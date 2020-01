SEO. Jakie działania optymalizacyjne można wykonać we własnym zakresie?

freelancers | źródło: Pexels

SEO staje się coraz droższe, multidyscyplinarne i czasochłonne, dlatego zwłaszcza początkujące firmy często nie są w stanie nawiązać współpracy z profesjonalnymi agencjami, których usługi do tanich nie należą. Nie znaczy to jednak, że nie mają pola manewru. Wiele działań optymalizacyjnych mogą wykonać we własnym zakresie. Od czego powinni zacząć?

Przede wszystkim - content. Dzisiaj wartościowy i użyteczny content jest podstawowym aspektem, który przyciąga nie tylko roboty Google'a, ale i użytkowników. Zresztą, nie wchodząc w techniczne szczegóły, warto założyć, że to, co dobre dla nich, będzie też nagrodzone przez giganta, a treści tworzone wewnątrz organizacji trudno uznać za kompromis w tej kwestii. Pracownicy mają najpełniejszą i najdokładniejszą wiedzę na jej temat.

I warto to wykorzystać np. zakładając wizytówkę w Google Moja Firma. Zwłaszcza dla lokalnych firm może ona okazać się niezastąpiona. Co ważne, warto pamiętać o tym, by na bieżąco ją aktualizować, uzupełniać informacje o dostępności, cenach czy przestojach. Wizytówka umożliwia też zbieranie opinii klientów; jeśli są negatywne, warto popracować nad zmianami.

Jeśli natomiast chodzi o stronę www, warto spojrzeć na nią oczami potencjalnego klienta i tak zaplanować architekturę informacji, żeby na każdym etapie swojej podróży otrzymywał on potrzebne mu informacje. Tylko wtedy będzie bowiem podążał dalej w kierunku konwersji. A znaczenie ma wszystko: teksty, grafiki i forma, w jakiej są prezentowane. Działając samodzielnie bezpieczniej postawić na prostotę i minimalizm.

Co jeszcze można zrobić?

Aleksandra Chłapińska

SEO Specialist

ECHO Marketing

Zanim zajmiesz się pozycjonowaniem na własną rękę, upewnij się, że nie zaszkodzisz własnej stronie. Nie chodzi mi tu o aspekty merytoryczne, bo zakładam, że jeśli ktoś decyduje się na samodzielność, ma w zakresie SEO opanowane podstawy. Chodzi o wiedzę, której nie będzie mieć ani agencja, ani freelancer:

Czemu i komu służyć ma Twoja strona?

Od samego początku pracy nad stroną warto określić sobie cel i grupę docelową. Dzięki temu łatwiej będzie osiągnąć sukces – będziesz wiedzieć, z kim chcesz się komunikować.

Tworzenie treści na stronę – to możesz realizować samodzielnie, ale na pewno warto treść konsultować się z osobą, która zna się na pozycjonowaniu. Pamiętaj o kilku żelaznych zasadach:

liczy się regularność publikacji,

prawidłowe formatowanie,

umieszczanie nagłówków,

dobór słów kluczowych.

Jeśli pracujesz z copwriterami, a potem sam/sama optymalizujesz treść, pamiętaj, żeby przed zleceniem tekstu odpowiednio zbriefować copywriterów:

przygotuj dla nich szczegóły dotyczące Twoich produktów lub usług,

przekaż wiedzę techniczną na dany temat,

udostępnij zdjęcia, którymi dysponujesz.

Pamiętaj, że bez wiedzy, ciągłego doszkalania i bycia na bieżąco ze zmianami w algorytmach, można bardzo łatwo zniweczyć dotychczasową pracę. Pozycjonowanie nie jest jednorazowym działaniem – to stały proces, nad którym trzeba regularnie pracować, mieć wiedzę z pogranicza SEO i IT. Pomocne będą blogi branżowe, można też zadać ekspertom pytanie na Quorze, kupić szkolenie online i bywać na grupach Facebookowych dla specjalistów SEO – na pewno pomogą rozwiązać szczegółowe problemy.

