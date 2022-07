Rejestracja karty SIM. T-Mobile wprowadza nową funkcję

smartfon, mężczyzna, Pexels, pixabay

Usługi telekomunikacyjne powinny być przede wszystkim wygodne. W związku z tym, T-Mobile wprowadza nową funkcję dla klientów korzystających z usług na kartę. Użytkownicy smartfonów mogą samodzielnie zarejestrować numer na kartę, korzystając z aplikacji „Mój T-Mobile”. W kolejnym etapie ta możliwość zostanie wprowadzona także dla klientów Heyah na kartę.

Są sprawy, które łatwiej i szybciej załatwić online. Teraz do tej listy dołącza rejestracja karty SIM dla klientów T-Mobile, która dostępna jest w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim. Użytkownicy, którzy dysponują smartfonem z systemem Androidem i iOS, mogą przejść przez cały proces samodzielnie w aplikacji „Mój T-Mobile” w jedną chwilę. Wystarczy, że klient potwierdzi swoją tożsamość kontem bankowym za pośrednictwem bezpiecznego narzędzia opracowanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową – mojeID.

W jaki sposób samodzielna przebiega rejestracja karty SIM?

Pierwszym etapem jest pobranie aplikacji „Mój T-Mobile” w sklepie Google Play lub App Store. Gdy użytkownik ma już aplikację, wybiera „Zarejestruj nową kartę SIM” i rozpoczyna proces rejestracji. Aby poprawnie zarejestrować kartę, należy podać numer telefonu, który chcemy zarejestrować, numer PUK oraz adres e-mail.

Następnie klient zostaje przekierowany do MojeID, aby mógł potwierdzić swoją tożsamość. W tym celu wybiera swój bank i loguje się do niego – bank przedstawi dane, które będą przekazane do T-Mobile: imię, nazwisko, PESEL. Dopiero po wyrażeniu zgody przez klienta, zostaną one przesłane i na ich podstawie zarejestrujemy kartę. Użytkownik może także wyrazić zgody marketingowe – plusem za zaznaczenie wszystkich zgód jest otrzymanie dodatkowych 5 zł, które będą dodane po wykonaniu doładowania.

Konieczna aktywacja

W ten sposób karta została zarejestrowana natomiast, aby użytkownik mógł z niej korzystać, musi ją aktywować. Jeśli jest to nowy profil klienta lub został do niego dodany adres e-mail, wysłany zostanie także e-mail z linkiem do utworzenia hasła. Dzięki temu użytkownik będzie mógł zalogować się do aplikacji nie tylko numerem telefonu i kodem, ale także adresem mailowym i hasłem. Gdy użytkownik zaloguje się do aplikacji na swój profil kolejny raz, będzie mógł zarejestrować następne karty bez weryfikacji bankowej, ponieważ raz zweryfikowana tożsamość pozwala na zarejestrowanie kolejnych kart na tym samym profilu.

