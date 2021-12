Pepsi pokazała nowe ekologiczne butelki. Niedługo trafią do sklepów

Pepsi, rPET, recykling, butelki, fabryka, fot. PepsiCo

„Od teraz możesz cieszyć się smakiem Pepsi i stać się częścią pozytywnej zmiany”, deklaruje producent napoju Pepsi. W listopadzie 2021 roku do produkcji w polskich zakładach firmy trafiły butelki w całości wykonane z rPET, czyli plastiku pochodzącego z ponownego przetworzenia. Zmiana ta czyni Pepsi jedną z pierwszych marek napojów gazowanych w Polsce, której wszystkie butelki będą produkowane z plastiku pochodzącego w 100% z recyklingu. W ten sposób firma przyczynia się do realizacji założeń gospodarki obiegu zamkniętego, w której surowce mogą być wykorzystywane wielokrotnie. Cała inicjatywa jest wsparta kampanią informacyjną, która pomoże lepiej zrozumieć działania marki i rolę konsumentów w procesie produkcji opakowań z rPET.

Zanieczyszczenie środowiska odpadami, w tym plastikiem, często wskazywane jest jako jedno z największych wyzwań środowiskowych. Pod koniec 2020 roku firma PepsiCo zadeklarowała, że podejmie inwestycje w zakresie wdrożenia produkcji flagowego napoju Pepsi wyłącznie w butelkach wykonanych w całości z przetworzonego plastiku, czyli tzw. rPET.

Ochrona środowiska z butelkami rPET

Butelki rPET powstają z zużytych opakowań plastikowych, które z żółtych pojemników trafiają do selektywnej zbiórki i zostają przetworzone na nowe opakowania. Dzięki temu skutecznie zapewnia się takiej butelce kolejny cykl życia, a jednocześnie obniża poziom emisji gazów cieplarnianych (GHG). PepsiCo szacuje, że wprowadzenie butelek w 100% wykonanych z rPET obniży emisję GHG w Europie nawet o 40% w przeliczeniu na jedną butelkę. To kolejny ważny krok do realizacji wizji świata PepsiCo, w którym plastik nigdy nie stanie się odpadem.

– Marka Pepsi angażuje się w inicjatywy prośrodowiskowe. Zależy nam na zbudowaniu świadomości wśród konsumentów, jak ważne są podejmowane przez nich kroki na rzecz redukcji odpadów oraz ochrony środowiska. Jednym z nich może być wybór produktów w opakowaniach pochodzących z ponownego przetworzenia, ponieważ w ten sposób ograniczamy ilość surowców pierwotnych, a jednocześnie przyczyniamy się do ograniczania poziomu emisji gazów cieplarnianych. Z naszych obserwacji wynika, że znaczna część Polaków chciałaby zaangażować się w działania na rzecz ochrony środowiska, choć nie wie jak, dlatego marka Pepsi stara się wskazać właściwy kierunek. Jako firma od dawna podejmujemy starania na rzecz zapewnienia rozwoju naszej działalności w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, a jednocześnie chcemy inspirować pozytywne zmiany dla Ziemi i jej mieszkańców – powiedział Kamil Andrzejewski, starszy kierownik marki Pepsi.

Ekologiczna edukacja

Inicjatywa Pepsi wpisuje się w przekonania Polaków na temat zmian klimatycznych, bowiem zdecydowana większość z nich dostrzega potrzebę natychmiastowego działania. I choć wiedza polskiego społeczeństwa na temat środowiska i niezbędnych działań na jego rzecz jest nadal niewystarczająca, to wprowadzanie przez firmy rozwiązań umożliwiających konsumentom podejmowanie proekologicznych decyzji i pozytywnych zmian jest rozwiązaniem niezwykle pożądanym.

– W naszych działaniach odpowiadamy na nową rzeczywistość, w której konsumenci coraz częściej interesują się przyszłością planety i jej mieszkańców. Jako lider kategorii w pozytywnej środowiskowo zmianie pokazujemy konsumentom, że wybierając Pepsi w butelkach wyprodukowanych z rPET stają się częścią rozwiązania i mogą bez obaw cieszyć się znakomitym smakiem naszego napoju – dodał Kamil Andrzejewski.

Kampania informacyjna i marketingowa

Nowe opakowania 100% rPET dla napoju Pepsi promowane będą w ramach kampanii marketingowej pod hasłem Nic nie smakuje lepiej niż butelka wykonana w 100% z recyklingu. W ten sposób marka będzie zwracać uwagę konsumentów na możliwość wyboru swojego ulubionego napoju w opakowaniach lepszych dla środowiska – pochodzących w 100% z materiału przetworzonego rPET.

Reklama stworzona przez Blur Films, w reżyserii Marca Corominasa, pokazywana będzie w telewizji, mediach cyfrowych i sieciach społecznościowych. Kampanii towarzyszyć będą materiały wizualne dostępne w punktach sprzedaży.