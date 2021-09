Social media. Jak działa wyszukiwarka Instagrama i jak się zmieni?

Instagram | fot. Alex Holyoake | Unsplash

Instagram, który niedawno ogłosił, że - z prostej aplikacji do udostępniania zdjęć - przekształca się w pełnoprawne centrum online'owej rozrywki, konsekwentnie podąża tą ścieżką, udostępniając coraz to nowe funkcje, poprawiające wrażenia użytkowników. Zmienia się między innymi wyszukiwarka, która - według założeń włodarzy platformy - ma stać się jeszcze bardziej przyjazna i przydatna. Jakie algorytmy będą rządzić jej działaniem?

O tym bardzo szczegółowo pisał szef Instagrama Adam Mosseri, omawiając kilka istotnych funkcji, które funkcja wyszukiwania na Instagramie wykorzystuje, aby wyświetlać odpowiednie wyniki. Jak więc działa i jak będzie działać mechanizm wyszukiwania?

Jak działa wyszukiwarka na instagramie?

Teraz platforma wykorzystuje wykorzystuje do pozycjonowania wyników wyszukiwania elementy takie jak:

słowa kluczowe – są one jednym z głównych elementów, od których zależą wyniki wyszukiwania na Instagramie;

aktywność – oprócz słów kluczowych wyszukiwania wyszukiwarka bierze również pod uwagę aktywność użytkownika na platformie, analizując, jakie konta obserwuje, jakie posty przegląda i z jakimi treściami wchodzi w interakcję;

popularność – funkcja wyszukiwania uwzględnia również sygnały świadczące o popularności danych treści, czyli polubienia, udostępnienia i kliknięcia.

Oznacza to ni mniej ni więcej, że dzisiaj wyniki wyszukiwania, jakie sufluje Instagram ograniczają się do wyświetlania określonego konta, miejsca (lokalizacji) lub/i hashtagu i to właśnie ma się zmienić.

Zmierzamy w kierunku pełnej obsługi wyników wyszukiwania, które jeszcze bardziej ułatwią zagłębianie się w dane zainteresowania. – zapowiedział Adam Mosseri.

Instagram planuje bowiem aktualizację swoich algorytmów tak, by zamiast tylko hashtagów, kont i lokalizacji, użytkownik mógł zobaczyć również zdjęcia, filmy i historie związane z wpisanym słowem kluczowym. Po zmianie użytkownik może widzieć siatkę zdjęć i filmów, wyświetlaną obok wyników dla kont i hashtagów, podobnie jak to ma miejsce na TikToku.

I ma to głęboki sens nie tyle ze względu na UX (choć to właśnie ten argument powiewa na instagramowych sztandarach), ile na rywalizację Instagrama z Tik Tokiem. Bo wolta w kierunku "aplikacji rozrywkowej" napędzana jest właśnie obawą przed tą rosnącą w siłę chińską aplikacją, choć Mosseri woli mówić o "serii ulepszeń zaprojektowanych z myślą o inspiracji i odkrywaniu”.

Nie jest to zresztą pierwsza zmiana, bo wprowadzenie słów kluczowych też jest stosunkowo świeżym pomysłem. Zaledwie na początku 2020 roku, Instagram ogłosił, że anglojęzyczni użytkownicy w sześciu krajach będą mogli z nich korzystać. Było to sporą zmianą, bo dotychczas mieli do dyspozycji wyłącznie hashtagi lub przeszukiwanie konkretnych kont.

Ostatnio jednak ofensywa Instagrama przybrała na sile, a Adam Mosseri jednoznacznie zapowiedział, ze Instagram idzie w kierunku wideo. I jasne, od jakiegoś czasu pełnoekranowe wrażenia wideo były już tam dostępne, bo mieliśmy np. IGTV, i Stories, a dostaliśmy jeszcze Reels, ale Mosseri zapowiedział, że firma chce „objąć je jeszcze szerzej”.

I już wtedy przesłanie było jasne - Instagram nie chce już być uważany za „kwadratową aplikację do udostępniania zdjęć”, jak to ujął Mosseri (a my przetłumaczyliśmy na: nie chce być nudną aplikacją dla Millenialsów); zamiast tego chce być ogólną aplikację rozrywkową napędzaną algorytmami i filmami (czyli - TikTokiem).

Nie od razu było jasne, jak Instagram planuje się przechrzcić, ale zmiany w wyszukiwarce z całą pewnością są częścią tej właśnie ofensywy.

Bo nawet obecne wyszukiwanie słów kluczowych na Instagramie działa tak sobie, nie zawsze wyświetlając wyniki z odpowiednimi kolekcjami zdjęć co też ma się zmienić.

Jak pozycjonować się na Instagramie?

Twórcy aplikacji sugerują, by