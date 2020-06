Skoda Connect po aktualizacji połączy funkcje dwóch obecnych programów

aplikacja Skoda Connect, fot. Skoda

ŠKODA zaprezentowała zaktualizowaną aplikację ŠKODA Connect, która łączy funkcje ŠKODA Connect oraz ŠKODA OneApp. Nowa wersja została wzbogacona o dodatkowe funkcje i ułatwienia w zakresie zdalnego dostępu do pojazdu oraz łączności z nim. Dodatkowo kierowcy w przyszłości będą mogli cieszyć się ujednoliconym designem na wszystkich urządzeniach, w tym smartfonach, smartwatchach oraz ekranie infotainment wewnątrz pojazdu.

Do tej pory użytkownicy ŠKODY wybierali między dwiema różnymi aplikacjami dostępnymi dla swoich pojazdów. ŠKODA Connect umożliwiała na przykład zdalne zamykanie pojazdu czy wyświetlanie lokalizacji zaparkowanego auta. Dodatkowo użytkownicy mogli jeszcze łatwiej zlokalizować swój pojazd na dużych parkingach za pomocą funkcji Honk & Flash, aktywować ogrzewanie postojowe, a także zaplanować wizytę w serwisie.

- Aplikacja ŠKODA Connect łączy w sobie funkcje poprzedniej aplikacji Connect oraz ŠKODA OneApp w jedną całość. W przyszłości przewidujemy również wprowadzenie ujednoliconego oraz łatwego w obsłudze dostępu do wszystkich kanałów ŠKODY, takich jak strony internetowe i inne aplikacje. Zrealizowanie tego celu jest jednym z naszych priorytetów - mówi Alain Favey, Członek Zarządu ŠKODA AUTO do spraw Sprzedaży i Marketingu.

Połączone dwie aplikacje

ŠKODA OneApp wymagała technologii SmartLink+ obecnej w pojeździe i bezpośredniego połączenia ze smartfonem. Aplikacja wykorzystywała MirrorLink lub Apple CarPlay, aby uzyskać dostęp do informacji o pojeździe w czasie rzeczywistym, które wyświetlane były na centralnym ekranie wewnątrz pojazdu. Usługi takie jak informacje na temat przebiegu jazdy, planowanie trasy czy podgląd obecnego stanu pojazdu były obecne w obu aplikacjach w zbliżonej do siebie formie. Udoskonalona wersja ŠKODA Connect łączy w sobie usługi oferowane poprzednio w dwóch, oddzielnych aplikacjach. Dzięki temu po jednorazowej rejestracji, oferuje ona ciągły i ujednolicony dostęp do wszystkich usług z zakresu connectivity.

- Łącząc obie aplikacje ujednolicamy system, aby oferować użytkownikom łatwy i wygodny dostęp do naszych usług za pośrednictwem różnych urządzeń – komentuje Andre Wehner, Chief Digital Officer marki ŠKODA.

Aplikacja ŠKODA Connect dostępna jest za darmo dla użytkowników Androida oraz iOS w poszczególnych sklepach z aplikacjami.