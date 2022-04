Popularność Allegro wśród firm. Oto dane dotyczące Allegro Biznes

planowanie, stół, kobieta, laptop, firma, fot. startupstockphotos, pixabay

Allegro Biznes, platforma łącząca szeroki wybór produktów, wygodę dostaw i atrakcyjne ceny z funkcjami usprawniającymi zakupy firmowe, działa od ponad roku. Od jej startu Allegro odnotowało ok. 30-procentowy wzrost kupujących na fakturę oraz 36-procentowy wzrost kupujących z kontem firma.

Allegro Biznes zbudowane zostało na bazie doskonale znanej Polakom platformy konsumenckiej, zachowując wszystkie dotychczasowe funkcjonalności i dodając konkretne narzędzia przydatne zarówno dla tych, którzy potrzebują różnych produktów do prowadzenia własnej działalności, jak i dla tych, którzy je dostarczają. Dzięki wprowadzeniu funkcjonalności, takich jak cenniki hurtowe czy odroczona płatność, liczba firm zaopatrujących się na Allegro znacząco wzrosła w ostatnim roku.

- Od startu, w lutym zeszłego roku, odnotowaliśmy na Allegro ok. 30-procentowy wzrost kupujących na fakturę oraz 36-procentowy wzrost kupujących z kontem firma. Statystycznie co trzecia firma w Polsce robi u nas zakupy każdego miesiąca, a co więcej - zdecydowana większość z nich (87%) dokonała więcej niż jednej transakcji - komentuje Piotr Truszkowski, Head of B2B w Allegro.

Funkcjonalności oferowane przez Allegro Biznes przynoszą realne oszczędności dla firm. Dzieje się tak m.in. dzięki zniżkom wolumenowym, które są stałym elementem oferty serwisu. Przykłady? Firma budowlana dokonująca zakupów branżowych o pierwotnej wartości koszyka wynoszącej ok. 1350 zł, może zapłacić, korzystając ze zniżek Allegro Biznes, aż o 20% mniej! Z kolei na zakupie papieru do biura, o wartości ok. 1350 zł, dowolny przedsiębiorca może zaoszczędzić nawet 15%. Do tego oczywiście można liczyć na oszczędności z licznych kampanii promocyjnych, w których obniżki cen asortymentu nierzadko sięgają kilkudziesięciu procent.

Zakupy z odroczoną płatnością

Klienci biznesowi robią zakupy regularnie a wartość ich koszyka jest większa niż w przypadku kupujących indywidualnie. Bardzo chętnie korzystają również z odroczenia zapłaty na Allegro Biznes. Ci, którzy aktywowali tę funkcjonalność, finansują w ten sposób już 7 na 10 transakcji.

Allegro Biznes to jedyny sklep z typowo firmowymi metodami płatności, które pozwalają na zwiększenie limitów na zakupy z odroczeniem. Platforma oferuje najdłuższy termin odroczenia spłaty dla firm online - do 60 dni - gwarantując jednocześnie automatyczne rozłożenie na 12 rat, gdy klient potrzebuje więcej czasu na spłatę. Warunki te są trudne do osiągnięcia w świecie offline. Aktualnie aż 190 mln ofert na Allegro Biznes dostępnych jest, już od pierwszych zakupów, ze spłatą nawet 60 dni po dostawie.

Platforma cały czas rozbudowywana jest o kolejne funkcjonalności, aby poprawić doświadczenia użytkowników i zwiększyć zaangażowanie firm. Ambicją Allegro Biznes jest obsługa wszystkich firm - od profesjonalistów, poprzez MŚP, po duże przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego, w ramach pilotaży, Allegro połączyło siły z Marketplanet i Logintrade, dwoma najsilniejszymi graczami rynku e-procurement w Polsce. Współpraca Allegro Biznes z platformami zakupowymi to dostęp dla pracowników największych korporacji i dużych przedsiębiorstw do największego katalogu towarów w Polsce, a równocześnie pełna, elektroniczna kontrola procesów zakupowych. Usprawni ona procesy osobom odpowiedzialnym za zakupy firmowe w korporacjach i dużych przedsiębiorstwach. Ponadto, Allegro Biznes rozwija również rozwiązania, pozwalające sprzedającym na obniżanie ceny jednostkowej przy zakupach hurtowych. Otwiera to drogę zarówno producentom, jak i sprzedawcom hurtowym do sprzedaży towarów w konkurencyjnych cenach.