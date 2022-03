PZPN tworzy interaktywną mapę boisk piłkarskich

piłka, stadion, fot. jarmoluk, pixabay

Stadiony, boiska i klepiska. Wszystko co ma dwie bramki i kawałek placu do gry w piłę nożną ma znaleźć się na wielkiej mapie polskich boisk, która powstaje w ramach organizowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej projektu Puchar 1000 Boisk. Każdy może dodać zdjęcia miejsc, w których kopie piłkę lub kibicuje i wygrać bilety na wielki finał Fortuna Pucharu Polski.

Kluczowe pytania

Wedle oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce znajduje się około 15 tysięcy boisk do piłki nożnej. Gdzie są położone? Jak wyglądają? W jakim są stanie? Którymi możemy się pochwalić przed całym światem, a które wymagają pilnego remontu? Na te pytania odpowiedzi ma przynieść nowy projekt – #Puchar1000Boisk.

PGE Narodowy w Warszawie, Orlik w Szczebrzeszynie czy asfaltowe boisko na blokowisku gdzieś w Jastrzębiu-Zdroju. Te, i wiele innych miejsc do gry w piłkę nożną, mają się znaleźć na wielkiej mapie polskich boisk, która powstaje od dziś przez kolejny miesiąc na stronie puchar1000boisk. Puchar 1000 Boisk to projekt organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej we współpracy ze sponsorem tytularnym Fortuna Pucharu Polski, którego celem jest zgromadzenie zdjęć i informacji o jak największej liczbie miejsc, w których Polacy i Polki grają w piłkę nożną.

Każdy może dodać zdjęcie boiska

Każdy może zgłosić nieograniczoną liczbę zdjęć, a wszystkie fotografie wezmą udział w grze o 10 podwójnych wejściówek na finał Fortuna Pucharu Polski. Siedmiu zwycięzców wybierze jury, a troje internauci w głosowaniu online, które potrwa od 20 marca do 20 kwietnia. Oceniane będą nie tylko walory estetyczne pracy, ale również jej oryginalność i niesztampowe podejście.

– Wiosna to czas, kiedy nie tylko przyroda, ale również futbol budzi się do życia. Dlatego właśnie ruszamy z Pucharem 1000 Boisk w pierwszy dzień wiosny. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby przy okazji spaceru robili zdjęcia swoich lokalnych boisk. W efekcie, mamy nadzieję, powstanie największa interaktywna mapa polskich boisk. Jako kraj mamy się czym pochwalić, mamy malownicze obiekty w górach, lasach, nad jeziorami i morzem. Chcemy je wszystkie zobaczyć, a autorów najciekawszych fotografii zaprosić do wspólnej celebracji wiosny i futbolu przy okazji finału Fortuna Pucharu Polski – mówi rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.

Wystarczy wyciągnąć telefon

Organizatorzy maksymalnie ułatwili kibicom wzięcie udziału we wspólnej zabawie. Wystarczy wyciągnąć z kieszeni smartfona, zrobić zdjęcie dowolnego boiska i dodać je do mapy dostępnej na stronie. Oczywiście fani mogą również zgłosić fotografie wykonane przez siebie wcześniej. Warunek jest tylko taki, że muszą być autorami danej fotografii. Zwycięskie fotografie zostaną pokazane na wystawie przy okazji finału Fortuna Pucharu Polski, a ich autorzy będą mogli podziwiać swoje prace wyeksponowane w ważnym dniu dla polskiego futbolu. Pamiętajcie, żeby przy okazji wiosennych spacerów robić zdjęcia boisk – wspólnie zbudujemy piłkarską mapę, która posłuży mieszkańcom całego kraju, a na dodatek weźmiecie udział w grze o nagrody.

– Wszyscy lubimy oglądać w internecie zdjęcia niezwykłych boisk z całego świata. Stadioniki na Wyspach Owczych, księżycowo wyglądające klepiska gdzieś w Andach czy na Saharze, nadmorskie boiska w Chorwacji – to wszystko wygląda bardzo efektownie, ale wiemy, że nasz kraj i nasz futbol też jest powodem do dumy. Wiosną Polska pokazuje wszystko co najpiękniejsze i wierzymy, że przy okazji Pucharu 1000 Boisk odkryjemy kilka boisk, których zdjęcia będą mogły podbić świat – dodaje dyrektor marketingu Fortuny Leszek Haba.

