Portale internetowe o nowościach technologicznych. Oto największe [RANKING]

Nowe technologie. Fot.: Pixabay

Gdzie Polacy szukają informacji o nowych smartfonach, telewizorach, programach komputerowych? Mamy listę najpopularniejszych w Polsce serwisach o nowych technologiach.

Polacy kochają elektroniczne gadżety. Ale na pierwszy miejscu wśród serwisów technologicznych w naszym kraju są Dobre Programy, należące do Grupy WP, które oferują mnóstwo software'u. Na drugim miejscu uplasował się natomiast Komputer Świat (niegdyś także magazyn drukowany o takim tytule) należący do Ringier Axel Springer Poklska, a więc skoligacony z Onetem. No właśnie - źródłem użytkowników w przypadku obu portali są strony główne dwóch największych w naszym kraju horyzontali, jednak driverem ruchu Dobrych Programów, jeszcze przed przejęciem przez WP, była i jest nadal wyszukiwarka Google oraz wejścia bezpośrednie.