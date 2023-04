fot. William Hook on Unsplash

2023 r. to kolejny rok pełen wyzwań dla właścicieli i twórców aplikacji mobilnych. Na rynku stale pojawiają się nowe apki, a te już obecne zyskują nowe funkcje. Również budżety na ich promocję rosną, a co z tym idzie - coraz trudniej jest dotrzeć do wybranej grupy docelowej ze swoim produktem. Warto więc postawić na nowe sposoby. Oto najważniejsze trendy w promocji aplikacji mobilnych, pozwalające efektywnie dotrzeć do jakościowych użytkowników, zwiększyć rentowność i rozwijać aplikacje.

Sztuczna inteligencja

Przy aktualnych ograniczeniach prywatności firmom coraz trudniej jest śledzić działania użytkowników w aplikacjach i gromadzić jakościowe dane, które są kluczowe w procesie optymalizacji kampanii oraz odpowiedniego lokowania budżetu reklamowego.

Tutaj z pomocą przychodzi jedna z dziedzin sztucznej inteligencji (AI), a mianowicie uczenie maszynowe, które na podstawie wyszukiwania relacji w danych wg ustalonych reguł, naśladuje inteligentne zachowania. Pozwala to przetwarzać dane, rozwiązywać bardziej złożone problemy i automatyzować czasochłonne zadania.

W kampaniach promujących aplikacje mobilne, algorytmy uczenia maszynowego są wykorzystywane głównie w reklamach programatycznych, czyli takich, gdzie zakup i sprzedaż powierzchni reklamowych odbywa się automatycznie. Ten rodzaj reklamy ma wiele zalet, przydatnych w optymalizacji kampanii promujących aplikacje.

Przede wszystkim dzięki wykorzystaniu wspomnianych algorytmów reklama programatyczna jest transparentna i mierzalna. Pozwalają one też precyzyjnie targetować komunikaty oraz optymalizować to targetowanie w oparciu o analizę ogromnej liczby danych i „wyciągnięciu z nich wniosków”. Na podstawie dostępnego zestawu danych o zachowaniach użytkowników, kampania może być kierowana do osób, które z większym prawdopodobieństwem pobiorą aplikację i będą z niej korzystać, co wpływa bezpośrednio na pozyskanie aktywnych użytkowników.

Dzięki wykorzystaniu AI marketerzy mogą optymalizować budżety reklamowe, wyświetlając reklamy tylko tym użytkownikom, którzy są bardziej skłonni do interakcji z nimi i tym samym do zainstalowania aplikacji. Co więcej, na podstawie danych zebranych przez algorytmy uczenia maszynowego możliwe jest zidentyfikowanie najskuteczniejszych reklam, na które warto przeznaczyć budżet, co ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji kampanii promujących aplikacje i zwiększeniu ROAS.

User Generated Content

W 2023 r. nadal będzie zyskiwał na znaczeniu content generowany przez użytkowników (UGC). Są to wszelkie treści tworzone przez influencerów lub osoby korzystające z aplikacji, które marketerzy mogą wykorzystać w działaniach marketingowych. Jest to jeden z najlepszych i najbardziej skutecznych sposobów na przyciągnięcie nowych użytkowników, ponieważ UGC są bardziej autentyczne i mniej przypominają reklamę.

Tego rodzaju treści mogą być generowane przez influencerów w ramach współpracy komercyjnej lub przez użytkowników biorących udział np. w konkursie marki. W tego typu kampaniach warto wykorzystać wideo, które jest jednym z najbardziej angażujących formatów i z dużym prawdopodobieństwem jego siła w kolejnych latach będzie tylko rosła. Potwierdza to przykład TikToka, będącego jedną z najczęściej pobieranych aplikacji na świecie i mającego duży wpływ na naszą kulturę. To właśnie jego sukces sprawił, że reklamy wykorzystujące UGC znalazły się na pierwszym planie.

Działania na popularnych platformach społecznościowych, takich jak: TikTok, Instagram, YouTube i Snapchat, mogą przynieść duże korzyści markom, dzięki znaczącemu wpływowi ich użytkowników na obserwujących.

Personalizacja będzie królować

Chociaż pozyskiwanie nowych użytkowników jest kluczowym działaniem, trzeba też pamiętać o utrzymaniu osób już korzystających z aplikacji. W tym celu warto użyć personalizacji, dzięki której możemy wzbogacić ich doświadczenia, np. wykorzystując w kampaniach kreacje oparte na historii wcześniejszych wyszukiwań i wyświetlając je w sposób przyciągający uwagę użytkowników.

Oferowanie konsumentom wyjątkowych doświadczeń (UX) szybko staje się najwyższym priorytetem dla marek jako sposób na wzmocnienie istniejącej bazy użytkowników. Należy również wziąć pod uwagę, że pozyskanie nowego użytkownika jest od 5 do 25 razy droższe, niż utrzymanie istniejącego. Właściciele aplikacji powinni zatem skupić się również na zrozumieniu ścieżki użytkownika poprzez wykorzystanie technologii i danych. Dzięki temu będą w stanie lepiej optymalizować działania i ulepszać doświadczenia konsumentów, korzystając w razie potrzeby z dodatkowych punktów kontaktu i/ lub przypomnień, takich jak push. Interakcja z użytkownikami i słuchanie ich opinii pozwoli zbudować wyjątkową relację i ma znaczący wpływ na tzw. life time value użytkowników (LTV) oraz długoterminową lojalność.

Postaw na dywersyfikację kanałów

Jest to działanie, które będzie miało ogromne znaczenie w 2023 r., jeśli aplikacja ma odnieść sukces. Zróżnicowanie kanałów pozwoli zwiększyć zasięg, przyciągnąć jak najwięcej nowych użytkowników i zaangażować obecnych. Godne uwagi taktyki dywersyfikacji kanałów to przede wszystkim: „web-to-app”, programy lojalnościowe, marketing mobilny, optymalizację stron produktowych (ASO) oraz kampanie oparte na sztucznej inteligencji i wykorzystujące wirtualną rzeczywistość. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie działania promocyjne powinny być spójne - zarówno te płatne, jak i bezpłatne.

App Store Optimization

W Polsce to działanie niestety nadal jest rzadko wykorzystywane, jednak z każdym rokiem świadomość właścicieli aplikacji w tym obszarze zwiększa się i możemy zaobserwować rosnącą liczbę dobrze przygotowanych stron aplikacji w sklepach. W tym roku i kolejnych latach coraz więcej firm będzie inwestować w optymalizację stron produktowych aplikacji, ponieważ rozumieją ich wagę.

ASO jest podstawą i długoterminową inwestycją, która w dłuższej perspektywie może zapewnić więcej organicznych instalacji. Zapewnia bardziej stabilny i ciągły strumień pobrań, czego nie widać w płatnych reklamach, które tracą swoją skuteczność, gdy tylko przestają być emitowane. Chociaż płatne działania to ważny aspekt marketingu aplikacji, ASO nadal służy jako podstawa do pozyskiwania większej liczby użytkowników.

Aleksandra Keller

User Acquisition Specialist

aBooster