Poczta walentynkowa, Norbi, Bartek Kubicki, fot. KFC

W Walentynki każdy z nas szuka nietuzinkowego patentu, aby złożyć życzenia swojej drugiej połówce albo w oryginalny sposób wyznać komuś miłość. W tym roku marka KFC przygotowała dla swoich fanów turbo niespodziankę. 14 lutego o godzinie 14:14 na Instagramie KFC swoją premierę będzie miała utrzymana w klimacie retro Poczta Walentynkowa KFC. Fani marki mogli przesyłać swoje pełne miłości życzenia, które w Dniu Zakochanych odczytają prowadzący Pocztę KFC - Norbi oraz Bartek Kubicki z GenZie.

W tegoroczne Walentyki KFC pomoże zakochanym głośno powiedzieć o swoich uczuciach - zarówno tym w szczęśliwych związkach, jak i kochającym skrycie, którzy od dawna czekają na swoją szansę powiedzenia na głos „kocham Cię”. Celebrując Dzień Świętego Walentego, dokładnie o godzinie 14:14 na profilu KFC na Instagramie swoją premierę będzie miała przygotowana z solidną dawką dobrego humoru, ale i miłosnych emocji Poczta Walentynkowa KFC. Inspiracją do jej stworzenia były niezwykle popularne w latach 90. telewizyjne „Koncerty Życzeń”. Krótkie pozdrowienia nadsyłane pocztą przez widzów i czytane z kartki przez prowadzących, były prawdziwym hitem.

Poczta Walentynkowa KFC - na czym polega?

W Poczcie Walentynkowej KFC zasady gry są równie proste, ale efekt zdecydowanie szybszy i bardziej spektakularny. Aby nasze życzenia znalazły się w Poczcie Walentynkowej KFC wystarczył jedynie oryginalny pomysł i uważne śledzenie mediów społecznościowych marki. Przez ostatnie dni można było przesyłać swoje miłosne wyznania, a najciekawsze z nich zostaną zaprezentowane już w Walentynki na profilu KFC na Instagramie. Dodatkowo, autorzy odczytanych życzeń otrzymają od marki gadżety sygnowane logo KFC dla siebie i swojej drugiej połówki.

Norbi i Bartek Kubicki gospodarzami

Wydarzenie poprowadzą znane i lubiane gwiazdy łączące dwie generacje: Norbi - piosenkarz i osobowość telewizyjna oraz Bartek Kubicki - jeden z najpopularniejszych influencerów młodego pokolenia. Ten zgrany duet jest gwarantem świetnej zabawy, doskonałego humoru oraz rozgrzewającej atmosfery. Poczta Walentynkowa KFC z pewnością będzie niepowtarzalnym i oryginalnym dodatkiem do gorących buziaków, czułych uścisków, bukietów i innych walentynkowych podarunków.

Walentynkowa oferta KFC, czyli Serowe Macaroni

Odnośnie potrzeby rozgrzewania - tylko do 6 marca w restauracjach KFC można spróbować Serowego Macaroni w ramach oferty Rozgrzewające Sery. Jest to tradycyjna, amerykańska potrawa, która na całym świecie ma już wiernych fanów. Miłośnicy pysznego i rozgrzewającego jedzenia zachwycą się wyjątkowym Serowym Macaroni Granderem lub pozostałymi produktami z oferty: Serowym Macaroni Wrapperem, Serowym Qurrito, zestawem Serowe Macaroni & Bites Box oraz dla wegetarian – Serowe Macaroni Snack Box. Najnowsza oferta KFC to idealny pomysł na romantyczną, walentynkową kolację pełną miłości, gorących uczuć oraz Rozgrzewających Serów KFC.