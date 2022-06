Skoda głównym partnerem Tour de France. To już dziewiętnasty raz

Tour de France, kolarstwo, sponsor, fot. Skoda

ŠKODA po raz 19. z rzędu będzie wspierać Tour de France jako oficjalny partner główny. W czasie przedsięwzięcia aż 250 samochodów marki zapewni mobilność organizatorom i kierownictwu wyścigu lub będzie wykorzystywanych jako pojazdy serwisowe i wsparcia. Flota obejmuje także w pełni elektryczną ŠKODĘ ENYAQ iV, która posłuży za mobilne centrum dowodzenia dla dyrektora trasy Christiana Prudhomme’a na 16 z 21 odcinków. ŠKODA sponsoruje także zieloną koszulkę dla najlepszego sprintera oraz już po raz dwunasty zaprojektowała kryształowe trofeum dla zwycięzcy.

- Nasze wieloletnie zaangażowanie w kolarstwo jest jednym z fundamentów działań sponsorskich marki w masowym i międzynarodowym sporcie. Na początku istnienia naszej firmy założyciele – Václav Laurin i Václav Klement – zaczynali od projektowania i produkcji rowerów – to zapewnia idealne „dopasowanie marki”. Cieszymy się, że w tym roku ponownie będziemy wspierać to wspaniałe wydarzenie – podkreśla Martin Jahn, członek zarządu ŠKODA AUTO ds. sprzedaży i marketingu.

109. Tour de France rozpocznie się 1 lipca w Kopenhadze – to najbardziej wysunięty na północ punkt startowy w historii wyścigu. Przed zawodnikami aż 3300 kilometrów trasy – składa się na to 21 etapów, w tym sześć górskich odcinków, które poprowadzą peleton przez terytorium czterech krajów. W dniu 24 lipca kolarze dotrą do Paryża, gdzie meta będzie umiejscowiona na Polach Elizejskich.

19. raz głównym partnerem

W tym roku ŠKODA już po raz 19. jest oficjalnym głównym partnerem największej imprezy kolarskiej na świecie. Obejmująca 250 pojazdów flota, która składa się z modeli ENYAQ iV, OCTAVIA i OCTAVIA iV, a także SUPERB iV, zapewni mobilność organizatorom i kierownictwu wyścigów. Niektóre modele będą pełnić funkcję pojazdów serwisowych.

Na czele wyścigu będzie podróżował Christian Prudhomme, dyrektor trasy Tour de France, w całkowicie elektrycznej ŠKODZIE ENYAQ iV. To już trzeci raz, kiedy SUV marki posłuży jako mobilne centrum dowodzenia Christiana Prudhomme’a. Na niektórych odcinkach dyrektor będzie również wykorzystywał ŠKODY SUPERB iV z napędem hybrydowym typu plug-in.

Marka już po raz dwunasty zaprojektowała kryształowe trofeum dla zwycięzcy największego wyścigu kolarskiego na świecie. Co więcej, ŠKODA sponsoruje również zieloną koszulkę lidera klasyfikacji punktowej od 2015 roku.

Tour de France Femmes

Ponadto marka jest partnerem Tour de France Femmes, które rozpoczyna się 24 lipca br. Uczestniczki podczas wyścigu pokonają osiem etapów na dystansie 1029 kilometrów. Trasa wydarzenia wiedzie z Paryża do La Planche des Belles Filles.

Kampania ŠKODY z okazji Tour de France

Aby uczcić Tour de France, ŠKODA rozpoczyna kampanię „You have to love it. We do.” i promuje ją w reklamach telewizyjnych, na swoich kanałach społecznościowych oraz na stronie internetowej. Na witrynie fani kolarstwa znajdą także aktualne informacje o najsłynniejszym wyścigu rowerowym na świecie. Pasjonaci mogą zapoznać się z informacjami o konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. Obejmują one bilety na Tour de France, podpisaną zieloną koszulkę, rowery, sprzęt rowerowy i subskrypcje aplikacji Strava. Użytkownicy aplikacji mogą również wziąć udział w kolarskim wyzwaniu, a zwycięzca otrzyma własną zieloną koszulkę.

Rowerowe zaangażowanie

ŠKODA, m.in. ze względu na swoją historię powiązaną z produkcją rowerów, wspiera Tour de France, a także liczne krajowe i międzynarodowe wyścigi kolarskie oraz popularne imprezy sportowe. Oprócz hiszpańskiej trasy „Vuelta”, marka jest zaangażowana w amatorską rywalizację o nazwie L’Etape. W jej ramach, pod patronatem Tour de France, organizowana jest seria wyścigów, która umożliwia ambitnym amatorskim kolarzom przemierzenie etapu znanych na całym świecie zawodów.

