Płatności zbliżeniowe coraz bardziej popularne. Polska powyżej europejskiej średniej

Według najnowszych danych Mastercard, 90 procent płatności kartą w Polsce realizowanych jest zbliżeniowo. Polacy uważają je za bezpieczniejszą formę płatności niż gotówka, co ma duże znaczenie ze względu na epidemię. Ponad połowa ankietowanych przyznała, że to właśnie panujące okoliczności zainspirowały ich do używania tej metody płatności, a zdecydowana większość deklaruje, że będzie z niej korzystać również po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

Polacy od lat są zwolennikami płatności zbliżeniowych. W pierwszym kwartale tego roku 90 procent płatności kartami Mastercard w Polsce zrealizowanych zostało zbliżeniowo, podczas gdy w Europie udział ten wyniósł 78 procent. Potrzeba dbania o higienę i zdrowie sprawia, że Polacy chętniej wybierają zakupy online, a w sklepach stacjonarnych – płatności zbliżeniowe. Niemal wszyscy badani (90 procent), zgadzają się, że są one bardziej higieniczne, a 85 procent uważa, że to bezpieczniejsza metoda płatności niż gotówka. Dla 70 procent spośród nich to pierwszy wybór przy płaceniu za zakupy w czasie epidemii Covid-19, a 54 procent przyznaje, że to aktualna sytuacja zachęciła ich do częstszego płacenia zbliżeniowo. 89 procent badanych twierdzi, że będzie nadal korzystać z płatności bezdotykowych, nawet po zakończeniu pandemii.

Poza kwestią bezpieczeństwa, konsumenci cenią płatności zbliżeniowe także za wygodę i szybkość. Miejscami, w których konsumenci korzystają z nich najczęściej są sklepy spożywcze (98 procent), apteki (81 procent) i inne sklepy detaliczne (46 procent).

Wyższy limit płatności transakcji zbliżeniowych bez PIN

Wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów, Mastercard niedawno podwyższył limit transakcji zbliżeniowych bez konieczności podawania kodu PIN w 42 krajach. W Polsce, podniesienie limitu z 50 zł do 100 zł pozytywie ocenia 68 procent użytkowników kart.

- Polscy konsumenci z dużym entuzjazmem podchodzą do płatności zbliżeniowych. Umożliwiając podniesienie limitu płatności bez PIN, Mastercard pomaga im zadbać o zdrowie w czasie pandemii, ale też dodatkowo zwiększa ich wygodę w czasie zakupów. Już wszystkie terminale płatnicze w Polsce obsługują technologię zbliżeniową. Dzięki temu konsumenci mogą dziś powszechnie korzystać z tej formy płatności bezgotówkowych, która nie wymaga podawania z rąk do rąk nie tylko gotówki, ale również karty płatniczej – mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe.

Wśród polskich konsumentów najpopularniejszą metodą płatności zbliżeniowych pozostaje wciąż użycie plastikowej karty debetowej lub kredytowej (96%). 36% ankietowanych deklaruje korzystanie z płatności telefonem, a 2 procent z urządzeń „ubieralnych”, takich jak inteligentny zegarek czy opaska fitness. 4 na 5 (82 procent) polskich konsumentów deklaruje, że zmieniło kartę, której używa najczęściej, aby mieć możliwość płacenia zbliżeniowo. Z kolei 95 procent badanych uważa, że przestawienie się na płatności zbliżeniowe jest łatwe.