Michał Gierat

SEO SPECIALIST

RESULT MEDIA

SEO to nie żadna tajemna wiedza, która jest dostępna tylko dla wybranych. Takie działania możemy wykonywać sami, jeśli tylko mamy ochotę śledzić zmiany algorytmu Google. Zasady te zmieniają się i trzeba poświęcić trochę czasu na pozyskanie najnowszych informacji, ale wówczas mogą one realnie przełożyć się na zaoszczędzone pieniądze. Trzeba pamiętać, że każdy specjalista SEO pobiera wynagrodzenie nie tylko za prowadzone na stronie danej firmy działania, ale też za czas, który poświęcił na szkolenie z tej tematyki tak, aby klient nie musiał tego robić sam. Jest jednak kilka elementów, które warto znać i które nie wymagają interwencji z zewnątrz. To właściciel lub dedykowany pracownik firmy ma największa wiedzę o jej działalności, a dodatkowo znając zagadnienia SEO, będzie potrafił w przyszłości rozmawiać ze swoim specjalistą SEO. A zatem – o czym warto wiedzieć?

Wizytówka Google Moja Firma

To pierwsza rzecz, jaką warto założyć dla firmy. Seowcy chętnie wezmą na siebie kwestie dotyczące założenia wizytówki i dodatkowo pobiorą za to wynagrodzenie, niemniej finalnie to i tak firma będzie musiała myśleć o zarządzaniu i aktualizowaniu danych. Żaden seowiec nie będzie bowiem pamiętał, że w sierpniu sklep będzie zamknięty z powodu urlopu, a takie informacje niewątpliwie warto dodać do wizytówki (szczególnie w lokalnych zakładach).

W naszym sklepie pojawił się nowy produkt albo uruchamiamy promocję? Chcemy się nią pochwalić w sposób efektowny? Dodajmy ją do wizytówki Google. Te proste czynności zajmą około 10 minut miesięcznie, a korzyści mogą być naprawdę duże.

Grafika

Jeśli dodajemy do sklepu produkty lub publikujemy na blogu własne treści, pamiętajmy, że warto zatrzymać się nieco dłużej nad obrazami. Obrazy mogą być wyszukiwane - jeśli odpowiednio je nazwiemy, mogą też przemycać słowa kluczowe w swoich opisach alternatywnych. W efekcie te obrazy mogą budować dodatkowy ruch na stronie. Jednak mogą działać też na niekorzyść strony, gdy na przykład umieścimy na niej zdjęcia prosto z lustrzanki. Każde takie zdjęcie może zajmować ponad 10MB, czyli ważyć więcej niż roczne zestawienie zysków/strat, które otrzymujemy jako załącznik do poczty. Jeśli takie załączniki długo nam się ładują, co potrafi nas zdenerwować, to wyobraźmy siebie, ile ładuje się nasza strona, jeśli umieściliśmy na niej wiele takich plików.

Kontent i dobór słów kluczowych

Odpowiedni keyword research to praca dla specjalistów, jeśli jednak mamy firmę budującą domy z drewna i dzielimy się tą wiedzą poprzez swoją stronę - na przykład za pomocą wpisów blogowych - to z dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że użyjemy właściwych fraz kluczowych bez angażowania dodatkowych osób. Oczywiście rozbudowany kontent na stronie dostarcza więcej danych analitykom, więc ich współpraca z taką firmą, która już umieściła właściwe merytorycznie treści w swojej domenie, będzie bardziej owocna.

Analityka

Warto powierzyć zaawansowaną analizę doświadczonym specjalistom, jednak na początku samo założenie narzędzi i okresowe sprawdzenie, czy i jakie dane się tam zbierają, pomoże ocenić, czy strona działa poprawnie. Jeśli w słowach organicznych na stronie znajdziemy na przykład informacje o medykamentach, a nasza strona dotyczy szydełkowania, możemy być niemal pewni, że cierpimy na „awarię systemu zabezpieczeń”. Specjaliści mogą wykonać bardziej szczegółową diagnozę i rozwiązać problem kompleksowo, jednak dzięki korzystaniu z tym podstawowych narzędzi analitycznych możemy zaoszczędzić czas potrzebny na wykrycie takiego problemu.

