Skoda ufundowała totem dla rowerzystów. Rozwiązanie poprawi płynność i bezpieczeństwo jazdy

Ufundowanie przez markę Škoda interaktywnego totemu rowerowego w Poznaniu stanowi kolejny etap działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach. Zadaniem totemtu jest pomoc rowerzystom w płynnym i bezpiecznym przejeździe przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.

Totem rowerowy to interaktywny przewodnik dla cyklistów, zintegrowany z najbliższą sygnalizacją świetlną kierującą ruchem drogowym. Jego zadaniem jest poinformowanie rowerzystów z jaką prędkością powinni jechać, aby na najbliższym skrzyżowaniu trafić na zielone światło. Zainstalowany w totemie radar mierzy prędkość rowerzysty i przesyła ją do sterownika sygnalizacji świetlnej, który analizuje tę informację i ustala, czy możliwy jest przejazd przez skrzyżowanie bez zatrzymania. Następnie sterownik przesyła informację zwrotną do totemu z instrukcją dla rowerzysty. Komunikat jest wyświetlany w formie jednego z czterech znaków: „możesz przyspieszyć”, „możesz zwolnić”, „utrzymaj tempo” oraz „nie przejedziesz”.

Płynność i wydajność jazdy na rowerze

Dzięki znakom wyświetlanym na urządzeniu nadjeżdżający rowerzysta wie, z jaką prędkością powinien jechać, by bezpiecznie i płynnie kontynuować jazdę. Efektem powinna być bardziej wydajna jazda, czyli dotarcie do celu zarówno szybciej, jak i mniejszym wysiłkiem fizycznym.

To nie pierwsze takie urządzenie w Polsce

Prototypowy egzemplarz został zamontowany w Poznaniu wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Bukowskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Leśnych Skrzatów. Inspiracją dla poznańskiego projektu totemu rowerowego był system totemów działających w Warszawie. Za koncept odpowiada dom mediowy PHD, realizacją zajęło się OOH MEDIA POLSKA, technologię dostarczył Yunex (dawniej Siemens). Totem ufundowała Škoda Polska.

Škoda od lat propaguje bezpieczeństwo na drogach, dbając o wszystkich uczestników ruchu drogowego. Działalność marki obejmuje koordynację szeregu projektów zwiększających bezpieczeństwo kierowców, pieszych i rowerzystów. Marka od początku swojego istnienia jest blisko związana z rowerami. Jej historia rozpoczęła się ponad 125 lat temu od produkcji rowerów. Marka dba o bezpieczeństwo rowerzystów i wspiera szereg wydarzeń rowerowych, od nauki bezpiecznej jazdy dla najmłodszych po sponsorowanie najważniejszego wyścigu kolarskiego świata, jakim jest Tour de France.

