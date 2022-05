SEO w eCommerce. Co zrobić, aby być widocznym w wyszukiwarce?

Google | fot. Niclas Illg | Unsplash

Celem pozycjonowania w eCommerce są nie tylko działania, które spowodują, że robot sieciowy powiąże naszą stronę ze słowami kluczowymi, co wpłynie na napływ nowych użytkowników, ale także procesy, które sprawią, że ten ruch będzie wartościowy i przyniesie sprzedaż. Jak to osiągnąć w morzu innych sklepów internetowych? Na to pytanie odpowiem w poniższym artykule.

Podstawą przypisania słów kluczowych do danego adresu URL (czyli danej podstrony w serwisie) jest jego zawartość. Każdy typ podstrony powinien być też odpowiednio wyprofilowany pod kątem intencji użytkownika. W przypadku eCommerce mamy do dyspozycji, kilka rodzajów podstron:

karty kategorii,

karty produktów,

wpisy blogowe,

pozostałe.

Każdy z wymienionych typów ma nieco inne zadanie, dlatego dobrane dla nich słowa kluczowe będą się różnić.

Karta kategorii

Pod kątem SEO kategorie powinny agregować ruch, związany z tymi konkretnymi cechami i/lub przeznaczeniem produktów, które w tej kategorii się znajdują. Karty kategorii odpowiadają na zapytania użytkowników, związane z intencją znalezienia właśnie takich grup produktów, więc słowa kluczowe powinny być dobrane tutaj w szczególności w liczbie mnogiej, gdyż użytkownik chce zapoznać się z grupą produktów, spośród których chce wybrać ten właściwy artykuł.

Jeśli chcemy pokryć jak najwięcej zapytań tego typu, a także precyzyjnie odpowiadać na potrzeby potencjalnych klientów - należy zadbać, o to aby:

dostępność produktów w danej kategorii była jak największa,

drzewo kategorii było odpowiednio rozbudowane o kategorie doprecyzowane.

Jednak rozbudowane drzewko kategorii to nie wszystko. Należy umożliwić użytkownikom i robotom sieciowym swobodne przemieszczanie się między nimi. W tym celu trzeba zadbać o odpowiednie linkowanie wewnętrzne.

Przy dużych, rozbudowanych drzewach kategorii nie wszystko można dodać do menu górnego lub bocznego, bo witryna straci na czytelności. Rozwiązaniem na to może być np. dodatkowy moduł z linkami w dolnej części strony lub kafelki obrazkowe nad listą produktów.

Wśród linków wewnętrznych warto też umieścić odnośniki do wpisów blogowych, powiązanych tematycznie z daną kategorią, co podniesie jej wartość dla użytkownika w oczach robota sieciowego.

Karta produktu

Karta produktu powinna odpowiadać na zapytania użytkownika związane z tym konkretnym produktem i jego wariantami. Opis na karcie produktu musi być domyślnie widoczny, czyli nie wolno go „chować” w zakładkach czy innej interakcji użytkownika.

Roboty sieciowe oceniają też, jak bardzo staramy się pomóc użytkownikowi w podjęciu decyzji zakupowej, dlatego też obecnie wręcz niezbędna jest sekcja komentarzy i opinii, razem z wizualizacją oceny (np. „gwiazdki”).

Warto też zadbać o odpowiednie linkowanie wewnętrzne. Przykładowo dla produktu „damskie buty trekkingowe Salewa” mogą to być linki do:

kategorii powiązanych (np. inne typy obuwia damskiego),

kategorii parametrów (np. wszystkie buty damskie w danym kolorze),

produktów powiązanych (np. inne damskie buty trekkingowe),

wpisów blogowych, powiązanych z produktem (np. wpis „Jakie buty wybrać na wycieczkę?”),

karty producenta,

akcesoriów dodatkowych.

Należy też pamiętać o tym, aby odpowiednio oznaczyć wszystkie elementy w kodzie źródłowym, zgodnie ze standardami schema.org/Product. Im więcej elementów oznaczymy, tym dokładniej produkt zostanie przeanalizowany i zwiększy szansę na wyświetlenie tzw. „Wyników rozszerzonych w Google”.

Jednym z największych problemów sklepów internetowych są produkty niedostępne, wyprzedane lub ich duża rotacja. Rozwiązaniem tej trudności jest pozostawienie produktu dostępnego dla użytkownika i robota sieciowego, wraz z wyłączeniem możliwości jego zakupu oraz dodatkowym zachęceniem do sprawdzenia oferty bieżącej w sklepie. Dzięki temu zachowamy frazy kluczowe, które zostały zaindeksowane na ten produkt, więc słowa te nadal mogą pośrednio konwertować.

Wpis blogowy

Celem wpisów blogowych jest agregowanie ruchu z tzw. „fraz pytających”, czyli zapytań użytkowników, w stylu:

„jaka pralka do 1000 zł“,

„co to jest waporyzator”,

„najlepsza maszyna do szycia dla początkujących”.

Tego typu słowa kluczowe są wyszukiwane przez użytkowników głównie po to, aby:

dowiedzieć się więcej w danym temacie,

zawęzić spektrum poszukiwań nowego pożądanego sprzętu do zakupu,

znaleźć sugestie produktów, których potrzebują,

rozeznać się w sytuacji rynkowej poszukiwanych produktów.

Wpisy blogowe w bardzo naturalny sposób rozbudowują ilość fraz kluczowych, poprzez które widoczny jest cały serwis, a to z kolei podnosi jego tematyczność, co jest też istotne w ocenie samego sklepu. Treści na blogu powinny posiadać linki wewnętrzne do kategorii tematycznie powiązanych z wpisem, zarówno w samej treści, jak i również w postaci dodatkowych modułów z linkami. Dodatkowo należy dodać do wpisu produkty powiązane tematycznie. Najlepiej generowane automatycznie w postaci dodatkowego modułu, by nie było sytuacji, że produkt już nie jest dostępny.

Jeśli posiadamy w sklepie jakieś produkty w stałej ofercie, to można umieścić linki do nich bezpośrednio w treści wpisu.

Warto też zadbać o odpowiednie kategorie na blogu, aby łatwiej dotrzeć do interesujących użytkownika treści. Ważne! Kategorie na blogu nie powinny dublować tych w sklepie.

Pozostałe strony „dodatkowe”

Wszystkie inne podstrony witryny można wrzucić do jednego worka, jako „strony dodatkowe”. Zaliczają się do nich:

strony eventowe (np. na Black Friday),

nowości,

promocje,

polecane,

landingi pod działania marketingowe w Social Media,

i inne.

W większości przypadków są bezużyteczne pod kątem SEO, ponieważ dublują to, co już widać na innych typach stron, np. kategoriach, ale są sposoby na wykorzystanie ich na potrzeby pozycjonowania. Jakie? Można spróbować zoptymalizować je pod słowa kluczowe:

nazwa eventu (Black Friday, Dzień Matki, etc.),

z dopiskiem „promocja”, „tanio”, „najtaniej” (w niektórych branżach, jak odzieżowa)

jako alternatywa dla niektórych wpisów blogowych „rankingowych” (czyli słowa z „najlepsze... “ czy przedziałem cenowym).

Podsumowanie

Do pozycjonowania sklepów internetowych potrzebne są nie tylko odpowiednie opisy kategorii czy produktów, ale również pomoc w podjęciu decyzji zakupowych, dlatego równie istotne są odpowiednie wpisy na blogu oraz opinie innych użytkowników, o które warto zadbać w każdym e-commerce, niezależnie od branży.

Kamil Pończocha

Starszy Specjalista SEO

Grupa iCEA