Pizza Hut zatrudniła roboty. Na razie pojawiły się w dwóch restauracjach

BellaBot, restauracja, robot, fot. Pizza Hut

Już od maja goście dwóch restauracji Pizza Hut w Polsce - warszawskiego Zodiaka oraz lokalu Wrocław Rynek, mogą zostać obsłużeni przez innowacyjne roboty-kelnerów. Jako marka stawiająca na najnowocześniejsze rozwiązania i jak najwyższą jakość swoich usług Pizza Hut prowadzi test robotów BellaBot w dwóch lokalizacjach. Roboty z bardzo sympatycznymi buziami kotów, nie tylko wywołują uśmiech na twarzach gości Pizzy Hut, ale pomagają w ich codziennej obsłudze, wspierając pracę zespołu restauracji.

BellaBot to pierwszy w Polsce robot-kelner, który w inteligentny i autonomiczny sposób dostarcza dania prosto z pieca do stolików gości. Posiada 4 podświetlane tace o łącznej ładowności 40 kg, może więc udźwignąć 2 razy więcej niż człowiek, dzięki czemu jednorazowo dostarczanych jest więcej zamówień, w szybszym tempie. Kelnerzy zyskują cenny czas, który mogą poświęcić gościom. Dzięki zaawansowanej technologii robot-kelner jest w stanie bezpiecznie i precyzyjnie poruszać się pomiędzy stolikami. Może przywitać gości, zaprowadzić do dowolnego stolika, a po dotarciu do celu powiadomić o tym głosowym przypomnieniem numeru stołu.

BellaBot i restauracjach Pizza Hut

Jest to robot o wyglądzie kota, który wchodzi w interakcję z człowiekiem. Robot nie tylko wygląda jak kot, ale nawet miauczy. Mimiką i głosem reaguje na drapanie za uchem, czy głaskanie. Zapewnia to niezapomniane doświadczenie gościom, którzy wręcz uganiają się za nim po sali.

- Pizza Hut, jako marka idąca z duchem czasu i chcąc uatrakcyjnić doświadczenie, jakim jest wizyta w naszej restauracji, podąża za nowinkami technologicznymi. Restauracja w warszawskim Zodiaku jako pierwszy lokal marki w Polsce wprowadził urządzenie BellaBot, czyli robota-kelnera. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie dwóch robotów jednocześnie - działają one w trybie kooperacji, odciążając pracowników i podnosząc jakość obsługi klienta. Choć obecność robotów na razie jest na etapie testów, widzimy że wywołują one uśmiech na twarzach gości, którzy chętnie robią sobie z nimi zdjęcia, czy nagrywają filmy. Robot kelner to dobre rozwiązanie w branży gastronomicznej i hotelarskiej, zapewniające sprawną dostawę posiłków oraz odbiór brudnych naczyń. Sam robot przyciąga również uwagę klientów i wzbudza ich sympatię. Jednocześnie realnie skraca czas obsługi klienta – mówi Krzysztof Nester, Kierownik Regionalny restauracji Pizza Hut Zodiak w Warszawie.

BellaBot wchodzi także w interakcję – wygląda jak kot, miauczy, reaguje na drapanie za uchem, a nawet mówi.

- Klient może go pogłaskać, a ten zareaguje mimiką i głosem. To unikalne doświadczenie, które na długo zostanie w pamięci gości i mamy nadzieję, że zachęci ich do ponownej wizyty, a także pozytywnych recenzji wśród znajomych i w mediach społecznościowych. Testy trwają – dodaje Nester.

Konkurs z robotem w roli głównej

W ciągu najbliższych tygodni na profilach w mediach społecznościowych Pizzy Hut na gości restauracji czeka konkurs. Wystarczy zrobić zdjęcie Belli jak porusza się z gracją po lokalu, udostępnić je i oznaczyć profil Pizza Hut, a można zdobyć zniżkę do wykorzystania w restauracji. Można zachować zdjęcia ze swojej wizyty w restauracjach Pizzy Hut i spotkania z botami, a po rozpoczęciu konkursu umieścić je w mediach społecznościowych.