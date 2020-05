Raport: Agencje SEO i marketing w Google. Dane, analizy, nowości, porady ekspertów

Już jest. Oddajemy w Wasze ręce nasze najnowsze opracowanie: raport-ebook o marketingu w Google, czyli SEO (pozycjonowanie), kampaniach pay per click (PPC) w Google Ads (dawniej Google AdWords). Plik pdf z danymi, analizami i poradami ekspertów pobierzecie za darmo.

Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com:

Czas cwaniaków, którzy dziwnymi sztuczkami obchodzili algorytm Google minął bezpowrotnie. Dziś nie można już poprzez systemy wymiany linków, czy nasycenie strony tzw. słowami kluczowymi podbić największej i najlepszej na świecie wyszukiwarki.

Ale SEO nadal działa! Tyle że musi być oparte na wartościowym contencie oraz wzmocnione kampaniami reklamowymi typu pay per click czyli zlecanymi poprzez system Google Ads. Google musi przecież na czymś zarabiać. Takie holistyczne podejście do marketingu internetowego gwarantuje sukces, bo reklama w wyszukiwarce nadal jest w przypadku sprzedaży - czy to produktów, czy to usług - najbardziej skuteczna, najtańsza, najszybsza, czyli najlepsza.

Dobrze wiedzą to firmy, które postanowiły się zaprezentować w tym opracowaniu:

Agencja Whites,

BIZZIT,

Kamikaze,

NuOrder,

Osom Studio,

Quality factor,

TBMS,

Veneo Performance,

VENTI,

zjednoczenie.

Polecam zapoznanie się z poradami ich ekspertów, a także ofertą.