Sentymentalna podróż z Castoramą. Firma w nowej kampanii na 25-lecie

Castorama zaprezentowała nowy spot reklamowy, przygotowany z okazji 25-lecia firmy. Jego twórcy zabierają klientów w sentymentalną podróż do 1997 roku, pokazując jak wiele wspomnień i pięknych historii wspólnie stworzyli.

Nowo prezentowany spot to pełen pozytywnych emocji powrót do początków sieci w Polsce. Reklama opowiada historię ojca i syna, którzy w 1997 roku wspólnie budują domek na drzewie, korzystając z materiałów dostępnych w Castoramie. Po latach postanawiają wspólnie odnowić domek z myślą o kolejnym pokoleniu. W ten sposób twórcy reklamy pokazują, że Castorama to ważna część życia milionów Polaków, a liczne budowy, urządzanie lub odnawianie mieszkań, domów czy przywołanych domków na drzewie, to coś więcej niż tylko projekty. Często to spełnianie marzeń i tworzenie pięknych wspomnień na całe życie.

Premiera spotu reklamowego rozpoczęła kampanię urodzinową Castoramy. Sieć planuje świętować tą wyjątkową rocznicę nieco dłużej niż zwykle i przygotowała dla swoich klientów liczne oferty promocyjne dostępne w ramach specjalnej kampanii sprzedażowej "25 mega okazji na 25-lecie Castoramy".

Pierwszy sklep Castoramy w Polsce otwarto w 1997 roku na warszawskich Włochach. Na przestrzeni lat firma rozwijała się, starając się być blisko Klientów zamieszkałych w różnych regionach kraju. Obecnie sieć prowadzi sprzedaż w 90 lokalizacjach oraz zapewnia dostęp do szerokiej oferty on-line, zatrudniając przy tym ponad 13. tys. osób. W bogatym asortymencie firmy, odpowiadającym na zróżnicowane potrzeby klientów, znajdziemy już nie tylko materiały budowlane, lecz także kompleksowe rozwiązania do wykańczania, urządzania i dekorowania wnętrz, a nawet modułowe meble o różnym przeznaczeniu. Klienci sieci mogą liczyć także na profesjonalne wsparcie Doradców, a także korzystać z licznych usług, pozwalających zmieniać ich mieszkania i domy coraz bardziej kompleksowo.

- Od początku istnienia firmy pomagamy klientom zmieniać pomieszczenia w przestrzeń, w której czują się dobrze. Zapewniamy profesjonalne wsparcie i nieustannie doskonalimy ofertę produktów i usług, abyśmy mogli wspólnie spełniać ich marzenia o idealnym mieszkaniu, domu czy ogrodzie. Każdego dnia doradzamy, poświęcając czas, energię i pomysły. W zamian dostajemy coś wyjątkowego - poczucie, że dzięki nam odmieniają się nie tylko budynki, ale życie naszych Klientów. Dziś, patrząc z perspektywy 25 lat, mogę z dumą przyznać, że to dla nas największa nagroda i najlepsza motywacja do działania. Dlatego też w spocie reklamowym na 25-lecie skupiliśmy się na tych elementach naszej działalności, których nie widać gołym okiem. – powiedział Sebastien Krysiak, dyrektor generalny Castorama Polska.

