnego biznesu. P&G zaangażowało się w działania organizacji Renewable Energy Buyers Alliance na wczesnym etapie jej funkcjonowania, co przyczyniło się do zwiększenia skali zakupów energii ze źródeł odnawialnych na terenie całych Stanów Zjednoczonych - powiedział Carter Roberts, prezes i dyrektor wykonawczy WWF w USA.

Badania i rozwój

Zobowiązanie P&G do realizacji zadań wykraczających poza cele SBT (Science Based Target Initiative) dotyczących redukcji emisji CO2 w działalności operacyjnej jest niezwykle istotne. Na tym firma jednak nie poprzestaje. Od przeszło dwudziestu lat P&G konsekwentnie podejmuje działania zmierzające do zdyscyplinowanej, opartej o zasady naukowe, analizy cyklu życia produktów (Life Cycle Assessment), aby lepiej poznać emisje związane z łańcuchem dostaw i użyciem swoich produktów przez konsumentów.

Blisko 85% emisji P&G z zakresu 3 jest związane z użytkowaniem produktów przez konsumentów. Dzięki swoim markom, P&G dociera do ponad 5 miliardów ludzi. Taka skala działania wiąże się z odpowiedzialnością za zapewnienie konsumentom sposobów na redukcję ich własnego śladu węglowego – oferując produkty, które pozwalają oszczędzać energię, wodę i surowce naturalne.

W dniu 16 lipca 2020 roku P&G zebrał ekspertów i liderów ds. klimatu przy wirtualnym okrągłym stole prowadzonym przez National Geographic, by porozmawiać o roli natury jako rozwiązania klimatycznego. W wydarzeniu uczestniczyli: David Taylor - Prezes Zarządu i CEO P&G, Virginie Helias, Globalna Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Procter & Gamble, dr M. Sanjayan - CEO Conservation International, Carter Roberts - Prezes i CEO WWF w USA oraz aktywistki klimatyczne: Clover Hogan, Jiaxuan Zhang, Kehkashan Basu i Vanessa Nakate.