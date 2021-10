Robert Lewandowski w nowej reklamie Huawei nova 9 

Długo nie musieliśmy czekać. Robert Lewandowski pojawi się w nowej w kampanii promującej najnowszy smartfon Huawei nova 9. Na ekranach telewizorów spot pojawi się już 1 listopada. Spojrzy też na nas z bilbordów, a także pojawi w reklamach i postach w mediach społecznościowych.

W kampanii telewizyjnej promującej Huawei nova 9 emitowane będą 15- i 30-sekundowe spoty z udziałem Roberta Lewandowskiego.



- Huawei nova 9 to pierwszy od ponad roku smartfon, który wprowadzamy na polski rynek. Jest to dla nas bardzo ważny moment, dlatego chcemy się wyróżnić nie tylko świetnym produktem i ofertą, ale też komunikacją z udziałem naszego ambasadora, która mam nadzieję trafi do serc polskich konsumentów – mówi Dorota Haller, CMO, dyrektorka marketingu, komunikacji i e-commerce w Huawei CBG Polska.