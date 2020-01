Reklama w Google. SEM = SEO + PPC, czyli jak zaistnieć w wyszukiwarce

Google | fot. Lauren Edvalson | Unsplash

Reklama w wyszukiwarkach zarówno przez organiczne pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania, jak i przez reklamy płatne ma od lat wciąż największy udział w wydatkach na promocję w sieci. Jak wykorzystać ją w biznesie?

Czym jest SEM, czym jest PCC, a czym SEO



Marketing w wyszukiwarce (Search Engine Marketing), który pod skrótem SEM kryje zarówno płatne formy obecności w wyszukiwarce i sieci reklamowej Google (PPC - Pay Per Click), jak i obecność w organicznych wynikach (Search Engine Optimization - SEO), od kilku już lat uznawany jest za jedną z najskuteczniejszych form reklamy online. Według analiz IAB ma 32,7 proc. udział w rynku, co plasuje go na drugim miejscu zaraz po displayu.

Działania w wyszukiwarce, mimo że głównie dotyczą Google, nie ograniczają się oczywiście do niej. Są jeszcze Bing, Yahoo!, Yandex.ru, Baidu i kilka innych, ale globalne dane nie pozostawiają wątpliwości co do tego, kto jest liderem.

W świetle statystyk, jasne staje się, że o ile nie prowadzimy działań w Rosji albo Chinach - pozycja Google'a jeszcze przez długi czas pozostanie niezagrożona, choć…

Amazon i Allegro to coraz poważna konkurencja dla Google

Analitycy eMarketera w swojej ostatniej prognozie zauważyli, że ewentualne zagrożenie może nadciągnąć z nieoczekiwanej strony. Już teraz ponad połowa wyszukiwań produktowych rozpoczyna się w Amazonie, a nie w Google i chociaż wyszukiwania produktów to tylko niewielka część z 3,5 miliarda wszystkich zapytań, które Google obsługuje każdego dnia, mają szczególne znaczenie. Wyrażają bowiem wprost intencję zakupową.

Rynek reklam w searchu - według eMarketera - wzrośnie w tym roku o prawie 18%, osiągając 55,17 miliarda dolarów, a Google uzyska w nim 73,1%, co przełoży się na 40,33 mld dolarów. Google pozostanie dominującym graczem, ale jego udział spadnie - zapowiadają analitycy. Amazon tymczasem urośnie. W 2019 roku ten segment aktywności Amazona wzrośnie prawie o 30% w porównaniu z ubiegłym rokiem, zwiększając przychody netto z wyszukiwania do 7,09 mld dolarów.

- Działalność reklamowa Amazona znacznie wzrosła, ponieważ reklamodawcy mogą docierać do klientów pytających o produkty, kiedy ci są gotowi na to, by dokonać zakupu - komentuje główna analityk eMarketera, Nicole Perrin. - Amazon wprowadził ostatnio lepsze narzędzia do pomiaru i targetowania reklam, dzięki czemu jest dla nich jeszcze bardziej atrakcyjny.

W Polsce w podobnej sytuacji jest Allegro, choć rodzimemu gigantowi zakupowemu działalność na rynku mediów reklamowych ciągle nie bardzo wychodzi.





Google szykuje zakupową ofensywę, ale zmian jest więcej

Google jednak doskonale zdaje sobie sprawę z tego stanu rzeczy i dlatego też w ostatnim czasie mocno wzrosło zaangażowanie wyszukiwarki w rozwój reklam zakupowych. Podczas zeszłotygodniowej prezentacji Google Marketing Live, wiceprezes giganta Oliver Heckmann ogłosił dwie duże zmiany w Google Shopping, które będą koncentrowały się wokół, po pierwsze, poprawy UX tej platformy, po drugie, ekspansji reklam zakupowych. Google chce, by Google Shopping było pełnoprawną platformą zakupową. Ma ona umożliwić użytkownikom przeglądanie produktów opatrzonych wszystkimi informacjami, które są potrzebne do podjęcia decyzji zakupowej.

Obecność w Google Shopping powoli więc staje się standardem. Tym bardziej, że reklama produktowa rozwinęła się również bardzo mocno pod kątem wykorzystania AI. Kampanie inteligentne - choć z automatami zawsze należy uważać - wykorzystują wszystkie dostępne listy odbiorców na koncie. Kampania inteligentna jest też od razu kampanią remarketingową, więc nie trzeba już tworzyć oddzielnych.

E-commerce'y zdecydowanie powinny więc rozważyć obecność nie tylko w standardowych reklamach Google Ads, gdzie od jakiegoś już czasu króluje automatyzacja, ale i Google Shopping.