Checklisty

W internecie znajdziemy wiele porad, jakie elementy trzeba brać pod uwagę w działaniach SEO, ale warto przy tym kierować się rozsądkiem. Dlatego:

pobierzmy kilka checklist SEO (nie ma znaczenia, czy wybierzemy te z wyjaśnieniem pojęć czy bez),

zbierzmy je wszystkie do zbiorczego pliku,

dodajmy im priorytety według liczby powtarzających się elementów,

dodatkowe punkty dajmy tym elementom, które mają listę priorytetów w tych checklistach,

zaznaczmy to, czego nie wiemy i odłóżmy na później,

zajmijmy się pozostałymi prostymi elementami według priorytetów w naszej własnej seo checkliście i…

…poczekajmy.

Jeśli po kilku takich poprawkach strona poprawiła swoje wyniki, to oznacza, że idziemy w dobrym kierunku. Cyklicznie starajmy się wyeliminować wszystkie problemy, łącznie z tymi, które kiedyś uważaliśmy za zbyt trudne.

Jeśli mimo wszystko liczba pytań wraz z zagłębianiem się w tematykę SEO rośnie, to pora, aby zatrudnić specjalistę.

Audyt strony

To jest bardzo mylące pojęcie - dobry specjalista sprawdzi wszystkie elementy z ogólnodostępnych checklist, ale też w oparciu o własne doświadczenie uzupełni audyt o swoje rekomendacje i zaproponuje rozwiązania. Niemniej jednak automatyczne audyty skupiające się na sprawdzeniu kilku podstawowych elementów nie są złe - nie wymagają od nas znajomości kodu źródłowego, a jednak sprawdzą, czy strona się w ogóle indeksuje. Mogą także pokazać nam braki w metadanych, o czym mogliśmy wcześniej nie wiedzieć.

Pamiętajmy jednak, że taki audyt nigdy nie zastąpi pełnej i profesjonalnej analizy domeny, a skoro nie mamy jeszcze pełnej wiedzy SEO – nie opierajmy jej jedynie na wnioskach płynących z tych narzędzi. Są to przecież automaty (nierzadko napisane w celach sprzedażowych), które niekoniecznie powiedzą nam całą prawdę o naszej stronie. Dlatego korzystając z takich narzędzi, weryfikujmy dane przynajmniej w dwóch różnych narzędziach, a w razie wątpliwości czy niepokojących wyników lepiej powierzyć temat specjalistom.

Linkbuilding

Wbrew powszechnej opinii w tym aspekcie również możemy działać sami. Szczególnie jeśli prowadzimy działalność związaną z aktywnym uczestniczeniem w różnego rodzaju eventach, dostarczamy sprzęt do biur czy chociażby rozwozimy kanapki po innych firmach. Wystarczy poprosić partnerów biznesowych, aby w wystosowanej informacji (czy zaproszeniu na event) dodali link do naszej strony. Takie linki zazwyczaj nie mają odpowiedniego otoczenia tekstowego, jednak budują widoczność naszej witryny, a do tego są nie do podrobienia przez konkurencję, której na tych eventach nie było! Trudno byłoby specjaliście seo pozyskać tak unikatowego w sieci linka.

Analiza konkurencji

Wykonajmy to najprościej jak się da - odwiedzajmy strony konkurentów, spiszmy ich słabe i mocne strony. Czy mają bloga? Czy walczą ceną? Mają wizytówkę? Może mają setki pozytywnych opinii na stronach branżowych? Zapiszmy wszystko, co wpadnie nam do głowy i sprawdzajmy to regularnie, odnosząc się do zawartości naszej strony. Jeżeli widzimy braki u siebie, warto zastanowić się nad kompleksowymi działaniami. Czy cena oferowanego przez nas produktu jest nadal atrakcyjna w porównaniu do konkurencji? A może mamy inny pomysł na zainteresowanie klientów naszymi produktami? Najważniejsza jest przecież konwersja, nie sam ruch na naszej stronie.