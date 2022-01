Słuchalność radia w Polsce. Konkurencja podcastów coraz silniejsza

mikrofon, rozmowa, Fot. lincerta, pixabay

W 2021 roku utrzymał się wysoki zasięg dzienny radia, które pozostaje jednym z najpopularniejszych mediów wśród Polaków. Codziennie gromadzi ono ponad 20 milionów słuchaczy, a każdego tygodnia jest to aż 26,6 mln osób.

Lekki spadek słuchalności względem ubiegłego roku

W ubiegłym roku zasięg dzienny radia wyniósł 67,2%, co oznacza minimalny spadek o (-1,7 punktu proc.), w stosunku do wyniku z roku 2020 roku. Zmianę tą należy wiązać z kilkoma czynnikami – ogólnym spadkiem konsumpcji wszystkich mediów tradycyjnych czy przeciągającym się efektem pandemii, która długofalowo wpłynęła na zmianę sposobu korzystania z mediów. Radio mierzy się też z konkurencją w postaci innych mediów audio, w tym podcastów, które znacząco zwiększyły swój zasięg w ubiegłym roku. Warto jednak zauważyć, że w Polsce największymi producentami i dostawcami podcastów są grupy i rozgłośnie radiowe.

W 2021 roku we wszystkich grupach wiekowych radio notowało bardzo wysoką słuchalność tygodniową, na poziomie 85-92%. Najwyższa dotyczy osób dorosłych, ale nawet wśród młodych, w wieku 15-24 lata, zasięg tygodniowy przekracza 85%.

W minionym roku wzrost słuchalności widać w miesiącach letnich, co można wiązać z powrotem Polaków do tradycyjnego sposobu życia i pracy po okresie ograniczeń związanych z przemieszczaniem się poza domem. Obostrzenia zostały poluzowane od maja 2021, rozpoczęły się samochodowe wyjazdy na wczasy, wakacje i weekendy – auto jest tym miejscem, w którym radia słucha najwięcej Polaków, co mogliśmy wyraźnie obserwować we wzroście zasięgu.

Na wysokim poziomie pozostaje średni czas słuchania – 4 godz. i 19 min. Prawie co trzeciego odbiorcę mnożna zaliczyć do grupy heavy userów radia – osób, które mają włączony odbiornik przez co najmniej 6 godzin dziennie.

Najpopularniejsze są w Polsce rozgłośnie komercyjne, których udział w czasie słuchania wynosi aż 85%. Oprócz stacji mainstreamowych, nadających w formacie AC, bardzo popularne są rozgłośnie wąsko sformatowane, które codziennie gromadzą blisko 12-milionowe audytorium.

Analiza została przygotowana przez na podstawie badania Radio Track realizowanego przez Kantar Polska przez zespół porozumienia I Love Radio– platformy wiedzy tworzonej przez cztery grupy radiowe: Grupę Eurozet, Grupę Radiową Agory, Grupę RMF i Grupę ZPR Media.