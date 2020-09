Publio.pl zadebiutowało w nowej odsłonie. Jak wypadają zmiany?

fot. UX Indonesia | Unsplash

"Prostsze i szybsze zakupy, przejrzystość oraz większe bezpieczeństwo" nowa odsłona Publio.pl, księgarni internetowej Agory, obiecuje wiele, ale czy nie faktycznie tak wiele się zmienia? Monika Banach, UX Team Leader z agencji Symetria, mimo że zauważa i docenia tzw. wygładzenie ścieżki zakupowej, zwraca uwagę na aspekt, który zwłaszcza w przypadku stron mobilnych, może okazać się krytyczny.

Publio.pl zaprezentowało się w nowej, odświeżonej odsłonie zaledwie w zeszłym tygodniu. Strona księgarni jest bardziej przejrzysta, a jej nawigacja - łatwiejsza, zarówno na komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych. Oprócz zmian wizualnych wprowadzono również szereg zupełnie nowych funkcjonalności, które ułatwiają zakupy i zwiększają ich bezpieczeństwo.

Na nowej stronie księgarni, czytelnicy mają szybszy dostęp do zakupionych e-booków, łatwiej podepną kartę kredytową do Szybkiego zakupu oraz dodadzą wybrany tytuł do Ulubionych z poziomu okładki. Prócz tego łowcy książkowych okazji od teraz znajdą TOP promocje, dzięki którym łatwo można zobaczyć najatrakcyjniejsze oferty cenowe, sortując pozycje po największym rabacie. Lepiej widoczne są również najpopularniejsze tytuły oraz informacje o wszystkich dostępnych formatach wydawnictwa, w tym mp3.

Znaczącą zmianą jest również zwiększenie bezpieczeństwa w trakcie zakupów - strona księgarni od teraz będzie szyfrowana za pomocą protokołu sieciowego SSL.

Na jaki mankament zwróciła uwagę Monika Banach, zajmująca się UX w agencji Symetria?

Monika Banach

UX Team Leader

Symetria

Projektanci strony www.publio.pl przewidzieli liczne ułatwienia, które sprawiają, że sprawnie można na niej znaleźć i kupić interesujące produkty. Największym minusem strony jest jednak wolne ładowanie treści, co negatywnie przekłada się na doświadczenia użytkownika i może zniechęcić go do korzystania ze strony.

Po wejściu na stronę www.publio.pl mój wzrok przykuwa główna nawigacja, która jednoznacznie informuje mnie jaki jest cel strony i jakie treści na niej znajdę. Główne kategorie menu ebooki, audiobooki, eprasa nie pozostawiają cienia wątpliwości, że na stronie można kupić cyfrowe wydawnictwa.

Oczywiście powstające aktualnie strony muszą być responsywne i taka też jest strona www.publio.pl. Prawidłowo wyświetla się na moim telefonie i mogę na tym urządzeniu przeglądać oraz kupować książki.

Niestety zarówno na komputerze jak i telefonie strona dosyć długo się ładuje. Wykonany przeze mnie test całkowitego wczytania strony pokazuje, że jest to aż 5,6 sekundy co ma negatywny wpływ podczas jej przeglądania.

Link “Jak czytać ebooki” w górnym pasku nawigacyjnym oraz podobne treści w sekcji pomoc wskazują, że autorzy strony zadbali o doświadczenia użytkowników, którzy rozpoczynają dopiero swoją przygodę z mediami cyfrowymi. Publikowane tam treści są podzielone na sekcje tematyczne i łatwo dowiedzieć się z nich w jaki sposób korzystać z wydawnictw elektronicznych.

Jednym z popularniejszych scenariuszy podczas wyszukiwania odpowiedniego tytułu jest z pewnością korzystanie z wyszukiwarki. Korzystanie z niej jest wygodne - otwiera się na warstwie, a więc wyniki wyszukiwania nie przysłaniają żadnego elementu na stronie, co jest wciąż powszechne na wielu stronach sklepowych. Podczas wpisywania słów pojawiają się podpowiedzi, dodatkowo opatrzone etykietami co ułatwia znalezienie treści. Zauważyłam jednak, że wyszukiwarka nie obsługuje błędów, a więc popełniając “literówkę” użytkownik nie otrzyma żadnych wyników wyszukiwania. Sama lista wyników podzielona jest na 2 kolumny: po lewej lista produktów z okładkami, po prawej lista autorów, wydawnictw czy serii. Jest to czytelny podział, a szybszemu odnalezieniu szukanej książki sprzyja na pewno pokazanie jej okładki.

Przeglądając szczegóły produktu od razu widoczna jest opcja zakupu na prezent. Jest to na pewno ułatwienie dla osób, które chcą obdarować kogoś cyfrową publikacją. Z możliwości tej mogą jednak skorzystać tylko użytkownicy, którzy posiadają konto w serwisie.

Z kolei, jeśli chodzi o opcję kupna książki to jest ona dostępna zarówno dla zarejestrowanego jak i niezarejestrowanego użytkownika. Ta druga opcja jest jednak dość mocno ukryta i muszę przyznać, że dopiero po jakimś czasie zauważyłam ją na samym dole strony logowania. Warto też zwrócić uwagę na ułatwienie dla osób zakładających konto. Mogą one skorzystać ze swojego loginu z Facebooka.

Na pierwszej stronie koszyka, użytkownik, który finalnie nie zdecyduje się na zakup, może łatwo usunąć każdy z produktów ze swojej listy. Jest to oczywiście standard. Warto jednak podkreślić, że z tego poziomu może również dodać wybrany produkt do listy ulubionych. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Mimo, że wartość koszyka podczas zakupów spada, to jest szansa, że użytkownik wróci niebawem po odłożony produkt. A podczas tej powtórnej wizyty nie będzie musiał ponownie spędzać czasu na poszukiwanie i skorzysta z listy ulubionych.

Finalizując zakupy użytkownik może skorzystać z 1 z 3 metod płatności: karty, przelewu online, czy paypala. Po wybraniu przelewu online okazuje się, że jest też możliwość zapłacenia blikiem, ale ta opcja została pokazana dopiero na ekranie operatora płatności. Ponieważ metoda ta jest coraz bardziej popularna wśród polskich internautów, to warto pokazać ją wśród innych metod i wyjść naprzeciw osobom korzystającym z tej opcji.

Z kolei po wybraniu płacenia kartą użytkownik może ją od razu zarejestrować w serwisie by w przyszłości korzystać z opcji “szybkiego zakupu” i kupować jednym kliknięciem. Jest to funkcja, która zdecydowanie ułatwia przyszłe zakupy w serwisie.