Makłowicz, Make Life Harder, fot. Value Media i Labcon

Marka Trefl postanowiła zakończyć rok mocnym akcentem reklamowym, zapraszając do współpracy przy promocji gry towarzyskiej "Po prostu P" Roberta Makłowicza i duet Make Life Harder.

Grupa Trefl, jeden z największych producentów puzzli w Europie i wiodący producent gier planszowych w Polsce, w niestandardowy sposób przypomniała o jednej z najbardziej zakręconych propozycji ze swojej oferty. Hit z portfolio polskiej firmy jest idealnym sposobem by rozkręcić całą rodzinę nie tylko w święta, co udowodniło w akcji online niezwykłe trio. Do swojej najnowszej kampanii promującej grę towarzyską “Po Prostu P” Trefl zaprosił bowiem znanego w całej Polsce krytyka kulinarnego - Roberta Makłowicza oraz twórców Make Life Harder, profilu obserwowanego na Instagramie przez ponad 1,1 mln osób.

Akcja, która przypominała przedświątecznego śledzika u Make Life Harder, polegała na odgadnięciu przez obserwatorów kultowego duetu hasła, które wcześniej wylosował Makłowicz. W charakterystycznym dla siebie stylu opisał zagadkowe słowo jedynie za pomocą wyrazów zaczynających się na literę “P”. Dziesięć pierwszych osób, które odpowiedziało prawidłowo otrzymało od marki Trefl grę “Po prostu P”. Wszystko to realizowane było na insta stories na instagramowym profilu Make Life Harder.

Akcję zaplanowały i zrealizowały spółki Group One. Agencja Labcon odpowiadała za pomysł i realizację projektu we współpracy z influencerami. Działania z zakresu zakupu i planowania mediów koordynowało Value Media.

- Zaproszenie do jednej akcji króla polskiej gastronomii i memów, z twórcami najpopularniejszych memów w historii polskiego internetu to tak zakręcony pomysł, jak i sama gra "Po prostu P", którą promowali. Ale taki był plan, który wspólnie realizujemy od początku współpracy z Grupą Trefl z wykorzystaniem influencer marketingu - poprzez lekką komunikację, naturalnie chwytliwy i prawdziwy content oraz doskonałe zrozumienie praw świata online chcemy dotrzeć do całych pokoleń, którym rozrywkę od dekad zapewnia nasz klient - komentuje Marta Łysiak, Managing Director Labcon.

Pobierz raport "Reklama w internecie 2022-2023"