Piosenki na Walentynki. Które były najpopularniejsze?

muzyka, słuchawki, whoalice-moore, pixabay

Za nami Walentynki. Z tej okazji największa na świecie platforma streamingowa, Spotify, i lider aplikacji randkowych, Tinder, pokazali najnowsze miłosne i muzyczne trendy, a wśród nich ulubione piosenki miłosne Polaków oraz rosnąca popularność podcastów na temat związków.

Tegoroczne Walentynki spędziliśmy głównie w domu. Kto więc nie chciał swipe’ować w prawo nawiązując relację z osobą, która dzieli z nami gust muzyczny? To czego słucha druga osoba, może nam wiele o niej powiedzieć. Co więcej, muzyka i podcasty potrafią łączyć ludzi w głęboki, osobisty sposób, stając się integralną częścią poszukiwania potencjalnych partnerów.

Jak wynika z danych platformy Tinder, dodanie na profilu mojej piosenki poprawia wrażenia podczas swipe’owania, prowadząc do większej liczby dopasowań. Co więcej, jako że muzyka jest numerem 1 wśród pasji, które użytkownicy umieszczają na swoich profilach w aplikacji Tinder na całym świecie, dodanie utworu bądź ulubionych artystów może okazać się najlepszym sposobem na rozpoczęcie rozmowy, a stąd tylko krok do idealnej, wirtualnej randki.

A przed nią porad dotyczących randkowania i związków najchętniej szukamy w sieci. Z tego powodu, jak podaje platforma Spotify, popularność podcastów o tematyce miłosnej wzrosła w Polsce aż o 149% w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku.

Najpopularniejsze utwory miłosne dodawane przez użytkowników do playlist walentynkowych na Spotify w ciągu ostatnich 90 dni

Foreigner - I Want to Know What Love Is

Chris de Burgh - The Lady In Red

Lewis Capaldi - Someone You Loved

Bryan Adams - Heaven

Eric Carmen - Hungry Eyes - From „Dirty Dancing” Soundtrack

John Legend - All of Me

Diana Ross, Lionel Richie - Endless Love - From „The Endless Love” Soundtrack

U2 - With Or Without You

Chicago - Hard to Say I'm Sorry

Elton John - Sacrifice

Do 10 najpopularniejszych utworów obecnych na profilach randkowych na świecie

SZA - Good Days

Olivia Rodrigo - drivers license

The Weeknd - Blinding Lights

24kGoldn ft. iann dior - Mood (feat. iann dior)

Ariana Grande - 34+35

The Weeknd - Save Your Tears

Bad Bunny x Jhay Cortez - DÁKITI

CJ - Whoopty

Ariana Grande - Positions

Doja Cat - Streets

Jak zamieścić moją piosenkę na Spotify w profilu na Tinderze? Wystarczy zintegrować oba konta, wchodząc w ustawienia Profilu w aplikacji Tinder. Następnie, należy wybrać piosenkę, która idealnie nas opisuje oraz ulubionych artystów.