SEO vs PPC. W co inwestować w pierwszej kolejności i jak łączyć oba kanały?

digital marketing | Lukas Blazek on Unsplash

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy promocję swojej strony internetowej należy zacząć od pozycjonowania, czy też lepiej jest się skupić na tekstowych reklamach w wynikach wyszukiwania. Istnieje jednak kilka zmiennych, które pomagają wybrać jedną lub drugą metodę na start, a nawet podjąć decyzję o połączeniu działań SEO i PPC.

Zarówno działania SEO, jak i PPC posiadają swoje ograniczenia, co już na samym początku będzie kluczowe przy wyborze optymalnej formy reklamy. Możemy wyeliminować którąś z nich, pamiętając o kilku kwestiach.

Pobierz raport o agencjach SEO i SEM oraz marketingu w wyszukiwarkach



Czas

Pozycjonowanie w większości przypadków nie zagwarantuje nam natychmiastowych efektów. Oczywiście jeśli skupiamy się na pozycjonowaniu lokalnym lub nasza konkurencja jest niewielka, to istnieje szansa, że sama optymalizacja on-site przyniesie oczekiwany efekt i zacznie generować ruch niedługo po jej wdrożeniu. Jednak zazwyczaj na efekty musimy poczekać, a korzystając z Google Ads jesteśmy w stanie generować ruch niemalże z dnia na dzień, a co więcej – od razu na konkretne zapytania, które są nastawione na konwersję.

Warto na etapie ustalania strategii brać po uwagę też aspekt, który jest związany z czasem i kolejnym punktem, czyli budżetem. Jest to koszt pojedynczego wejścia z bezpłatnych wyników wyszukiwania. Dzięki danym z Google Search Console wiemy dokładnie, z jakich fraz klienci odwiedzają stronę. Uzyskując po pewnym czasie wysoką pozycję dzięki SEO, koszt pojedynczego kliknięcia może wynosić nawet tylko grosz, a konwersji do kilkunastu.

Budżet

Działanie kampanii reklamowej Google Ads jest ściśle powiązane z wysokością naszego budżetu. Zależnie od branży i niszy, w której działamy, stawki za pojedyncze kliknięcie różnią się – tak samo jak liczba kliknięć lub innych akcji PPC. Jeśli estymacje generowanego ruchu za pośrednictwem Google Ads przewidują niezadowalające wyniki, to prawdopodobnie skorzystanie z możliwości SEO będzie lepszym rozwiązaniem.

Pamiętajmy również, że nieumiejętna konfiguracja kampani PPC może “zjeść” nasz budżet, nie przynosząc jakościowego ruchu, za to niskiej jakości wejścia z wyników bezpłatnych nie wygenerują żadnych dodatkowych kosztów.

Polityka

Google Ads nakłada na marketerów pewne ograniczenia w zakresie tworzenia kampanii. Poza promowaniem rzeczy powszechnie nielegalnych (jak np. podróbki), zabronione jest także reklamowanie się na słowa kluczowe związane z niektórymi branżami. Do branż zabronionych należą m.in. gambling, alkohole, broń czy fajerwerki. Te obostrzenia różnią się jednak w zależności od lokalizacji, w której chcemy promować markę lub usługi. Właśnie dlatego przed startem kampanii należy dokładnie zweryfikować swoje możliwości. W przypadku działania w branży ograniczonej lepszym, pewniejszym wyborem będą działania SEO.

W ramach obostrzeń związanych ze słowami kluczowymi, musimy także przeanalizować nazwy brandowe i własne. Google daje możliwość zgłoszenia marki i innej zarejestrowanej nazwy do zastrzeżenia – w ramach polityki dotyczącej znaków towarowych. Zastrzeżenie wyklucza te hasła z możliwości reklamowania się na nie.

Działania wspólne

Jeżeli żadne z wyżej wymienionych ograniczeń nas nie dotyczy, to warto zaplanować prowadzenie swoich działań marketingowych dwutorowo, aby czerpać z nich jak najwięcej korzyści. Należy jednak mieć na uwadze, że strategia SEO i PPC powinna być spójna – jej planowanie wymaga ścisłej współpracy między działami. Traktowanie SEO i PPC jak niepowiązanych ze sobą bytów utrudni nam wypracowanie satysfakcjonujących wyników biznesowych. Właśnie dlatego warto wybrać agencję zapewniającą specjalistów w obu dziedzinach – takich, którzy będą współpracować ze sobą wewnętrznie, aby osiągnąć jak najlepsze efekty całej kampanii.

Optymalizacja

Optymalizacja strony pod kątem SEO jest najczęściej pierwszym krokiem do zwiększenia widoczności witryny w organicznych wynikach wyszukiwania. Co więcej, strona zoptymalizowana pod kątem nasycenia słowami kluczowymi pomaga osiągnąć lepsze wyniki reklam PPC. Optymalizacja jest jednym z czynników branych pod uwagę w ocenie jakości reklam tekstowych, co wpływa na ostateczny wynik aukcji, czyli formie z jakiej korzysta Google Ads dla ustalania kolejności wyświetlanych reklam.

Analityka

Decydując się na jednoczesne działania SEO i PPC, zyskujemy możliwość wymiany danych pozyskanych z obu form reklamy. Współpraca nie musi ograniczać się do skuteczności fraz, które są kluczowe w jednej i drugiej metodzie. Specjalista PPC z pewnością będzie zainteresowany trendami ruchu organicznego w poszczególne dni tygodnia. Optymalizacja kampanii może na tym zyskać np. poprzez manewrowanie stawkami w zależności od dnia. Z kolei specjalista SEO z danych o skuteczności poszczególnych reklam jest w stanie wybrać najlepsze hasła i CTA, które działają na wyszukujących. Wspólnym elementem będzie wymiana słów kluczowych i danych o ich skuteczności.

Wspomaganie

Minimalne stawki reklam PPC są zależne od czynników, na które nie mamy wpływu. W przypadku gdy produkty lub usługi, które reklamujemy, wiążą się z wysokim jednostkowym kosztem poniesionym za kliknięcie, kluczowe mogą okazać się bezpłatne wyniki wyszukiwania. Skupienie działań SEO na grupie takich fraz pozwoli po pewnym czasie generować ruch z wyszukiwarki, pomijając koszt każdego kliknięcia.

Podobna sytuacja może mieć także miejsce, gdy frazy typu long-tail okażą się skuteczne i stosunkowo tanie w formie reklam tekstowych. Taka współpraca jest ściśle powiązana z analityką, a o jej skuteczności będzie decydowała dobra wymiana danych pomiędzy specjalistami.

Reklamy PPC są niezależne od zmian algorytmu Google, odpowiedzialnego za ranking bezpłatnych wyników wyszukiwania. Dlatego w przypadku spadków pozycji i utraty ruchu bezpłatnego, możemy szybko zareagować i wspomóc się ruchem płatnym.

Decyzja, na który rodzaj działań postawić w pierwszej kolejności, nie będzie łatwa. Warto mieć na uwadze, że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Po prostu zaufajmy w tej kwestii specjalistom SEO i PPC.

Michała Krukara

SEO Specialist

KERRIS Group