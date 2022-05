Polski rynek reklamy internetowej wzrósł o 20%

W roku 2021 wydatki reklamodawców na komunikację marketingową online wzrosły o ponad 1 mld zł w porównaniu do roku wcześniejszego. Tym samym wartość rynku reklamowego online osiągnęła ponad 6,2 mld zł, co oznacza wzrost o 20%.

W całym roku 2021 kwartalna dynamika wzrostu rynku reklamowego online osiągała dwucyfrowe indeksy. Szczególnie wysoki był drugi kwartał (+28%). Był to okres dynamicznego odbicia po spowolnieniu z roku 2020, gdy rynek wyhamował w reakcji na światową pandemię. Ostatni kwartał 2021 roku nie był już tak spektakularny jak wcześniejsze, jednak wysoki indeks odnotowany również w tym czasie (+14%) pozwolił na osiągnięcie tak wysokiej rocznej dynamiki, jaka była zaobserwowana po raz ostatni w roku 2015 (również +20%).

Dla przypomnienia – był to trzeci pod względem tempa rozwojowego wynik w historii od 2007 roku, od kiedy w Polsce jest realizowane badanie AdEx – w roku 2008 dynamika wyniosła 67%, zaś w 2011 sięgnęła 23%.

– Tak dobre wyniki rynku bardzo cieszą, a na uwagę zasługuje jeszcze inny przełomowy fakt. Według wewnętrznych analiz IAB Polska, wydatki na reklamę internetową stanowiły w zeszłym roku połowę budżetów przeznaczonych na zakup powierzchni reklamowej. Przypomnijmy, że rok 2019 był przełomowy ze względu na przełamanie dominacji reklamy telewizyjnej na rynku. Pandemiczny rok 2020 zakończył się spadkiem wydatków na reklamę ogółem i tylko wydatki na reklamę w internecie odnotowały dodatnie wskaźniki. Rok 2021 był natomiast przełomowym, ponieważ śladem innych rynków światowych i europejskich, wydatki na reklamę on-line stanowiły już połowę wszystkich wydatków na reklamę – Włodzimierz Schmidt, Prezes IAB Polska

Nadwiślański tort reklamowy online jest na tyle dojrzały, że jego ogólny obraz nie uległ zmianie. Nadal dominuje reklama graficzna (obejmująca statyczny display oraz wideo), z 47% udziału. Jest ona obecnie kluczowym motorem wzrostu – w badanym okresie wypracowała połowę wartości dodanej w porównaniu do analogicznego okresu roku wcześniejszego, a jej dynamika wyniosła 22%. Wzrost nakładów na wizerunkowe działania reklamowe – częściowo zamrożone w okresie pandemii (-12% w pierwszym półroczu 2020) – pozwolił tym samym na umocnienie reklamy graficznej na pozycji lidera.

Wśród kluczowych formatów wysoki indeks odnotowały ponownie ogłoszenia (+35%), które dynamicznie nadrobiły straty po roku 2020 (-8%). SEM utrzymuje jedną trzecią tortu reklamowego online, a jego wartość nadal wzrasta dwucyfrowo. Wysoki indeks wciąż osiągają też wszystkie kluczowe kanały sprzedaży reklamy online: w modelu programmatic, w urządzeniach mobilnych oraz w mediach społecznościowych.

Biorąc pod uwagę podział branżowy – ranking reklamodawców nie uległ istotnym zmianom. Ranking na podium pozostał ten sam, a na pozostałych miejscach doszło jedynie do nieznacznych roszad.

Karolina Wacholska-Sulejewska

Head of Sales

Veovee

Z raportu We are social i Kepios wynika, że ponad 93% Polaków w grupie wiekowej 16-64 korzysta z internetu na telefonie. To pokazuje jak duży potencjał ma mobile marketing. Nie jest to już znana sprzed lat „wisienka na torcie" w media planie, ale konieczność. Przewagą reklamy mobilnej są także aplikacje. Ich różnorodność i liczba zapewniają dotarcie do niemal każdej grupy wiekowej. Wybierając do swojej kampanii kanał mobilny, należy jednak pamiętać o jego specyfice.

Mały ekran powoduje, że uwaga użytkownika jest ograniczona. Komunikaty reklamowe powinny być zatem czytelne, bannery bez nadmiernej liczby tekstów, a spoty video krótsze niż w innych kanałach (desktop czy TV). Odpowiednio przygotowane materiały mogą zachęcić konsumentów do kliknięcia w reklamę, a co za tym idzie - bezpośrednio wpłynąć na sprzedaż.

Jak bowiem wynika z badania AdColony już 6 na 10 osób dokonuje zakupów za pomocą smartfona lub tabletu. Obecnie mobile marketing to must have globalnych marek, które planują lub już inwestują w działania m-commerce.