Romet z nową kampanią. Firma promuje linię rowerów w ramach nowej strategii

Marka ROMET ruszyła z kampanią, w której za pomocą linii rowerów miejskich będzie promować zdrowy, aktywny styl życia w dużych miastach. Marka stawia tym razem nie tylko na jakość, ale również unikatowy design swoich produktów. Działania rozpocznie kampanią w radiu ESKA oraz szeroko zakrojoną kampanią internetową.

ROMET to największy producent rowerów w Polsce, należy też do najważniejszych producentów rowerów w Europie, a wyróżnia go nowoczesne zaplecze produkcji przemysłu 4.0. Ramy do swojej kolekcji produkuje w Polsce i daje na nie dożywotnią gwarancję. Teraz nadszedł czas na przypomnienie kolejnego ważnego dla DNA marki składnika, czyli designu wynikającego z wieloletniej tradycji.

Nowa strategia dla dedykowanej linii rowerów wynika nie tylko z tego, co najistotniejsze w marce Romet, ale również z badań, obserwacji trendów i potrzeb potencjalnych klientów: ekologia, praktyczność i moda. Marka oferuje wyjątkowy, pożądany produkt dla klientów, którzy go potrzebują.

Nowa strategia przedstawia miejską linię rowerów polskiego producenta jako produkt, który pomoże użytkownikom w naturalny sposób wyrazić siebie oraz włączyć sportowy sprzęt do lifestylu. Dlatego na potrzeby tych działań realizowane są m.in. sesje zdjęciowe i filmy prezentujące oddzielnie charakter każdej serii: Moda, Klasyka, Czas, które mogą zainspirować zarówno osoby ceniące praktyczne rozwiązania, jak i najbardziej wymagających estetów.

- Na takim podejściu skupiliśmy się projektując nową kolekcję rowerów Romet City 2022, która dostępna jest w trzech różnych seriach. Dajemy możliwość wyboru produktu, który odzwierciedla charakter użytkownika i włącza sprzęt sportowy do tzw. lifestylu. Nowa kolekcja rowerów miejskich to rozwiązanie dla wszystkich, którzy oczekują więcej jakości, więcej funkcjonalności i więcej przyjemności z jazdy. Zaprojektowaliśmy wszystkie ramy z myślą o komforcie, szybkości i pięknie. Do ich wyprodukowania użyliśmy wysokiej jakości stopu aluminium. To co równie istotne wdrożyliśmy również nową technologię malowania, której bazą jest metoda malowania ciekłego, pozwalająca na dobór stylowych, niepowtarzalnych barw, doskonale oddających cechy roweru. Konkurs realizowany we współpracy z Radiem Eska to pierwszy krok do tego, aby zachęcić Polaków do aktywności. Rowery miejsce zostały zaprojektowane z myślą o aktywnych osobach, które pragną szybko przemieszczać się z miejsce na miejsce – bez konieczności stania w korkach – powiedział Grzegorz Grzyb, Wiceprezes Zarządu Romet.